Saksa käyttää 200 miljardia euroa kotitalouksien ja yrityksien energialaskujen keventämiseksi. Liittokansleri Olaf Scholz kertoi torstaina, että pakettiin kuuluu myös hintakatto kaasulle sekä energiayhtiöiden isoja voittoja rokottava windfall-vero.

Scholzin mukaan paketin on määrä auttaa Saksaa selviytymään energian hintojen noususta tulevina vuosina. Saksa on ollut hyvin riippuvainen Venäjän kaasusta ja öljystä ja on joutunut tuonnin hiipuessa ahtaalle. Syyskuun inflaatio Saksassa nousi pääosin energian kallistumisen seurauksena 10 prosenttiin, ylimmilleen 70 vuoteen.

”Hallitus tekee kaikkensa, jotta hinnat laskisivat”, Scholz julisti esitellessään toimia.

Kaasun hintakaton on määrä kattaa ainakin osa kotitalouksissa ja yrityksissä käytettävästä kaasusta, mutta samalla käyttäjiä kannustetaan vähentämään kaasun kulutusta talven aikana, hallitus sanoi lausunnossaan.

Scholzin mukaan hallitus luopuu kiistanalaisesta kaasulisämaksusta, jolla energiayhtiöt olisivat voineet siirtää kulujaan asiakkailleen. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Saksan hallitus päätti kansallistaa ahdinkoon joutuneen energiayhtiö Uniperin, joka on ollut yksi suurimmista venäläisen kaasun tuojista.

Saksa on valmistautunut myös pitämään kaksi ydinvoimalaa käynnissä yli vuodenvaihteen, vaikka ne piti alun perin sulkea silloin.