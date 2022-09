Poikkeuksellisen voimakkaaksi kiihtyneen inflaation hillitseminen on keskuspankin ensisijainen tehtävä.

Euroopan keskuspankki aikoo pääjohtaja Christine Lagarden mukaan jatkaa koronnostoja kunnes ne saavuttavat tason, joka ei enää elvytä talouskasvua.

”Teemme sen, mitä meidän on tehtävä, eli jatkamme korkojen nostamista useissa seuraavissa kokouksissa”, pääjohtaja Lagarde sanoi Atlantic Council -järjestön tilaisuudessa Frankfurtissa sanomalehti Financial Timesin mukaan.

Keskuspankki on tänä vuonna kiristänyt rahapolitiikkaa kahdesti. Heinäkuussa se nosti ohjauskorkoja 0,50 prosenttiyksikköä ja syyskuun alussa 0,75 prosenttiyksikköä yrittäessään hillitä inflaatiota.

Perusrahoitusoperaatioiden korko on nykyisin 1,25 prosenttia ja liikepankkien talletuskorko 0,75 prosenttia.

Keskuspankin ensisijaisena tavoitteena on huolehtia hintavakaudesta. Se tarkoittaa, että inflaatiovauhdin pitäisi olla euroalueella kaksi prosenttia keskipitkällä aikavälillä.

Elokuussa inflaatiovauhti oli 9,1 prosenttia. Syyskuussa se on todennäköisesti kiihtynyt vielä lisää.

Rahapolitiikan voimakas kiristäminen johtaa ajan mittaan talouskasvun hidastumiseen, sillä yritysten investoinnit ja kotitalouksien kulutus vähenee rahoituksen kallistuessa. Korkojen kohoaminen lisää myös monien suomalaisten kotitalouksien asuntolainojen hoitokuluja.

”Ensisijainen tavoitteemme ei ole hidastaa talouskasvua, ensisijainen tavoitteemme ei ole aiheuttaa työttömyyttä, ensisijainen tavoitteemme ei ole luoda taantumaa, vaan ensisijainen tavoitteemme on hintavakaus, ja meidän on saavutettava se”, pääjohtaja Lagarde sanoi Financial Timesin mukaan.

Kuluttajahintojen kallistumisen seurauksena kotitalouksien ostovoima heikkenee, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Vilkas inflaatio on palkansaajien lisäksi haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Rahapolitiikan kiristäminen hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttaa täyden vaikutuksensa runsaan vuoden aikana.

Euroopan keskuspankin rahapolitiikasta päättävä neuvosto arvioi jo syyskuun alussa, että korkoja täytyy nostaa vielä useassa kokouksessa, jotta kysyntä vaimenee eikä taloudessa aleta odottaa inflaatiovauhdin jäävän nopeaksi.