”Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy”, sanoo omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd).

Fortum on päättänyt myydä Uniper-omistuksensa Saksan valtiolle. Fortum kertoi aamulla, että Saksan valtio ostaa Fortumin omistamat Uniper-osakkeet 500 miljoonalla eurolla.

”Fortumin hallitus on tehnyt väistämättömän päätöksen poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa. Fortumin on suojattava rahoitusasemaansa tavalla, jolla yhtiön kyky suoriutua perusliiketoiminnastaan säilyy”, sanoo valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd). Valtio omistaa Uniperista noin 51 prosenttia.

Lue lisää: Saksa ostaa Fortumin Uniper-osakkeet 500 miljoonalla eurolla, Uniper palauttaa 8 miljardin rahoituksen

Tuppuraisen mukaan Suomi on asettanut Fortumille strategisen intressin. Sen turvaaminen on hänestä ensisijaisen tärkeää.

”Syntyneen tilanteen taustalla on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Putin käyttää energiaa aseena, minkä viimeisin käänne on Nord Stream 1 -kaasuputken sulkeminen. Valtio-omistajan tavoitteena on ollut, että Fortum varmistaa 4 miljardin euron osakaslainan takaisinmaksun ja 4 miljardin euron emoyhtiötakauksen vapautumisen, ja että neuvotellun ratkaisun johdosta yhtiön omistajat eivät joudu Uniperin kriisin vuoksi pääomittamaan Fortumia”, Tuppurainen sanoo.

Fortumin hallitus päätti vuonna 2017 hankkia Uniperin osakkeita. Yrityskaupan jälkeen Fortumista tuli EU:n kolmanneksi suurin päästöttömän sähkön tuottaja.

Tuolloin yhtiön liiketoiminta laajeni fossiilienergian tuotantoon ja sen toiminnan laajuus kasvoi Venäjällä.

Valtioneuvoston kanslian tiedotteen mukaan Suomi haluaa turvata sähköntuotannon ”kaikissa olosuhteissa”.

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on käsittelyt asiaa viime keskiviikkona ja sunnuntaina. Ministerivaliokunta merkitsi sunnuntain kokouksessaan kannakseen, että ratkaisu on Fortumin ja sen kaikkien osakkeenomistajien etujen mukainen.