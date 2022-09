Kuuden suurimman puolueen puheenjohtajat kohtaavat. Suora lähetys HS.fi:ssä kello 16 alkaen.

Kriisien suman eli pandemian, sodan, inflaation ja energiapulan seurauksena yritysten ja yhteiskuntien näköala on kaventunut entisestään. Eteen on tullut useita ennakoimattomia käänteitä, joita kukaan ei ole osannut edes kuvitella. Miten pärjätä pelissä, jossa maali on siirretty ja kaikki säännöt ovat menneet uusiksi?

Historian kahdeksannella Taloudenpuolustuskurssilla puhutaan riskeistä, ennakoinnista ja sumuisesta tulevaisuudesta.

Kutsuvierastilaisuus järjestetään Aalto-yliopisto Töölössä keskiviikkona 21. syyskuuta kello 16 alkaen. Koko tilaisuus lähetetään suorana HS.fi:ssä.

Keskustelijoina tapahtumassa on yrityselämän ja poliittisen vallan vaikuttajia sekä Aalto-yliopiston asiantuntijoita. Avauspuheenvuoron pitää Aalto-yliopiston apulaisprofessori Eeva Vilkkumaa, joka puhuu siitä, miten strategisia päätöksiä voi tehdä radikaalissa epävarmuudessa. Oman puheenvuoronsa pitävät myös Aalto-yliopiston professorit Matti Keloharju ja Pauliina Ilmonen.

Yritysmaailmaa keskusteluissa edustavat muun muassa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sekä Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme ja Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund. Haastateltavana on myös valtion sijoitusyhtiön Solidiumin toimitusjohtaja Reima Rytsölä sekä Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obtsbaum.

Sijoittajien näkökulman riskien hallintaan tuovat Niina Bergring, joka työskentelee Ilkka Paanasen perheyhtiössä; Voland Partners -teknologiarahaston toimitusjohtaja Veera Sylvius sekä Dansken institutionaalisista asiakkaista vastaava johtaja Kati Eriksson.

Tapahtuman päättää suurimpien eduskuntapuolueiden puheenjohtajien tentti Suomea koskevista riskeistä kello 18.20–19.45. Keskusteluun osallistuvat pääministeri Sanna Marin (sd), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr), opetusministeri Li Andersson (vas) sekä oppositiojohtajat Petteri Orpo (kok) ja Riikka Purra (ps).

Tilaisuuden juontajina toimivat HS:n toimittajat Jarno Hartikainen, Marko Junkkari, Veera Luoma-aho ja Jaakko Lyytinen.

Taloudenpuolustuskurssin järjestävät Aalto University Executive Education (Aalto EE) ja Helsingin Sanomat. Aalto EE on Aalto-yliopiston omistama liikkeenjohdon valmennus- ja kehittämispalveluja tarjoava yritys.

Tilaisuuden kumppaneina ovat Suomen Ekonomit, Tekniikan akateemiset TEK ja Työeläkeyhtiö Elo.

Taloudenpuolustuskurssi keskiviikkona 21. syyskuuta kello 16–19.45 suorana lähetyksenä osoitteessa HS.fi.