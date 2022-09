HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Porsche uhmasi markkinoiden laskua ja listautui rytinällä pörssiin

Autonvalmistaja Porschen matka pörssiyhtiönä alkoi torstaina vahvasti. Frankfurtin pörssissä oli muuten laskupäivä, mutta Porschen listautuminen innosti markkinoita jopa yli odotusten.

Yhtiö tuli markkinoille 75 miljardin euron arvostuksella ja 82,5 euron osakekohtaisella hinnalla. Kyseessä oli Saksan pörssihistorian toiseksi suurin listautumisanti.

Torstaina autonvalmistajan osakekurssi oli aluksi parhaimmillaan neljän prosentin nousussa listautumishintaan verrattuna. Listautumispäivän päätteeksi osake kuitenkin tasoittui samaan 82,5 euron hintaan.

Porsche on perinteinen urheiluautojen valmistaja, jonka tuotanto on laajentunut esimerkiksi luksustason katumaastureihin ja sähköautoihin. Yhtiön pääomistaja on autojätti Volkswagen, jonka merkkivalikoimassa juuri Porsche on ollut parhaiten tuottava yksikkö.

Kaasuase tuli esiin

Venäjältä Saksaan Itämeren pohjassa kulkevissa kaasuputkissa, Nord Stream 1:ssä ja Nord Stream 2:ssa, havaittiin alkuviikosta suuret vuodot lähellä Tanskalle kuuluvaa Bornholmin saarta. Vuotojen aiheuttamisessa epäillään Venäjän sabotaasia.

Putket olivat vuodon alkaessa täynnä maakaasua, vaikka niistä ei ole viime aikoina kaasua Eurooppaan toimitettukaan.

Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom varoitti, että Ukrainan valtion kaasuyhtiö Naftogaz voi joutua Venäjän pakotteiden kohteeksi, minkä seurauksena Gazprom ei voisi jatkossa tehdä maksuja Naftogazille.

Gazpromin viesti tulkittiin laajasti verhotuksi uhkaukseksi katkaista kaasutoimitukset Ukrainaan ja edelleen Eurooppaan. Iso osa Eurooppaan tulevasta kaasusta kulkee putkissa Ukrainan läpi. Putki palvelee etenkin Itä-Euroopan maita.

Ukrainan-yhteyden merkitys on tällä hetkellä korostunut siksi, että Itämeren-putket ovat poikki epäillyn sabotaasin vuoksi ja Valko-Venäjän ja Puolan läpi kulkeva Jamal-putki ei ole syöttänyt kaasua Eurooppaan enää kuukausiin. Myös osa Ukrainan läpi kulkevasta putkikapasiteetista on pois käytöstä.

Ukrainan lisäksi käytössä on vain Mustanmeren pohjassa kulkeva Turkish Stream -yhteys, joka palvelee lähinnä Kaakkois-Eurooppaa.

EU-maat ovat koko vuoden valmistautuneet skenaarioon, jossa Venäjän kaasu­toimitukset Eurooppaan katkeavat kokonaan. Kaasuvarastoja on täytetty talvea varten, ja ne ovat nyt 88-prosenttisesti täynnä, joskin vaihtelu maiden välillä on suurta.

Finnair säästää

Lentoyhtiö Finnair aloittaa lokakuussa muutosneuvottelut, jotka johtavat noin 200 työpaikan vähentymiseen Finnairissa maailmanlaajuisesti. Suomessa vähenisi noin 120 työpaikkaa.

Muutosneuvottelut liittyvät Finnairin uuteen strategiaan, joka keskittyy palauttamaan yhtiön kannattavuuden. Yhtiö tarvitsee mittavia lisäsäästöjä, jotta sen kannattavuus palautuisi samalle tasolle kuin ennen pandemiaa. Finnair kertoo lentävänsä tulevina vuosina huomattavasti vähemmän kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Neuvotteluiden piirissä on Suomessa noin 770 henkilöä, jotka työskentelevät johto-, päällikkö-, asiantuntija- ja toimihenkilötehtävissä. Finnairilla on Suomessa ja sen ulkopuolella yhteensä noin 5 300 työntekijää. Neuvottelut eivät koske lentävää henkilöstöä tai muita täysin operatiivisissa tehtävissä toimivia.

