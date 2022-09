Suomessa energiantuottajien etujärjestö epäilee komission arviota lähes 120 miljardin euron tuloista, joita tuottoleikkurilla saataisiin.

Bryssel

Perjantaina ratkeaa, miten käy EU-komission pikavauhtia laatimille esityksille, joilla EU pyrkii vastaamaan energiakriisiin.

Komissio haluaa jäsenmaiden säästävän sähköä ja verottavan tuottoja, joita sähköntuottajille tulee hintojen kivuttua korkeuksiin. Samoin komissio haluaa verottaa fossiilista energiaa eli raakaöljyä, hiiltä ja maakaasua tuottavien ja jalostavien yritysten tuottoja.

Jäsenmaat ovat viime päivinä käsitelleet komission esityksiä, ja energiaministereiden pitäisi perjantaina nuijia niistä jäsenmaita sitovat päätökset.

Esitys ei siis mene normaalille lakikierrokselle EU-parlamenttiin, vaan se runtataan läpi hätäasetuksena – päällä oleva energiakriisi täyttää kriteerit. Kaikki esitykset ovat lisäksi määräaikaisia.

Mutta kriisitoimet eivät tähän pääty, vaan komission tuutista on tulossa niitä lisää lähiaikoina.

Torstain tietojen mukaan suunnitelmissa on antaa ensi viikolla esitys tai tiedonanto maakaasun hintakatosta. Siksi energiaministerit keskustelevat kokouksessaan myös eri malleista sen toteuttamiseksi. Viisitoista jäsenmaata on kirjelmöinyt komissiolle ja vaatinut kattoa.

Energiakomissaari Kadri Simson sanoi torstaina, että EU on valmis esittelemään erillisen hintakaton energiantuotannossa käytettävälle kaasulle. EU:n pitäisi Simsonin mukaan neuvotella myös putkikaasun toimittajiensa kanssa hintojen alentamisesta, ja jos se ei onnistu, pyrkiä luomaan kaasulle hintakatto.

Perjantaina päätettävä tuottoleikkuri on käytännössä sama kuin ylimääräisten voittojen windfall-vero, jollaisesta Suomen hallituskin on luvannut selvitystä. Sellainen on käytössä jo joissakin jäsenmaissa.

Nyt se tulee kaikille jäsenmaille EU:n päätöksenteon kautta, mutta suomalaisten sähköntuottajien etujärjestö Energiateollisuus epäilee syvästi, saadaanko mekanismi Suomessa pystyyn komission toiveen mukaisesti heti 1. joulukuuta.

Komissiosta ei tule sapluunaa, miten tuottoleikkuri laitetaan toimeen, vaan se on kansallisella vastuulla.

Komission esitys on elänyt jäsenmaiden neuvotteluissa, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan tuottoleikkuri koskisi energialähteistä tuuli- ja aurinkovoimaa, säätöön kykenemätöntä vesivoimaa, biomassapolttoaineita, jätettä, ruskohiiltä, turvetta, ydinvoimaa ja öljytuotteita.

Näiden tuottajien tuotot rajattaisiin 180 euroon megawattitunnilta.

Sähkön säätövoima olisi esityksen ulkopuolella, eli säätövoiman tuottajiin leikkuri ei iskisi, vaikka ne välillä saisivat yli 180 euron tuottoa.

Näin siksi, että tuottajilla säilyisi kannustin tuotantoon. Säätövoimaa tarvitaan, koska sähköä ei pysty varastoimaan, vaan sitä pitää tuottaa verkkoon koko ajan kulutusta vastaava määrä.

EU-komissiosta on arvioitu, että jäsenmaat keräisivät leikkurin avulla sähköntuottajilta 117 miljardia euroa. Suomessa Energiateollisuus pitää sitä ”valtavana yliarviona” eri maiden windfall-verokokemusten pohjalta.

Ideana on, että rahat käytettäisiin kuluttajien tukemiseen. Siinäkin jäsenmailla on vapaat kädet. Euroopan maat ovat tukeneet kuluttajia ja yrityksiä energian hintojen nousun takia jo noin 500 miljardin euron edestä, mikä alkaa käydä raskaaksi valtioiden talouksille.

Tuottoleikkuri ei vaikuta sähkön hintaan tukkumarkkinoilla eikä siihen hintaan, mitä kuluttajat maksavat.

Sen sijaan komission esitys pakollisesta sähkön säästöstä tähtää siihen, että kulutus vähenisi ja sitä kautta alentaisi sähkön kysyntää ja hintaa.

Jäsenmaat pyrkisivät 10 prosentin kulutuksen alentamiseen marraskuun alun ja vuoden 2023 maaliskuun lopun välisenä aikana. Vertailukohtana olisi viiden edellisen talven kokonaiskulutus.

Lisäksi jäsenmaat sitoutuisivat leikkaamaan viisi prosenttia sähkön kulutuksesta huippukulutuksen hetkinä.

Suomen energiateollisuus pitää kymmentä prosenttia erittäin vaikeana saavuttaa, mutta toisaalta korkeat hinnat ovat jo nyt alentaneet teollisuuden sähkönkulutusta.

Fossiilista energiaa tuottavien ja jalostavien yritysten tuotoille on tulossa vero, jota sitäkin nimitetään kaunistellen solidaarisuusmaksuksi.

Solidaarisuusmaksu koskisi yrityksiä, joiden liikevaihdosta yli 75 prosenttia tulee fossiilisista polttoaineista. Työ- ja elinkeinoministeriön tämänhetkisen arvion mukaan toimi ei kohdistuisi suomalaisiin yrityksiin.

EU:n energiaministerit keskustelevat kokouksessaan myös Nord Stream -kaasuputkien epäillystä sabotaasista.