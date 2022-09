Taantuman kolea koura on tarttumassa talouteen.

Uusimpien tietojen perusteella suhdanne Yhdysvalloissa on heikentynyt merkittävästi, mikä on ravistellut viime aikoina arvopaperimarkkinoita. Osakemarkkinoiden pelkokerroin eli Vix-indeksi on noussut kuukauden kuluessa jyrkästi.

Maailman suurimman kansantalouden vajoaminen taantumaan heijastuisi liki kaikkialle maailmaan.

”Taantuman vaara Yhdysvalloissa on ilman muuta kasvanut. Talous on ylikuumentunut, ja keskuspankki voi joutua kiristämään rahapolitiikkaa sen verran paljon, että talous menee taantumaan ennen kuin inflaatio hidastuu lähelle kahta prosenttia”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Taantuman todennäköisyyttä on lisännyt etenkin Yhdysvaltojen keskuspankin päätös kiristää rahapolitiikkaa ennakoitua enemmän. Keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell on kaikesta huolimatta sitä mieltä, että ohjauskoron voimakkaista nostoista huolimatta taantuma on yhä vältettävissä.

Keskuspankki ennakoi ohjauskoron olevan vuoden lopussa 4,25–4,50 prosenttia, kun sen vaihteluväli on nykyisin 3,00–3,25 prosenttia. Kun rahapolitiikkaa kiristetään voimakkaasti, se vähentää yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Tämä johtaa ajan mittaan talouskasvun hidastumiseen.

Mahdollinen taantuma tuskin johtuu yksinomaan rahapolitiikan kiristämisestä. Elintasoa mittaava bruttokansantuote on supistunut Yhdysvalloissa ennakkotietojen mukaan sekä tammi–maaliskuussa että huhti–kesäkuussa, sillä julkinen kulutus ja julkiset investoinnit ovat supistuneet.

Keskuspankki arvioi viime viikolla suhdanne-ennusteessaan talouden kasvavan vain 0,2 prosenttia tänä vuonna. Muutos on suuri, sillä vielä kolme kuukautta aikaisemmin se ennusti talouden kasvavan tänä vuonna 1,7 prosenttia.

”Yhdysvaltojen talous toimii nyt kapasiteettinsa äärirajoilla, eikä se oikeastaan voi enää juuri kasvaa muuten kuin työn tuottavuutta parantamalla. Rahapolitiikan kiristäminen on kaikesta huolimatta täysin välttämätöntä. Muussa tapauksessa inflaatio kiihtyisi hallitsemattomaksi, jolloin yritykset eivät uskaltaisi investoida ja kotitalouksien ostovoima romahtaisi – eli ne köyhtyvät”, Koivu sanoo.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatiovauhti oli elokuussa 8,3 prosenttia. Keskuspankin hintavakaustavoitteen mukaan sen pitäisi olla keskimäärin kaksi prosenttia pitkän ajan kuluessa. Poikkeuksellisen voimakas inflaatio johtuu tarjonnan häiriöistä ja kysynnän tuntuvasta kasvusta, jota on lisännyt finanssipoliittinen elvytys.

Keskuspankin painetta on lisännyt se, että ekonomistien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio itse asiassa kiihtyi elokuussa 6,3 prosenttiin. Heinäkuussa se oli 5,9 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu herkästi muuttuvien energian ja ruoan vaikutus kuluttajahintoihin.

Taantuman vaara ei rajoitu pelkästään Yhdysvaltoihin.

Alustavien tietojen ja ennusteiden perusteella talouden supistumisen todennäköisyys on euroalueella jopa suurempi, koska energiakriisi aiheuttaa Euroopassa mittavampia ongelmia kuin Yhdysvalloissa.

”Taantuman todennäköisyys Yhdysvalloissa on todella suuri vuodenvaihteen tienoilla tai vähän sen jälkeen, mutta taantuma voi jäädä lieväksi. Yhdysvaltojen työmarkkinat ovat erittäin vahvat, eikä työttömyyden merkittävästä lisääntymisestä ole ainakaan vielä merkkejä. Dollarin vahvistuminen antaa taloudelle puskuria kestää huonompia aikoja”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman.

Viime vuonna työttömyysaste Yhdysvalloissa oli 5,5 prosenttia. Keskuspankki ennustaa sen supistuvan 3,8 prosenttiin tänä vuonna ja olevan 4,4 prosenttia vuosina 2023–2024.

