Viranomainen mursi oligarkki Boris Rotenbergin yhtiön kassakaapin Helsingissä ja löysi sieltä käteistä eri valuutoissa.

ulosottolaitos on jäädyttänyt lisää oligarkkeihin liittyvää omaisuutta Venäjän hyökkäyssodan ja siitä johtuvien EU:n pakotteiden vuoksi.

Viranomainen teki uusia päätöksiä elokuussa ja syyskuun alussa. HS:n tietojen mukaan päätökset koskevat EU:n pakotelistalla olevia Arkadi Voložia sekä Boris ja Arkadi Rotenbergia.

Oligarkit kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. EU:n tavoitteena on pakotteiden avulla painostaa Venäjää lopettamaan sotatoimet Ukrainassa.

Ulosotto voi jäädyttää pakotelistatun henkilön omistamaa, käyttämää tai määräysvallassa olevaa tavaraa tai arvopapereita. Toimenpiteet tarkoittavat sitä, että omaisuutta ei saa pantata, myydä tai tehdä muita vastaavia toimenpiteitä ilman ulosottomiehen lupaa.

Ulosottolaitos takavarikoi Venäjän suurimman hakukoneyhtiön Yandexin omistukset Suomessa sen jälkeen, kun EU oli lisännyt yhtiön perustajan ja toimitusjohtajan Arkadi Voložin pakotelistalle.

Elokuisen päätöksen mukaan voudin hallinnassa ovat hakukoneyhtiön Yandexin Suomen-yhtiön osakkeet ja niiden tuotto. Takavarikkopäätöksellä ei todennäköisesti ole suoraa vaikutusta yhtiön toimintaan.

Yandexilla on toiminut Suomessa kuljetuspalvelu Yango ja Mäntsälässä sillä on ollut datakeskus, jonka hukkalämpöä on hyödynnetty isossa osassa Mäntsälän kaukolämmön tuotantoa.

Yandex Oy vaihtoi keväällä Suomessa nimensä Global DC Oy:ksi.

Venäläisen Yandexin palvelinkeskus on Suomessa Mäntsälässä.

Volož on jo jättänyt toimitusjohtajan tehtävänsä ja hallituspaikkansa yhtiössä. Tämä ei kuitenkaan ole vapauttanut häntä sanktioista. Yandexia yhtiönä ei ole asetettu pakotteiden kohteeksi.

Suomen ulosottolaitos viittaa päätöksessään EU:n perusteluihin. Voložin kerrotaan toimivan johtavana liike-elämän edustajana alalla, joka muodostaa merkittävän tulonlähteen Venäjän hallitukselle.

Lisäksi EU toteaa, että Yandex on vastuussa Venäjän valtion tiedotusvälineiden ja valtion narratiivien suosimisesta hakutuloksissaan. Se on myös sijoittanut maan hallitusta ja hyökkäyssotaa kritisoivaa sisältöä alemmaksi esitysjärjestyksessä tai poistanut tällaista sisältöä.

Yango on Mäntsälässä toimivan Global DC:n eli entisen Yandex Oy:n rekisteröimä liikenimi.

Volož kehitti hakukoneen ja perusti yhtiön vuonna 1997. Vuonna 1964 Kazakstanin neuvostotasavallassa syntyneellä Voložilla on Venäjän ja Maltan kansalaisuudet.

Yandexin toinen perustaja ja teknologiaosaaja Ilja Segalovitš menehtyi syöpään vuonna 2013.

Yandex on ollut Venäjän johtava hakukone pari vuosikymmentä, minkä takia sitä kutsutaan Venäjän Googleksi.

Parhaimmillaan Yandexin markkina-arvo oli viime marraskuussa reilussa 27 miljardissa eurossa. Nykyisin kaupankäynti sen osakkeella on keskeytetty teknologiapörssi Nasdaqissa.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan ulosotto on jäädyttänyt myös Långvik Capital -yhtiön osakkeet ja sen omistuksia kahdessa muussa yhtiössä.

