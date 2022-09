Energiajärjestö IEA:n johtaja Fatih Birol pelkää Financial Timesin haastattelussa, että energiakriisi uhkaa jo EU:n perusarvoja. Samalla EU kiirehtii Bloombergin tietojen mukaan venäläiselle öljylle asetettavaa hintakattoa.

Euroopan unionin jäsenvaltiot kiirehtivät poliittista sopua venäläiselle öljylle asetettavasta hintakatosta, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin mukaan hintakattoaikeet saivat entisestään tuulta taakseen presidentti Vladimir Putinin ilmoitettua osittaisesta liikekannallepanosta Venäjällä. Sen mukaan hintakatto olisi todennäköisesti osa Euroopan komission esittämiä uusia sanktioita.

G7-maiden valtiovarainministerit kertoivat jo syyskuun alussa asettavansa venäläiselle öljylle hintakaton, mutta sen toteuttamisen yksityiskohdista tai hintakaton tasosta ei ole vielä kerrottu.

Bloombergin mukaan epäselvää on edelleen myös se, miten hintakatto toimisi yhdessä venäläisen öljyn merikuljetuksille tulossa olevan tuontikiellon kanssa, josta EU on jo kertonut. Tuontikiellon on tarkoitus tulla voimaan joulukuun alkupuolella.

Lue lisää: Venäjän öljyn hintakatto on helposti kierrettävissä – Yhdysvallat pelkää liian tehokkaita pakotteita

Bloombergin mukaan jäsenmaiden edustajat aikovat keskustella EU-komission kanssa uusista pakotteista vielä tulevana viikonloppuna. Jäsenmaiden tavoite on saavuttaa alustava sopimus hintakatosta ennen EU-johtajien kokousta Prahassa lokakuun 6. päivänä.

Uutistoimiston lähteiden mukaan ei ole lainkaan varmaa, että sopu hintakatosta saadaan EU:n sisällä aikaan. Pakotepäätöksiin tarvitaan jäsenmailta yksimielinen päätös.

Yksi suurimmista epävarmuustekijöistä on Bloombergin mukaan Unkari, jonka pääministeri Viktor Orbán on aiemminkin kritisoinut EU:n laajuisia energiasanktioita.

Unkarin tilanne on ollut viime aikoina muutenkin EU:ssa tapetilla. Sunnuntaina EU-komissio kertoi jäädyttävänsä osan rahoituksesta, jota Unkari saa EU:n budjetista, mikäli Unkari ei tee korjaavia toimia.

Komissio on nostanut esiin muun muassa puutteita Unkarin julkisissa hankinnoissa eli tarjous­kilpailuissa, kun valtio ja paikallishallinto hankkivat tavaroita ja palveluita.

Lue lisää: EU-komissio laukaisi mekanismin, joka voi viedä Unkarilta miljardien EU-varat

Euroopan energiakriisi on kiristänyt tunnelmaa EU:n sisällä laajemminkin, kun kukin maa varautuu talveen, josta voi tulla vaikea.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n johtaja Fatih Birol varoittaa talouslehti Financial Timesissa, että Euroopan maiden ryntäykset energiaturvallisuutensa varmistamiseksi ensi talvena voivat uhata EU:n yhtenäisyyttä ja johtaa levottomuuksiin.

Birol kertoo lehdelle pelkäävänsä ”villin lännen skenaariota”, jos eurooppalaiset maat alkavat rajoittaa energiakauppaansa tai lopettavat yhteistyön naapureidensa kanssa energiapulan vuoksi.

Elokuun lopulla asia nousi konkreettiseksi Suomessa, kun Norjassa ehdotettiin sähkön viennin rajoittamista maan sisämarkkinoiden hyödyksi. Silloin Suomessa vierailleen Norjan valtiovarainministerin mukaan mahdolliset vientirajoitukset kuitenkin kohdistuisivat todennäköisemmin Britanniaan ja Saksaan, joihin viedään energiaa eteläisestä Norjasta, jossa vesivoimassa käytettävien altaiden vesitasot ovat olleet tavallista matalammalla.

Lue lisää: Norjalaisministeri kertoi ”huojentavia uutisia” sähkön vientirajoituksista – Norjan päätös voi silti sekoittaa Euroopan sähkömarkkinat

Norjan öljy- ja energiaministeriön valtiosihteeri Andreas Bjelland Eriksen kiisti FT:lle, että maa olisi pysäyttämässä energian vientiä. Hänen mukaansa Norja vain priorisoi vesivoima-altaidensa täyttämistä samasta syystä, jonka vuoksi Euroopassa täytetään kaasuvarastoja.

Energiajärjestön johtajan mukaan tilanteen vaikutukset voivat olla hyvin huonoja energiamarkkinalle ja maanosan taloudelle, mutta vielä huonompia poliittisesti.

”Jos Eurooppa ei läpäise tätä energiatestiä, se voi johtaa energia-asiat ylittäviin seurauksiin”, Birol sanoi lehdelle Pittsburghissa järjestetyssä energiatapahtumassa.

Birol kertoo FT:lle näkevänsä kaksi mahdollista skenaariota. Toisessa EU ja sen jäsenvaltiot toimivat solidaarisesti ja tukevat toisiaan, mutta toisessa kaikki toimivat vain oman etunsa mukaisesti.

Birolin mukaan jälkimmäinen skenaario vahingoittaisi EU:n painoarvoa maailmalla, koska solidaarisuus on yksi unionin perusarvoista.

Samalla Birol vakuutti, että Venäjä on jo hävinnyt energiataistelun Euroopan kanssa.

”Venäjä menetti lopullisesti hyvän asiakkaan, joka maksoi ajallaan eikä tuottanut poliittisia ongelmia.”

Energiajohtaja vähätteli Venäjän aikomuksia myydä aiemmin Eurooppaan vietyä energiaa Aasiaan.

”Tässä ei myydä sipuleita markkinoilla. Täytyy rakentaa putkia, infrastruktuuria ja logistiikkaa. Se tulee viemään vähintään 10 vuotta”, Birol sanoi FT:lle.