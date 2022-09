Volkswagenilla on tehtaita Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa, jotka ovat hyvin riippuvaisia venäläisestä kaasusta, mutta myös Etelä-Euroopassa, jossa energiaa saadaan muualta.

Saksalainen autojätti Volkswagen harkitsee siirtävänsä osan tuotannostaan pois Saksasta maan maakaasupulan vuoksi, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Tuotannon siirtäminen Volkswagenin tehtaisiin muissa maissa on yksi keskipitkän aikavälin vaihtoehto, mikäli kaasun saatavuusongelmat jatkuvat Saksassa reilusti tulevan talven yli.

Maakaasua käytetään Saksassa lämmityksen lisäksi teollisuudessa. Maan kaasujärjestelmä on sekaisin, koska se on nojannut pitkälti Venäjältä tuotavaan kaasuun, jonka toimituksia Venäjä on rajoittanut tuntuvasti.

Bloombergin mukaan Volkswagenilla on tehtaita Saksassa, Tšekissä ja Slovakiassa, jotka ovat hyvin riippuvaisia venäläisestä kaasusta, mutta myös Etelä-Euroopassa, jossa energiaa saadaan muualta.

Bloombergin mukaan juuri Lounais-Euroopan tehtaat voisivat hyötyä tuotannon mahdollisista siirroista.

Tuotannon siirtäminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Volkswagenilla on noin 295 000 työntekijää Saksassa, ja maalle tyypilliseen tapaan työntekijöiden edustajat kattavat noin puolet yhtiön 20 hengen hallintoneuvostosta.

Bloombergin mukaan tuotannon mahdolliset siirrot koskisivatkin todennäköisesti vain rajoitettua määrää ajoneuvoja täysimääräisten tehtaiden sulkemisten sijaan.

Volkswagenin mukaan sen tehtaiden kaasunsaanti on tällä hetkellä taattu, mutta yritys on huolissaan kaasun korkeiden hintojen vaikutuksesta alihankkijoihinsa.

”Poliitikkojen täytyy pitää aisoissa tällä hetkellä hallitsematon räjähdys kaasun ja sähkön hinnoissa. Muuten erityisesti paljon energiaa käyttävillä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä tulee olemaan merkittäviä ongelmia tuotantoketjussa, ja ne tulevat joutumaan vähentämään tai keskeyttämään tuotantoaan”, sanoi Volkswagenin ulkoisen viestinnän johtaja Thomas Steg.