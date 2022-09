Analyytikko ja Fortumin toiseksi suurimman omistajan toimitusjohtaja kehuvat Uniper-sopua.

Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala ei näe tarvetta erottaa Markus Rauramoa yhtiön toimitusjohtajan paikalta.

”Ei hyödytä yhtiötä eikä sen sidosryhmiä”, Reinikkala sanoo.

Esimerkiksi omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kiersi kysymyksen yhtiön johdon nauttimasta luottamuksesta aiemmin keskiviikkona.

Valtio omistaa Fortumista noin 51 prosenttia.Toiseksi suurimman omistajan, työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtajan Risto Murron mielestä Fortumin saavuttama sopimus Uniper-omistuksen myynnistä Saksan valtiolle oli tässä tilanteessa paras saatavilla ollut ratkaisu. Varma omistaa Fortumista noin 1,3 prosenttia.

Osana sopimusta Fortumin Uniperille myöntämä neljän miljardin euron laina maksetaan takaisin ja Fortumin neljän miljardin euron emoyhtiötakaus vapautuu.

”Se, että sekä takaus että laina täysimääräisesti vapautuvat, oli tässä tapauksessa varmaan parasta mitä pystyttiin odottamaan”, Murto sanoo STT:lle.

Myös Fortumia seuraava analyytikko Henri Parkkinen OP:lta sanoo, että asiantilaan nähden lopputulos on hyvä.

”Mielestäni tuohon kannattaa kaikkien olla tyytyväisiä. Saadaan se neljä plus neljä (miljardia) takaisin sieltä. Ja jos kaikki menee niin kuin on ajateltu, muutaman kuukauden päästä Uniper ei vaikuta enää yhtiön kehitykseen millään tavalla”, Parkkinen toteaa STT:lle.

Kauhukuvana olisi ollut, että Fortumin Uniperille myöntämästä kahdeksan miljardin euron rahoituksesta olisi jäänyt ainakin osa saamatta takaisin. Uniper-omistus on nykyiselläänkin tuonut Fortumille useiden miljardien eurojen tappiot.

”Teoreettisesti pahimmassa tapauksessa tappiot olisivat voineet myös tuplaantua”, Murto huomauttaa.

Fortumin pääseminen irti Uniperista selkeyttää Murron mukaan yhtiön strategista tilannetta, etenkin jos yhtiö pääsee eroon Venäjän-liiketoiminnastaan.

”Jos ja kun Venäjältä päästään, meillä on sitten Fortum, jonka peruskannattavuus on itse asiassa nykyisillä energian hinnoilla erittäin hyvä. Se alla oleva liiketoiminta on täysin tervettä, ja yhtiö voi lähteä katsomaan tulevaisuuteen. Osakkeenomistajien näkökulmasta se on mieluisa ratkaisu.”

Parkkisen mukaan Fortum palaa nyt pitkän aikavälin ytimeensä, eli hiilidioksidittomaan energiantuotantoon Pohjoismaissa.

”Vesi- ja ydinvoima vahvoina tukipilareina, ja tulevaisuudessa jotain uuttakin liiketoimintaa, joka tuo kasvua.”

Sopimuksessa myönteistä on myös se, että Fortum saa lainarahojen palautumisen myötä likviditeettiä neljä miljardia euroa.