Käytännössä viranomainen otti näin määräysvaltaansa omistukset Hartwall-areenana tunnetussa jääkiekkohalliyhtiössä Helsinki Hallissa ja Kirkkonummella sijaitsevan Långvikin kylpylän kiinteistöyhtiössä.

Ulosottovirasto otti syyskuun alussa määräysvaltaansa Rotenbergin suvun osakkeet Helsinki Halli Oy:ssä. Monitoimiareena sijaitsee Helsingin Pasilassa.

Rotenbergien lisäksi Helsinki Halli -yhtiössä merkittävän siivun on omistanut toinen oligarkki, Gennadi Timtšenko. Hänen osakkeensa on takavarikoitu jo aiemmin.

Långvikin kokous- ja kylpylähotelli sijaitsee noin yhdeksän hehtaarin merenrantakiinteistöllä. Sen omistaa jäädytyksen kohteeksi nyt joutunut Tanskarlan Centrum Oy.

Varsinaista kylpyläliiketoimintaa kiinteistöllä pyörittää Ryokan Oy. Nämä jäädytyspäätökset eivät koske sitä.

Kylpylän liiketoimintaa hoitaa Ryokan Oy, joka teki viime vuonna 5,6 miljoonan euron liikevaihdon.

Jäädytykset tarkoittavat sitä, että Långvik Capitalin omaisuutta ei saa pantata, myydä tai tehdä muita vastaavia toimenpiteitä ilman ulosottomiehen lupaa. Rotenbergien osalta kyse on väliaikaistoimista, jotka tyypillisesti edeltävät varsinaista takavarikkopäätöstä.

Omistukset ovat virallisesti Boris Rotenbergin pojan Roman Rotenbergin nimissä. Häntä ei ole edelleenkään lisätty EU:n pakotelistalle.

Viranomaisasiakirjoista kuitenkin ilmenee, että vanhemmat Rotenbergit ja heidän kyproslaiset yhtiönsä ovat lainoittaneet Långvik Capitalia yhteensä yli 34 miljoonalla eurolla.

Ulosottolaitos toteaa päätöksessään, että mikäli näitä velkasaatavia maksetaan, ne on suoritettava viranomaisen virkavaraintilille.

Ulosotto teki jäädytyspäätökset sen jälkeen, kun Roman Rotenberg oli pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta (PRH) palauttamaan hänen yhtiönsä kaupparekisteriin.

Långvik Capital ja kylpyläkiinteistön taustayhtiö Tanskarlan Centrum oli vuonna 2020 poistettu sieltä toimittamatta jääneiden tilinpäätösten takia.

Tästä syntyi erikoinen asetelma, kun Långvikin kylpylän kiinteistöä ei näyttänyt omistavan mikään toiminnassa oleva taho. Omistustilannetta selvitettiin myös Kirkkonummen kunnassa.

Kesällä Roman Rotenberg toimitti puuttuvat tilinpäätökset rekisteriin.

Vaikuttaa siltä, että ulosotto on tarttunut toimeen näiden asiakirjojen sisältämien tietojen perusteella. Tilinpäätöksistä käy ilmi velkasuhteet yritysten ja vanhempien Rotenbergien välillä.

Ulosotto on saanut oligarkkisuvun yhtiöpapereita haltuunsa etsinnässä, jonka se teki Boris Rotenbergin Rinimex-yhtiön tiloihin Helsingin Mannerheimintiellä.

Boris Rotenbergin Rinimex Oy:n liiketila Helsingin Mannerheimintiellä. Ulosotto löysi huoneistosta toukokuussa asiakirjoja ja lukitun kassakaapin.

Toukokuussa 2022 tehdyssä etsinnässä ulosotto kohtasi kassakaapin, jota se ei saanut auki.

Ulosotto tiedusteli kassakaapin koodia turhaan Boris Rotenbergin asiainhoitajalta. Koodia tai avainta ei saatu.