Dollarin vahvistuminen johtuu ennen kaikkea siitä, että epävarmuuden kasvaessa sijoittajat yleensä siirtävät pääomaa yhdysvaltalaisiin arvopapereihin. Tämä lisää arvopapereiden hintakuplien vaaraa, mutta niiden ennustaminen on kutakuinkin mahdotonta.

Dollarin vahvistumista voi tarkastella myös toisesta näkökulmasta: se on omiaan hidastamaan inflaatiota, sillä tuontituotteiden hinnat halpenevat.

Inflaation näkökulmasta suuri ongelma Yhdysvalloissa on Schaumanin mukaan hinta-palkkakierre. Tämä vaarallinen ilmiö alkaa, kun työntekijät alkavat kuluttajahintojen kohoamisen takia vaatia entistä suurempia palkankorotuksia.

Yritykset joutuvat puolestaan siirtämään kasvaneet työvoimakustannuksensa myymiensä tavaroiden ja palveluiden hintoihin, mikä taas vauhdittaa inflaatiota entisestään.

Hinta-palkkakierre voi alkaa myös silloin, jos työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempi. Tällöin talous on ylikuumentunut, jolloin yritykset joutuvat houkuttelemaan työntekijöitä lupaamalla poikkeuksellisen suurta palkkaa.

”Yhdysvaltojen talous on ylikuumentunut. Yksi merkittävä riski on myös asuntomarkkinoilla, joiden romahtaminen aiheuttaisi suurta ahdinkoa kotitalouksille. Asuntojen hinnat ovat jo laskeneet, mutta tähän mennessä maltillisesti”, Schauman sanoo.

Taantumalle ei ole yhtä yksinkertaista määritelmää.

Yhdysvalloissa tutkimuslaitos National Bureau of Economic Research arvioi, milloin talous on taantumassa. Taantumaa määritellessään se ottaa bruttokansantuotteen lisäksi huomioon, miten kotitalouksien reaalitulot, työllisyys, kotitalouksien reaalikulutus, tukku- ja vähittäiskauppa sekä teollisuustuotanto ovat kehittyneet.

Helsingin yliopiston empiirisen taloustieteen professori Antti Ripatti painottaa, että uusimmat tiedot Yhdysvaltojen taloudesta ovat ristiriitaisia. Työmarkkinoilla kysyntä on tarjontaa suurempaa, mutta siitä huolimatta bruttokansantuote on supistunut alkuvuonna kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

”Yleensä työmarkkinat reagoivat tuotannon supistumiseen viipeellä, joten työttömyyden lisääntyminen syksyn aikana on mahdollista. Mahdollisesta taantumasta voidaan alkaa puhua vasta siinä vaiheessa, jos työttömyys tosiaan alkaa kasvaa selvästi.”

Ripatin mielestä Yhdysvaltojen talouden lähiajan näkymät eivät ole toistaiseksi kovin synkät. Useiden ennusteiden perusteella talous kasvaa lähivuosina 1–2 prosenttia, joka ei ole kovin kaukana pidemmän ajan 1,8 prosentin prosentin ennusteesta.

Vaikka talouskasvu on lähivuosina hieman aiemmin ennustettua hitaampaa ja inflaatio ripeämpää, Ripatti ei pidä Yhdysvaltojen taantumaa väistämättömänä.

”Ilmeisesti koronaviruspandemian pahimmassa vaiheessa alkaneet tarjontahäiriöt kestävät odotettua pidempään. Jossain vaiheessa ne kuitenkin hellittävät. Keskuspankki on jo osoittanut olevansa inflaation torjumisessa tomera ja reagoivansa nopeasti. Jos talouskasvu ja inflaatio hyytyvät, pystynee se myös keventämään rahapolitiikkaa ripeästi.”

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) varoitti jo heinäkuun lopussa Yhdysvaltojen ja euroalueen talouden synkkenevistä näkymistä.

IMF:n mukaan Yhdysvaltojen ja euroalueen talouskasvu on vaarassa seisahtua ensi vuonna, jos Venäjä lopettaa maakaasun myymisen Eurooppaan ja inflaatio kiihtyy ennakoitua enemmän.

Syksyn mittaan suhdanne on uusimpien tietojen perusteella heikentynyt entisestään.