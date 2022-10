Matkailuyritysten mukaan suomalaisilla on yhä korona-aikana syntynyttä patoutunutta matkustustarvetta.

Matkanjärjestäjien varaustilanne koulujen syyslomaviikolle on hyvä, kertovat yhtiöt. Vaikka kuluttajien luottamus on pohjalukemissa, suomalaisilla on alan mukaan yhä korona-aikana syntynyttä patoutunutta matkustustarvetta.

Koulujen syyslomaviikko on matkailualalla lähes samantyyppinen lyhyt sesonki kuin koulujen joulu- ja talvilomaviikot.

Sesonkia varjostaa tänä vuonna se, että kotitalouksien kukkaroita kiristävät syksyllä isot sähkölaskut ja kasvaneet asunto­laina­korot. Näitä kasvaneita menoja kuluttajilla ei ollut vielä vuosi sitten.

”Vaikka taloustilanne on heikkenemässä, merkittävää laskua matkailupalvelujen kysynnässä ei ole näköpiirissä syyskaudella”, sanoo kotimaista matkailu- ja majoitusalaa edustavan Matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n (Mara) toimitusjohtaja Timo Lappi.

”Ihmisiltä on jäänyt rahaa säästöön korona-ajalla, ja painetta tavata toisia ihmisiä sekä käydä ja mennä on.”

Risteilyvarustamo Viking Line kertoo, että osa syyslomien lähdöistä on melkein loppuunmyytyjä ja tietyt hyttikategoriat voivat olla täysin loppuunmyytyjä.

”Syyslomien varaustilanne näyttää meidän kannaltamme hyvältä. Viikonloput ovat lähes loppuunmyytyjä”, kertoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Hänen mukaansa esimerkiksi Grace-aluksen iltalähdöt Turusta Tukholmaan ovat täyttymässä ”pikavauhtia” ja myös aamulaiva Gloryn varaustilanne on hyvä. Sen sijaan Helsingistä Tukholmaan risteilevältä Gabriellalta ja Tallinnaan kulkevalta XPRS-alukselta löytyy tilaa.

Myös lentoyhtiö Finnairiin kuuluvan Aurinkomatkojen syyslomaviikko on yhtiön mukaan ”hyvin pitkälti täynnä”. Aurinkomatkat on lisännyt paikkoja suosituimpiin kohteisiin Rodokselle, Haniaan ja Antalyaan, ja nekin on varattu nopeasti.

”Vielä emme näe mitään hiipumista kysynnässä, ennemmin on nähtävissä yhä patoutunutta kysyntää korona-ajan jäljiltä”, kertoo Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Tuoreimpien kuluttajaluottamuslukujen mukaan suomalaisten aikeet ostaa lomamatkoja ovat vähentyneet.

Kuluttajista hieman yli puolet katsoi syyskuussa ajankohdan sopivaksi ostaa lomamatka ulkomaille seuraavan puolen vuoden aikana, kun edelliskuussa luku oli yli 55 prosenttia, selvisi Tilastokeskuksen viime tiistaina julkaisemasta kuluttajien luottamusindikaattorista. Koronapandemian jälkeen luku on ollut suurimmillaan noin 58 prosenttia kesäkuussa.

Vastaavasti kotimaan lomamatkan ostamisaikeet vähenivät syyskuussa alle 65 prosenttiin kuluttajista edelliskuun lähes 68 prosentista. Myös kotimaan lomamatkojen ostoaikeet kävivät pandemian jälkeen suurimmillaan kesäkuussa, jolloin lähes 78 prosenttia kuluttajista mietti lomamatkaa Suomessa.

Lomamatkojen ostoaikomukset romahtivat koronapandemian aikana, eivätkä ne ole täysin toipuneet tasolle, jolla ne olivat ennen pandemiaa.

Nordean keräämien korttimaksutietojen mukaan kuluttajat näyttävät yhä käyttävän hotellihuoneisiin ja lentolippuihin saman verran euroja kuin ennen pandemiaa.

Nordean kahden viikon välein julkaisemasta seurannasta selviää, että matkailuun kohdistuva kulutus oli syyskuun kahdella ensimmäisellä viikoilla samalla tasolla kuin samaan aikaan vuonna 2019.

Nopean inflaatiotahdin takia samalla rahamäärällä ei kuitenkaan saa samantasoista hotellihuonetta kuin aiemmin eli kuluttajat joutuvat tyytymään heikompitasoiseen hotelliin.

”Korttimaksuissa ei näy vielä selkeää hidastumista hotelleissa ja lentämisessä. Kustannusten nousu ei näy nimellisessä kulutuksen määrässä, mutta hintakorjattuna samalla rahalla saa vähemmän kuin ennen”, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen.

Nordean korttidata sisältää kotimaassa tehdyt ostokset. Kokonaisuudessaan palvelualan kulutuksen kasvu hidastui datan mukaan syyskuun alkupuolella.

Maran toimitusjohtaja Lappi arvioi, että kuluttajahintojen nousu ja kasvaneet sähkölaskut saavat kuluttajat vielä nuukailemaan matkailussa.

”Työntöä matkailuun on vielä olemassa, mutta energian korkea hinta, inflaatio ja korkojen vaikutus näkyvät jossain vaiheessa”, hän sanoo.

”Tämä on alalle todella iso ongelma, koska samat ongelmat – korkojen nousu, suuret energiakustannukset ja elintarvikkeiden kallistuminen – tulevat sekä yrityksille että asiakkaille.”

Ravintola- ja matkailupalveluita käyttävät paljon etenkin nuoret aikuiset. Korkojen nousu voi vähentää etenkin tämän asiakasryhmän kulutusta, koska nuoret aikuiset eivät ole joutuneet useaan vuoteen maksamaan asuntolainoistaan korkoja.

”Jos nuorten aikuisten asuntolainojen korot alkavat kohta olla kolmea prosenttia, matematiikka johtaa siihen, että rahaa on vähemmän käytettävissä muuhun kuin välttämättömyyshyödykkeisiin”, Lappi sanoo.