Vuosikausia kehityksessä ollut C919-matkustajalentokone sai Kiinan viranomaisilta lentoluvan. Kiinalaisen Comac-yhtiön koneesta yritetään tehdä kilpailijaa alan jättiläisille Boeingille ja Airbusille.

Comac-yhtiön C919-konetta on kehitetty pitkään. Kapearunkokoneen pienoismallia tarkasteltiin Pekingissä jo vuonna 2017.

Kiina on antanut lentoluvan ensimmäiselle kiinalaisvalmisteiselle suurelle matkustajalentokoneelle, kertovat muun muassa uutistoimistot Bloomberg ja AFP.

Kiinan valtion lentokoneyhtiö Comacin eli Commercial Aircraft Corporation of Chinan valmistama 168-paikkainen C919-kapearunkokone on Kiinan vastaus matkustaja­lentokoneiden markkinoita käytännössä kahdestaan hallitseville yhdysvaltalaiselle Boeingille ja eurooppalaiselle Airbusille.

Lentokelpoisuus­sertifikaatin myöntäminen tarkoittaa Bloombergin mukaan tyypillisesti koneen lentotestien päättymistä ja viitoittaa tietä kaupallisten toimitusten aloittamiseen.

Kiinalaisyhtiön projekti on ollut pitkä, sillä koneen kehitystyö aloitettiin 14 vuotta sitten. Uutistoimisto Reutersin mukaan koneen piti päästä tositoimiin jo vuonna 2016, mutta sen kehitystyötä ovat vaivanneet useat viivästykset.

Reutersin mukaan C919 on koottu Kiinassa, mutta koneessa käytetään paljon länsimaissa tehtyjä komponentteja. Kokonsa puolesta C919 kilpailee Airbusin A320- ja Boeingin 737 -koneiden kanssa.

Kiinalaisesta kilpailijasta tuskin kuitenkaan tulee ainakaan heti suurta uhkaajaa alan kahdelle jättiläiselle. Koneella saa toistaiseksi lentää vain Kiinan ilmatilassa, sillä muiden maiden lentoviranomaiset eivät ole vielä sertifioineet sitä lentokelpoiseksi.

EU:n lentoturvallisuusvirasto Easan edustaja kertoi Bloombergille, että virasto on tehnyt töitä Comacin ja Kiinan viranomaisten kanssa jo useiden vuosien ajan, mutta ei voi kommentoida koneen mahdollisen hyväksymisen aikataulua Euroopassa.

Bloombergin mukaan myös Yhdysvaltain ilmailuviranomaiset ovat kieltäytyneet kommentoimasta asiaa. Tyypillisesti maan viranomaiset tarkastaisivat ulkomailla tehdyn konemallin hyväksyäkseen sen lentokelpoisuuden myös Yhdysvalloissa. Uutistoimiston mukaan on kuitenkin epäselvää, miten prosessi tulee toimimaan tässä tapauksessa Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyneiden välien vuoksi.

Comacin mukaan sillä on jo 815 konetilausta 28 kiinalaiselta asiakkaalta, mutta Bloombergin mukaan suurin osa tilauksista on vahvistamattomia ja moni tilauksista on lentokoneita vuokraavilta yhtiöiltä, ei varsinaisilta lentoyhtiöiltä.

Yksi kiinan suurimmista lentoyhtiöistä, China Eastern Airlines, on vahvistanut tilanneensa viisi Comacin C919-konetta. Kiinalaisen median mukaan ensimmäinen C919 on tarkoitus toimittaa vuoden loppuun mennessä, ja sen tavoitellaan pääsevän tositoimiin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Bloombergin mukaan Kiinan neljällä suurimmalla lentoyhtiöllä on käytössä yhteensä lähes 2 250 ja tilauksessa lähes 550 Boeingin ja Airbusin valmistamaa konetta.