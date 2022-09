Tokmanni lupaa lukita useiden peruselintarvikkeiden hinnat nykyiselleen loppuvuodeksi.

Tokmanni teki asiakaskyselyn, jossa ilmeni että hinta on ihmisille tärkeä tekijä kaupan valinnassa.

Suomalainen pörssiyhtiö Tokmanni kertoo lukitsevansa noin sadan tuotteen hinnan nykyiselleen. Yhtiö lupaa, että näiden tuotteiden hinnat eivät nouse loppuvuonna sentinkään vertaa.

Tokmannin mukaan sadan tuotteen hinnan lukitseminen on yhtiön vastaveto hintojen nousulle. Taustalla on yhtiön tekemä asiakaskysely, jossa vastaajat kertoivat, että hinnalla on tärkeä merkitys kaupan valinnassa.

”Monilla ihmisillä on aito huoli rahojen riittävyydestä. Olemme jo nyt nähneet, että hintojen nousu iskee pahasti monien suomalaisten kotitalouksien ja yritysten ostovoimaan”, kertoo Tokmannin toimitusjohtaja Mika Rautiainen tiedotteen mukaan.

”Päätöksemme lukita hintojamme ei kuitenkaan estä sitä, ettemmekö voisi myydä tuotteitamme hintakattoa halvemmalla”, Rautiainen sanoo.

Tempaus vastaa päivittäistavarakauppaketju Carrefourin elokuussa julkistamaa päätöstä jäädyttää sadan tuotteen hinnat. Ranskalaisketjun hintajäädytyksessä mukana olevien tuotteiden joukkoon kuuluu muun muassa sardiineja, riisiä ja pesuainetta, ja hintojen jäädytys kestää marraskuun loppuun asti.

Tuolloin kerrottiin, että Suomen päivittäistavarakaupan markkinajohtaja S-ryhmä tuskin lähtee vastaavaan kampanjaan.

Käytännössä Tokmannin päätöksessä on kyseessä sisäänheittokampanja, koska yhtiön tuotevalikoimassa on tällä hetkellä kaikkiaan noin 40 000 tuotetta. Hintojen jäädytys koskee siis vain 0,25 prosenttia tuotevalikoimasta.

Hintojen kallistuminen on ollut tänä vuonna nopeaa. Perjantaina kerrottiin, että euroalueen inflaatiovauhti kiihtyi jo kymmeneen prosenttiin. Suomessa hintojen nousuvauhti oli kahdeksan prosenttia.

Tokmannin hintakampanjassa on mukana elintarvikkeita, kuten kananmunia, rapsiöljyä, appelsiinitäysmehua, vehnäjauhoja, kaurahiutaleita ja kaakaomuroja. Lisäksi listalla on konetiskitabletteja, koiranruokaa ja suodatinpusseja.

Hintajäädytys koskee tiettyjä tuotemerkkejä ja kokoja, eli ne eivät ole tuoteryhmäkohtaisia. Yhtiö on julkistanut listan kaikista kampanjaan kuuluvista tuotteista.

Elokuussa esimerkiksi murot kallistuivat 8,4 prosenttia vuositasolla, kananmunat reilut 36 prosenttia, ruokaöljyt ja -rasvat 17,3 prosenttia, mehut 3,3 prosenttia, lemmikkieläinten ruoat 6,8 prosenttia ja jauhot 43,7 prosenttia.

Kaikkiaan ruoka kallistui elokuussa Suomessa nopeammin kuin kertaakaan 2000-luvulla. Elintarvikkeiden hinnat olivat Suomessa elokuussa 12,2 prosenttia vuodentakaista korkeammat.

Tokmannin osake on halventunut tänä vuonna yli 43 prosenttia. Pudotus on selvästi nopeampaa kuin Helsingin pörssiyhtiöillä keskimäärin, sillä pörssin yleisindeksi on laskenut vuoden aikana yli 23 prosenttia.