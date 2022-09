Työllisyysaste kääntyi laskuun ja työttömyys paheni – ”Tilanne on huolestuttava”

Työllisiä oli elokuussa 30 000 enemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Työllisyysaste kääntyi elokuussa hienoiseen laskuun. Työllisyysasteen trendi painui 73,6 prosenttiin heinäkuun 73,7 prosentista.

Myös työttömyysluvut olivat heikommat kuin heinäkuussa.

Työttömyysasteen trendi nousi elokuussa 7,1 prosenttiin heinäkuun 6,8 prosentista. Työttömien määrä oli 8 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Elokuussa oli Tilastokeskuksen mukaan työttömänä 187 000 henkeä eli 8000 enemmän vai vähemmän kuin vuosi sitten. Vuositasolla tarkasteltuna työttömien määrä kääntyi siis nousuun ensimmäisen kerran sitten vuoden 2021 kesäkuun. Työttömyysasteen trendi nousi jo 7,1 prosenttiin. Työttömyysasteen trendin heikkeneminen on ollut viime kuukausina ripeää, sillä huhtikuussa oltiin vielä 6,4 prosentissa.

Appelqvistin mielestä tiistaina julkaistut työllisyystilastot antavat ristiriitaisen kuvan Suomen työllisyyskehityksestä kohti talvea edettäessä.

”Työllisyys on hyvällä tasolla. Sen sijaan työttömyysaste on heikentynyt tuntuvasti suhteessa kevääseen. Tilanne on huolestuttava, koska ei ole todennäköistä, että työttömyyden kasvu olisi lähikuukausina pysähtymässä, kun yleinen suhdannetilanne heikkenee”, Appelqvist kirjoittaa tiedotteessa.