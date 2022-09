OP ennakoi monien yhtiöiden antavan negatiivisia tulosvaroituksen, mutta finanssiryhmä ennakoi myös positiivisia yllätyksiä.

Suomen suurin finanssiryhmä OP-ryhmä arvioi, että useat suomalaiset pörssiyhtiöt tulevat antamaan tulosvaroituksia ennen heinä–syyskuuta koskevia osavuosikatsauksiaan. Yritykset aloittavat tulosjulkaisujen sarjan lokakuussa.

OP:n perjantaina julkaistun aamukatsauksen mukaan merkittävä riski negatiiviselle tulosvaroitukselle on tällä haavaa ainakin hissiyhtiö Koneella, käyttötavaroita valmistavalla Fiskarsilla, ympäristöhuoltoyritys Lassila & Tikanojalla, rakennusyhtiö Lehdolla sekä tietoteknologiayhtiö Tieto-Evryllä.

”Odotamme Kiinan kiinteistömarkkinan ongelmien heijastuvan oikaistuun liikevoittoon, jonka arvioimme laskevan 1105 miljoonaan euroon (2021: 1309,8 milj. euroa). Arvioimme yhtiön laskevan ohjeistustaan uuden tulosvaroituksen muodossa”, OP kirjoittaa Konetta koskevassa arviossaan.

Fiskarsin kohdalla OP pitää negatiivisen tulosvaroituksen riskiä merkittävänä, sillä finanssiryhmä ei usko yhtiön liikevoiton kasvavan yhtiön kertomien odotusten mukaisesti. Lassila & Tikanojan kohdalla OP arvioi vuoden 2022 oikaistua liikevoiton jäävän noin 10 prosenttia vertailukautta alhaisemmaksi. Lehdon negatiivisen varoituksen riski on OP:n mielestä merkittävä, sillä ohjeistukseen pääsemiseksi aiemmin tappiollisen yhtiön pitäisi kääntää loppuvuoden tuloksensa voitolliseksi. Tieto-Evryn haasteena ovat puolestaan ebita-marginaalin odotuksia hitaampi kasvu sekä henkilökustannusten nousupaine.

Lievä riski negatiiviselle tulosvaroitukselle on OP:n näkemyksen mukaan todella monella yhtiöllä. Näitä ovat Basware, Caverion, Enento, F-Secure sekä siitä helmikuussa erilliseksi yhtiöksi irtautunut With Secure, HKScan, Konecranes, Kreate, Qt Group, Scanfil, Stockmann, Telia, Tokmanni, Uponor ja Vaisala.

OP:n arvion mukaan syksyyn mahtuu toki myös positiivisia tulosvaroituksia. Finanssiryhmän arvion mukaan positiivisia tulosvaroituksia voidaan odottaa alkoholiyhtiö Anoralta, verkkoyhtiö Nokialta, sekä finanssiyhtiöiltä Nordea ja Sampo.

Anoran kohdalla positiivisen tulosvaroituksen mahdollisuutta nostaa esimerkiksi helpottaneet hintapaineet ja Nokian kohdalla vahvistunut Yhdysvaltain dollari. Nordealla positiivisen tulosvaroituksen mahdollisuutta lisää OP:n mukaan nousseet korot ja Sammolla vakuutusyhtiö If:n ennätysvahva kulusuhde.

Tulosvaroitus on sijoittajille merkittävää informaatiota ja tyypillisesti sillä on varsinkin tulosvaroituksen välitöntä läheisyyttä ohjaava markkinavaikutus. Positiivinen tulosvaroitus nostaa yleensä sen antaneen yhtiön osakkeen hintaa ja negatiivinen puolestaan laskee.

Kulunut vuosi on ollut osakemarkkinoiden näkökulmasta synkeä. Esimerkiksi Helsingin pörssiyhtiöitä seuraava OMXHPI-indeksi on pudonnut vuoden aikana 23,3 prosenttia.

Myös maailman seuratuin osakeindeksi S&P 500 on sukeltanut tänä vuonna 23,6 prosenttia. Indeksin syöksy on kiihtynyt viime viikkoina ja indeksi on nyt matalimmillaan vuoden 2022 aikana.