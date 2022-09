Verohallinto varoittaa: lähes miljoonalla suomalaisella on liian pieni vero­prosentti tänä vuonna

Palkansaajia kehotetaan tarkistamaan oma veroprosenttinsa.

Lähes miljoonalla ihmisellä on liian pieni veroprosentti loppuvuodelle, arvioi Verohallinto. Palkansaajia kehotetaan tarkistamaan oma veroprosenttinsa sekä korottamaan sitä tarvittaessa. Tämän voi tehdä luomalla uuden verokortin.

Veroprosentin tuloraja on ylittymässä noin 965 000 ihmisellä, jos he saavat loppuvuoden aikana tuloja samaan tahtiin kuin tammikuun ja elokuun välillä. Lähes puolet näistä ihmisistä on tehnyt ainakin yhden uuden verokortin tämän vuoden aikana.

Jos veroprosenttia ei korota ajoissa, voidaan joulukuun palkkaa verottaa korkeammalla veroprosentilla, sanoo Verohallinnon ylitarkastaja Päivi Ylitalo tiedotteessa.

”Kun muutokset verokortin tulorajaan tekee nyt, loppuvuoden tuloja verotetaan mahdollisesti korkeammalla prosentilla usean kuukauden aikana eikä muutos yksittäisen kuukauden tuloihin ole niin jyrkkä”, Ylitalo sanoo.

Verohallinto lähettää tekstiviestimuistutuksen tulorajan ylittymisestä noin 8 000 asiakkaalle tänä vuonna.

Uuden verokortin voi tehdä esimerkiksi Omavero-palvelussa.