Aiemmin tänä vuonna Netflix ilmoitti myös ostavansa suomalaisen Next Games -peliyhtiön.

Suoratoistopalvelu Netflix perustaa uuden sisäisen pelistudion Helsinkiin, tiedottaa yhtiö. Uuden studion johtajaksi nousee aiemmin yhdysvaltalaisen peliohjelmistoyrityksen Zyngan johdossa toiminut Marko Lastikka.

Tiedotteessa Netflixin pelistudioiden johtaja Amir Rahimi kertoo uusien pelien luomisen vievän aikansa, jopa vuosia. Studio on uusi ja se rakennetaan yhtiön mukaan ”pala palalta alusta alkaen.”

Netflixin mukaan Helsinki valikoitui uuden studion sijainniksi, sillä kaupungissa on ”maailman mittakaavassa ainutlaatuista mobiilipeliosaamista”.

Studio on jo Netflixin toinen Helsingissä. Maaliskuussa Netflix ilmoitti ostavansa suomalaisen peliyhtiö Next Gamesin. Next Gamesin tunnetuimpia pelejä ovat muun muassa The Walking Dead: No Man’s Land ja Stranger Things: Puzzle Tales.

Kokonaisuudessaan uusi pelistudio on Netflixin neljäs.