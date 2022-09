Öljyn hintakattoa esitetään yhdeksi uudeksi pakotteeksi. Kaasun hintakatto voi tulla energiaministereiden päätettäväksi perjantaina.

Bryssel

Euroopan komissio aikoo esittää jäsenmaille, että ne asettaisivat hintakaton venäläiselle öljylle.

Esitys sisältyy tulevaan pakotekokonaisuuteen, josta maiden suurlähettiläät keskustelevat keskiviikkona iltapäivällä, kertoo verkkolehti Politico.

Uusi pakotekierros johtuu Venäjän järjestämistä ”kansanäänestyksistä” valloittamillaan alueilla Itä- ja Etelä-Ukrainassa sekä aikeista liittää kyseiset Luhanskin, Donetskin Hersonin ja Zaporižžjan alueet Venäjään.

EU on tuominnut äänestykset eikä tule hyväksymään niiden tuloksia. Lisäksi niiden järjestämisestä vastanneet joutuvat hekin uusien pakotteiden kohteeksi.

Politicon tietojen mukaan öljyn hintakatto toimisi niin, että laivayhtiöt ja niiden vakuutusyhtiöt eivät saisi kuljettaa tai vakuuttaa tietyn hintarajan ylittävää öljylastia EU-alueelle. Hintakatto olisi noin 30 prosenttia alle nykyisen öljyn hinnan ja vastaisi tasoa, jolla Venäjä myy öljyä Aasian markkinoille.

Pakotteet vaativat EU-jäsenmaiden yksimielisyyden, joten hintakatto ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu. Merenkulkumaat Kypros, Kreikka ja Malta ovat aiemmin vastustaneet tämäntyyppisiä pakotteita, mutta Politicon tietojen mukaan niille on nyt lupailtu korvauksia hintakaton aiheuttamista tappioista.

Samaan aikaan 15 jäsenmaata on vaatinut, että perjantaina koolla olevien EU:n energiaministereiden pitäisi asettaa katto kaasun hinnalle.

Katto koskisi kaikkea myytävää kaasua, ei yksin venäläiskaasua.

Keskiviikkoisin on komission kokous, jossa asia on tiettävästi esillä. Kirjeen lähettäneiden jäsenmaiden toiveena on, että perjantaina koolla olevat EU:n energiaministerit saisivat jo esityksen hintakatosta eteensä.

Kaasun tuottajamaat Tanska ja Hollanti ovat suhtautuneet hintakattoon torjuvasti, eikä myöskään Saksa ole viidentoista allekirjoittajamaan joukossa. Suomikaan ei kuulu joukkoon.