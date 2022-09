HS:n ja Aalto EE:n Talouden­puolustus­kurssi huipentui puoluejohtajien tenttiin, jossa puitiin Suomen riskejä ja muun muassa Fortumin sopua.

Fortum myy saksalaisen tytäryhtiönsä Uniperin Saksan valtiolle 500 miljoonalla eurolla. Fortum tulee saamaan Uniperilta takaisin sille tammikuussa myöntämänsä kahdeksan miljardin euron rahoituksen.

Vaikka Fortum saa lainaamansa ja takaamansa rahat takaisin, se kärsii Suomen taloushistorian suurimmat tappiot.

Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä järjestetyssä tentissä kuuden suurimman puolueen puheenjohtajat kommentoivat sopimusta ja sen merkitystä Suomen kannalta.

”Onneksi tässä on saatu kohtuullinen neuvottelutulos aikaan”, sanoi Sanna Marin (sd) tentissä.

Marin korosti Fortumin roolia kriittisenä toimijana Suomen energiamarkkinassa, minkä vuoksi yhtiön toimintaedellytykset täytyy turvata.

”Fortum on menneisyydessä ottanut tarpeettoman isoja riskejä, jotka ovat nyt realisoituneet", Marin sanoi.

Suomen valtio ei ole osapuolten mukaan ollut viimeisimmässä neuvotteluissa mukana, vaan asia on sovittu Fortumin, Uniperin ja Saksan valtion kesken. Marinin mukaan talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli asiaa viime viikolla kolme kertaa, jolloin valiokunnalle on annettu tietoja siitä, mitä neuvotteluissa on tapahtumassa.

Suomen valtion neuvotteluille asettamista ehdoista tärkein on ollut Marinin mukaan se, että Fortumin kahdeksan miljardin euron rahoitus Uniperille palautetaan.

”Mikään voitokas päivä tämä ei ole Suomelle – päinvastoin, tämä oli hyvin vastenmielinen kokonaisuus”, kommentoi keskustan Annika Saarikko Fortumin tilannetta.

Saarikko muistutti, että Fortumilla on edessään myös Venäjältä vetäytyminen, joka on vielä kesken.

”Kun katsotaan eteenpäin on tärkeintä, että irtaantuminen Venäjältä tapahtuisi nopeasti ja hallitusti. Fortum ei ole mikä tahansa yhtiö, vaan sillä on merkittävä vastuu suomalaisessa energiakentässä”, Saarikko sanoi.

Perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että heinäkuun neuvottelut Uniperin pelastuspaketista olivat Suomen historian epäonnistuneimmat. Nyt tehty sopimus kuitenkin korvaa heinäkuisen.

”Sitä että Fortum saa lainansa takaisin, sehän on lain edellyttämää, sitä ei pidä juhlia minkäänlaisena voittona. Fortum tulee saamaan merkittävät tappiot Uniperista ja Venäjä-seikkailuista, mikä näkyy alaskirjauksina. Toivottavasti valtiolle ei tule tarvetta pääomittaa Fortumia, mutta tästäkään emme vielä tiedä”, Purra sanoi.

”On tämä hirveä paukku.”

Perussuomalaiset jätti tiistaina välikysymyksensä yhdessä kristillis­demokraattien ja liike nytin kanssa. Puolueet vaativat välikysymyksessään hallitukselta vastauksia muun muassa energiamarkkinoiden toimintaan, sähkön hintaan ja hallituksen Fortum-politiikkaan liittyen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä taas aikoo esittää hallitukselle oman epäluottamus­lauseensa energiayhtiö Uniperin tilanteeseen liittyen.

Kuuden suurimman puolueen puheenjohtajat Taloudenpuolustuskurssilla keskiviikkona.

Tentissä käytiin myös yleisesti keskustelua Suomen valtion omistajaohjauksesta. Keskustan Hanna Kosonen twiittasi keskiviikkona, että ”valtion ei tulisi omistaa strategisesti tärkeitä pörssiyhtiöitä. Omistajaohjaus ei toimi pörssiyhtiöissä. Strategisesti tärkeät yritykset, kuten sähköverkot, olisi omistettava kokonaan.”

Keskustan puheenjohtaja Saarikko totesi, että pidemmällä aikavälillä on syytä pohtia sitä, mitkä asiat ovat sellaisia strategisesti tärkeitä kohteita, joissa valtion pitää olla omistajana mukana.

"On aika, kun tämä [Fortumin] asia saadaan selvitettyä, katsoa eteenpäin ja pohtia minkälaisen roolin tällaiset yhtiöt saavat. Aivan varmasti hallituksen piirissä tätä tullaan pohtimaan”, Saarikko sanoi.

Kokoomuksen Petteri Orpo olisi valmis uudistamaan valtion omistajapolitiikan kokonaisuudessaan.

”On selvää, että seuraavalla kaudella omistajapolitiikka pitää käydä läpi ja uudistaa. On tärkeää miettiä, mitä valtion pitää ylipäänsä omistaa”, Orpo sanoo.

Myös vihreiden Maria Ohisalo on sillä linjalla, että omistajaohjausta täytyy käydä läpi kokonaisuudessaan ja pohtia, mitä valtion strategista intressiä yhtiöt palvelevat.

”Katsoisin avoimesti sitä kokonaisuutta”, Ohisalo sanoi.

Myös perussuomalaisten Purra on sitä mieltä, että omistajaohjauksen kannalta on mietittävä, mikä on järkevää.

”Enää ei saa toistua tilanne, jossa valtio-omisteinen yhtiö tekee huonoja päätöksiä ja hallitus sanoo, että meillä ei ollut tästä tietoa.”