Jos Uniper myy Ruotsin-toimintojaan, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous. HS selvitti, millaista liiketoimintaa Fortumille voisi olla Ruotsista tarjolla.

Oskarshamnin kaksi ensimmäistä reaktoria on jo poistettu käytöstä. Kolmas porskuttaa vielä.

Uniperin ja lopulta myös Venäjän taakseen jättävä Fortum aikoo keskittyä ydinliiketoimintaansa eli energiatuotantoon Pohjoismaissa.

Fortum, Uniper ja Saksan valtio kävivät neuvottelut, joiden lopputuloksena Uniper siirtyy Saksalle.

Samalla osapuolet ovat Fortumin mukaan sopineet, että jos Uniper aikoo myydä osan tai kaiken vesivoima- ja ydinvoimaliiketoimintansa Ruotsissa, Fortumilla on ensisijainen oikeus tehdä niistä ostotarjous vuoden 2026 loppuun saakka.

Uniperin vesi- ja ydinvoimatoiminnot houkuttelivat Fortumia alun perinkin tekemään ostotarjouksen energiajätistä vuonna 2017.

Millaista mannaa Fortumia voi odottaa Ruotsissa, jos se pääsee käsiksi Uniperin Ruotsin-bisneksiin?

Viime vuonna Uniperin toiminnot tuottivat Ruotsissa kaikkiaan reilut 21 terawattituntia sähköä, mikä vastaa noin Suomen ydinvoimaloiden energiantuotantoa.

Uniperin Ruotsin-tuotannosta vesivoiman osuus oli 8,1 terawattituntia ja ydinvoiman osuus 12,9 terawattituntia.

Uniperilla on Ruotsissa 76 vesivoimalaitosta joiden teho on kaikkiaan 2 345 megawattia. Myös Fortum omistaa jo kymmeniä vesivoimalaitoksia Ruotsissa.

Suurimmat voimalaitokset ovat Keski-Ruotsin Faxälvenissä sijaitsevat Hjältan ja Storfinnforsen. Molemmat voimalaitokset ovat peräisin 1950-luvulta.

Hjältan-voimalaitos tuottaa vuosittain 1 005 gigawattituntia energiaa ja Storfinnforsen 543 gigawattituntia.

Uniperilla on omistusosuuksia kaikissa Ruotsin kolmessa ydinvoimalaitoksessa.

Kokonaan yhtiön omistuksessa on Oskarshamnin ydinvoimala, joka sijaitsee maan itärannikolla Simpevarpsin niemimaalla. Voimalaitoksen kolmosreaktorin nettosähköteho on 1 450 megawattia. Reaktorin on määrä olla toiminnassa vähintään vuoteen 2045.

Esimerkiksi Suomen suurimman, vielä koekäytössä olevan ydinvoimalan Olkiluoto 3:n täysi teho on 1 600 megawattia.

Lisäksi Uniperin ruotsalainen tytäryhtiö Sydkraft omistaa 29,4 prosenttia Ringhalsin ydinvoimalasta ja 9,9 prosenttia Forsmarkin ydinvoimalasta. Molempien ydinvoimaloiden suurin omistaja on Vattenfall ja niiden pitäisi pysyä toiminnassa ainakin 2040-luvulle.

Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringhals 4 -ydinvoimayksiköllä on juuri nyt iso merkitys Suomen energiaturvan kannalta. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid varoitti tällä viikolla, että Suomea voi pahimmillaan uhata talvella sähköpula voimalan huollon takia.

Ydinvoimalan nelosreaktorin pitkittyneen huollon takia laitoksen käyttökatko jatkuu tammikuun loppuun eli kaksi kuukautta aiemmin kerrottua pidempään.

Lisäksi Uniperin omistuksessa on ollut Barsebäckin ydinvoimalaitos, jonka reaktoreita ollaan purkamassa.

Uniper omistaa Ruotsissa myös tehoreserviin kuuluvan 662 megawatin öljyvoimalaitoksen. Uniper on palkannut voimalaitokselle lisää työntekijöitä energiakriisin ja Ringhalsin ongelmien vuoksi.