Twitter on jo toimittanut yrityskaupasta irti pyristelevälle Elon Muskille riittävästi tietoja, delawarelaisen oikeusistuimen tuomari päätti perjantaina.

Sosiaalisen median yhtiö Twitter ei joudu antamaan miljardööri Elon Muskille lisää dokumentteja alustan botti- ja roskapostitileistä, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Musk olisi halunnut lisätietoja, koska hän uskoi niiden auttavan häntä pyrkimyksessään perua osapuolten välinen 44 miljardin dollarin yrityskauppa.

Bloombergin mukaan tuomari Kathaleen St. J. McCormick kuitenkin katsoi perjantaisessa päätöksessään, että Twitter on jo toimittanut Muskille tarpeeksi tietoja.

Musk on väittänyt, että Twitter on johtanut häntä harhaan bottitilien todellisesta määrästä. Tämä on myös yksi keskeisistä syistä, joilla Musk on perustellut pyrkimystään kaupan perumiseen.

Musk on perustellut perumishalujaan myös sillä, että Twitter on maksanut entiselle turvallisuusjohtajalleen Peiter Zatkolle kesäkuussa miljoonien dollarien irtisanomis­korvauksen kertomatta asiasta Muskille.

Twitter on kiistänyt rikkoneensa Muskin kanssa tekemäänsä sopimusta. Yhtiö ei pidä Muskin esittämiä syitä vetäytyä kaupasta pätevinä.

Twitterin osakkeenomistajien enemmistö hyväksyi yrityskaupan syyskuun puoli­välissä.

Muskin tekemän ostotarjouksen mukaan Twitterin hinnaksi tulisi 54,2 dollaria osakkeelta. Perjantaina hieman ennen iltakymmentä Suomen aikaa Twitterin osakkeen hinta oli 44 euroa, eli nykyisille osakkeenomistajille kauppa olisi taloudellisesti hyvin kannattava.

Musk ja Twitter sopivat yrityskaupasta huhtikuussa, mutta jo heinäkuussa Musk ilmoitti aikovansa perääntyä kaupoista. Yrityskaupan kohtalon ratkaisevan oikeuskäsittelyn odotetaan alkavan lokakuun 17. päivä Delawaren osavaltiossa. Oikeudenkäynnistä odotetaan viisipäiväistä.