HK Scanin toimitusjohtaja sai lähteä

Lihayhtiö HK Scanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä jättää tehtävänsä välittömästi. Yhtiön mukaan päätös on tehty yhdessä HK Scanin hallituksen ja Hemmilän kesken.

Hemmilä on toiminut HK Scanin toimitusjohtajana vuoden 2019 helmikuusta lähtien. Yhtiön mukaan hakuprosessi uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi on käynnistetty.

Hetkeä ennen toimitusjohtajan lähdöstä tiedottamista HK Scan antoi tulosvaroituksen. Yhtiö alentaa taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2022.

HK Scan arvioi vertailukelpoisen liiketuloksen laskevan vertailuvuodesta mutta pysyvän voitollisena. Yhtiön mukaan ohjeistuksen muuttamisen taustalla on energiamarkkinoiden myllerrys.

Nokian Renkaiden maine kärsi pörssiyhtiöistä eniten

Hissiyhtiö Kone nousi Suomen hyvämaineisimmaksi pörssiyhtiöksi yksityissijoittajien silmissä, selviää tuoreimmasta Luottamus & maine -tutkimuksesta.

Koneen ohella erinomaiseen kokonaismaineeseen ylsivät viime vuosina mittauksen kärkisijaa pitänyt metsäkoneyhtiö Ponsse, mittauslaitevalmistaja Vaisala ja vakuutuskonserni Sampo. Tavarataloyhtiö Stockmann jäi parannuksesta huolimatta viimeiseksi.

Nokian Renkaiden maine on kolhiintunut eniten. Yhtiö siirtyi kerralla mittauksen kolmanneksi viimeiseksi. Niin ikään Ukrainassa käytävän sodan kiihdyttyä kriisien keskelle joutunut energiayhtiö Fortum oli tutkimuksen kolmanneksi suurin maineen menettäjä.

Apple kääntää katsettaan Kiinasta

Älylaitevalmistaja Apple kertoo, että se alkaa valmistaa uusia Iphone 14 -älypuhelimia Intiassa. Yhdysvaltalaisjätti on aikaisemmin valmistanut älypuhelimiaan Kiinassa.

Yhtiö julkisti Iphone 14 -puhelinmallistonsa aikaisemmin syyskuussa. Uudet laitteet keskittyvät parantamaan Applen puhelinten tietoturvaa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltalainen tv-kanava CNN kuvaa Applen päätöksen merkitsevän isoa strategista muutosta, vaikka päätöstä onkin odotettu. Teknologiayhtiöitä ovat vaivanneet sekä Kiinan asettamat jatkuvat koronarajoitukset että Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyneet välit.

Investointipankki JP Morganin analyytikot arvioivat viime viikolla katsauksessaan, että Apple siirtää noin viisi prosenttia Iphone 14 -tuotannosta Intiaan kuluvan vuoden lopulla.

Apple saattaa JP Morganin arvion mukaan valmistaa joka neljännen Iphonensa Intiassa vuoteen 2025 mennessä.

Intia on maailman toiseksi suurin älypuhelinmarkkina-alue Kiinan jälkeen.

Netflix perustaa uuden pelistudion Helsinkiin

Suoratoistopalvelu Netflix perustaa uuden sisäisen pelistudion Helsinkiin, tiedottaa yhtiö. Uuden studion johtajaksi nousee aiemmin yhdysvaltalaisen peliohjelmistoyrityksen Zyngan johdossa toiminut Marko Lastikka.

Tiedotteessa Netflixin pelistudioiden johtaja Amir Rahimi kertoo uusien pelien luomisen vievän aikansa, jopa vuosia. Studio on uusi, ja se rakennetaan yhtiön mukaan ”pala palalta alusta alkaen”.

Netflixin mukaan Helsinki valikoitui uuden studion sijainniksi, sillä kaupungissa on ”maailman mittakaavassa ainutlaatuista mobiilipeliosaamista”.

Studio on jo Netflixin toinen Helsingissä. Maaliskuussa Netflix ilmoitti ostavansa suomalaisen peliyhtiö Next Gamesin. Next Gamesin tunnetuimpia pelejä ovat muun muassa The Walking Dead: No Man’s Land ja Stranger Things: Puzzle Tales.

Kokonaisuudessaan uusi pelistudio on Netflixin neljäs.