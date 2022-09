Pääomistaja Volkswagen listasi luksusautomerkin pörssiin rahoittaakseen sähköautojen tuotannon kasvattamista.

Autovalmistaja Porschen matka pörssiyhtiönä alkoi torstaina rytinällä. Saksan pörssissä oli muuten laskupäivä, mutta Porschen listautuminen innosti markkinoita jopa yli odotusten.

Yhtiö tuli markkinoille 75 miljardin euron arvostuksella ja 82,5 euron osakekohtaisella hinnalla. Kyseessä oli Saksan pörssihistorian toiseksi suurin listautumisanti.

Torstaina autovalmistajan osakekurssi oli parhaimmillaan neljän prosentin nousussa listautumishintaan verrattuna.

Porsche on perinteinen urheiluautojen valmistaja, jonka tuotanto on laajentunut esimerkiksi luksustason katumaastureihin ja sähköautoihin. Yhtiön pääomistaja on autojätti Volkswagen, jonka merkkivalikoimassa juuri Porsche on ollut parhaiten tuottava yksikkö.

Volkswagen keräsi listautumisannilla 9,4 miljardia euroa, jonka yhtiö aikoo käyttää sähköautojen tuotantonsa laajentamiseen. Uusia ankkurisijoittajia ovat Qatarin valtion sijoitusrahasto, Norjan öljyrahasto, Abu Dhabin sijoitusyhtiö ADQ sekä yhdysvaltalainen varanhoitoyhtiö T. Rowe Price.

Saksalaisyhtiöillä on jatkossakin tiiviit suhteet keskenään, sillä Volkswagenin enemmistöomistaja on holding-yhtiö Porsche SE, jonka taustalla ovat autoalalla pitkään toimineet Porschen ja Piechin suvut.

Porschen listautumista pidettiin etukäteen rohkeana ratkaisuna tilanteessa, jossa automarkkinat ovat kärsineet toimitusvaikeuksista ja komponenttipulasta. Uutistoimisto Reutersin haastattelemien analyytikoiden mukaan tasainen kassavirta, suunnitelmat malliston sähköistämiseksi ja vahva asema luksusautojen valmistuksessa kuitenkin vakuuttivat markkinat.