Euroalueen inflaatiovauhti oli syyskuussa taas odotuksia voimakkaampaa.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyi syyskuussa euroalueella 10,0 prosenttiin, ilmenee Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin perjantaina julkaisemista ennakkotiedoista.

Ekonomistit arvioivat ennalta, että inflaatiovauhti olisi ollut 9,7 prosenttia. Elokuussa kuluttajahinnat kallistuivat 9,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Eurostatin ennakkotietojen mukaan energia kallistui viime vuoden syyskuusta 40,8 prosenttia, jalostamattoman elintarvikkeet 12,7 prosenttia, teollisuustuotteet 5,6 prosenttia ja palvelut 4,3 prosenttia.

Ekonomistien ja keskuspankkiirien tarkkaavaisesti seuraama pohjainflaatio voimistui 6,1 prosenttiin. Elokuussa se oli 5,5 prosenttia. Pohjainflaatiosta on poistettu herkille muutoksille alttiiden energian ja elintarvikkeiden vaikutus kuluttajahintaindeksiin.

Kuluttajahintojen kallistumisen seurauksena kotitalouksien ostovoima heikkenee eli ne köyhtyvät, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Vilkas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Suomessa kuluttajahinnat kallistuivat Eurostatin mukaan 8,4 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Suomea hitaampaa inflaatio oli ennakkotietojen perusteella ainoastaan Ranskassa ja Maltalla.

Voimakkainta inflaatiovauhti oli edelleen Baltiassa. Virossa kuluttajahinnat kallistuivat 24,2 prosenttia viime vuoden syyskuusta, Liettuassa 22,5 prosenttia ja Latviassa 22,4 prosenttia.

Euroopan suurimmassa kansantaloudessa Saksassa inflaatiovauhti oli Eurostatin mukaan 10,9 prosenttia.

Inflaation kiihtyminen aiheuttaa suurta päänvaivaa Euroopan keskuspankille. Sen hintavakaustavoitteen mukaan inflaation pitäisi olla kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä. Inflaatiovauhti kiihtyi jo keväällä yli seitsemään prosenttiin.

Keskuspankki turvautui syyskuun alussa historiallisen suureen 0,75 prosenttiyksikön ohjauskorkojen nostamiseen hillitäkseen inflaatiota.

Rahapolitiikasta päättävä neuvosto ilmoitti myös suorasanaisesti, että korkoja on tarpeen nostaa lähiaikoina useasti, jotta kysyntä vaimenee eikä taloudessa aleta odottaa inflaatiovauhdin jäävän nopeaksi.

Ennakoitua voimakkaamman inflaatiovauhdin takia taantuman vaara euroalueella on kasvanut merkittävästi.

Kun rahapolitiikkaa kiristetään voimakkaasti, se vähentää yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Tämä johtaa ajan mittaan talouskasvun hidastumiseen. Taantuman vaaraa on lisännyt merkittävästi myös Euroopan taloutta runteleva energiakriisi.

”Ensisijainen tavoitteemme ei ole hidastaa talouskasvua, ensisijainen tavoitteemme ei ole aiheuttaa työttömyyttä, ensisijainen tavoitteemme ei ole luoda taantumaa, vaan ensisijainen tavoitteemme on hintavakaus, ja meidän on saavutettava se”, sanoi pääjohtaja Christine Lagarde sanomalehti Financial Timesin mukaan keskiviikkona.

Rahapolitiikan kiristys alkaa hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.