Lopulta viranomainen avasi kaapin väkisin elokuun lopussa ja löysi sieltä käteisenä 20 000 euroa, 650 Englannin puntaa ja 1 600 Yhdysvaltain dollaria. Käteiset jäädytettiin syyskuun alussa tehdyllä päätöksellä.

Boris Rotenberg kuvattuna vuonna 2017 Moskovassa.

Ulosotto on iskenyt Rotenbergien omistuksiin jo aiemmin.

Toukokuussa HS uutisoi, että Boris Rotenbergiin liittyviä jäädytyksiä oli tehty siihen mennessä yli 10 miljoonalla eurolla. Toimenpiteiden kohteeksi oli joutunut muun muassa hankolainen luksushuvila, tiluksia Lapissa, rähjääntyneitä kerrostaloja Hangossa sekä Ferrari-autoja ja vene.

Keväällä jäädytettiin myös Långvikin kylpylän viereinen merenrantatontti nimeltään Tanskarlan kenttä. Kiinteistö on Boris Rotenbergin Rinimex-yhtiön omistuksessa.

Kentälle suunniteltiin vielä 2015 monitoimihallia, jonne ex-jääkiekkoilija Teemu Selänne ideoi omaa jääkiekkokouluaan. Yli yhdeksän hehtaarin tontti on yhä rakentamatta.

Rotenbergit perustivat Långvikin kokous- ja kylpylähotellin vuonna 2010 entiseen Kansallis-Osake-Pankin koulutuskeskukseen.

Kylpylän taustalla on tehty pakotteiden takia useita omistusjärjestelyitä.

Kun Arkadi ja Boris Rotenberg joutuivat vuonna 2014 Yhdysvaltain Venäjä-pakotelistalle, he myivät kylpylän kiinteistön ja sen liiketoiminnan nimelliseen yhden euron hintaan Boriksen pojalle Roman Rotenbergille.

Seuraavana vuonna myös hän joutui Yhdysvaltain listalle. Tuolloin tehtiin uusi omistusjärjestely: liiketoiminta siirrettiin yhden euron hintaan Rotenbergien pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden Martti Ahdon ja Auvo Niinikedon yritykselle. Kiinteistö jäi Rotenbergin omistukseen.

Roman Rotenberg Långvikin kylpylähotellin rannalla Kirkkonummella vuonna 2014.

Ryokan Oy:stä kerrottiin HS:lle keväällä, ettei se ole maksanut vuokraa kiinteistöstä ja vuokravelat on alaskirjattu.

Yhtiö on vakuuttanut erillisyyttä oligarkeista ja perustellut mitätöntä kauppahintaa sillä, että yhtiö kuitenkin hoitaa kiinteistöön liittyviä kuluja ja investointeja.

Vaikka Rotenbergit siirsivät vuonna 2015 omistuksen pitkäaikaisille yhteistyökumppaneilleen, suvun vaikutus on näkynyt Långvikissä sen jälkeenkin. Hotellissa on esimerkiksi yöpynyt Roman Rotenbergin osaomistama ja johtama Pietarin SKA-jääkiekkojoukkue.

Kiinteistöyhtiön osakkeiden jäädyttäminen ei todennäköisesti vaikuta kylpylän toimintaan, mutta se estää muun muassa kiinteistön myymisen.

Patentti- ja rekisterihallitus tiedotti tiistaina 20. syyskuuta hylänneensä Långvik Capitalin ja Tanskarlan Centrumin pyynnöt niiden palauttamisesta kaupparekisteriin.

Roman Rotenbergin asiamies oli vedonnut viranomaiselle kirjeitse ja perustellut, että yhtiöiden rekisteröintiä ei voi estää pakotesääntelyn nojalla. PRH arvioi asiaa toisin.

”Olosuhteet huomioiden on olemassa riski, että yhtiöiden palauttaminen kaupparekisteriin olisi asettanut välillisesti varoja tai taloudellisia resursseja pakotelistalla olevien henkilöiden saataville tai hyödynnettäviksi”, patentti- ja rekisterihallitus kirjoittaa päätöksessään.

Yhtiöt voivat valittaa päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen.