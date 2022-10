Valtionvarainministeri esitteli minibudjettinsa vain kymmenen päivää sitten.

Britanniassa valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng ilmoitti maanantaina peruvansa arvostelua herättäneet rikkaimpien verokevennykset. Asiasta kertovat yleisradioyhtiö BBC ja uutistoimisto Reuters.

”On tullut selväksi, että 45 prosentin veroleikkauksen poistamisesta on tullut häiriötekijä kokonaisvaltaiselle tehtävällemme, joka vastaa maatamme koskeviin haasteisiin”, Kwarteng sanoi Twitterissä julkaistussa kirjoituksessaan.

”Tästä syystä ilmoitan, että emme tule jatkamaan 45 prosentin veroleikkauksen poistamista. Me ymmärrämme ja me olemme kuunnelleet.”

Konservatiivit ovat kokoontuneet maanantaina puoluekokoukseensa Birminghamiin. Peruutuspäätös tehtiin saman päivänä, kun Kwarteng aikoo pitää puheensa kokouksessa.

Kwarteng julkisti niin sanotun minibudjettinsa vain kymmenen päivää sitten. Yhtenä toimena budjetissa oli 45 prosentin tuloveron poistaminen rikkaimmilta tulonsaajilta.

Entinen liikenneministeri Grant Shapps oli BBC:n mukaan varoittanut Britannian pääministeriä Liz Trussia siitä, että esitys veronkevennyksistä ei olisi saanut riittävää kannatusta parlamentissa.

Sky News -televisiokanavan mukaan peruutuspäätös tehtiin lyhyessä ajassa. Kanavan toimittajan Beth Rigbyn mukaan puolueen sisällä oli kytemässä kapina, jonka takia hallituksen piti ”lopettaa tämä riita” erittäin nopeasti.

Monet hallituspuolue konservatiivien jäsenistä olivat kritisoineet Kwartengin budjettiesitystä. Sen katsottiin muun muassa tarjoavan helpotusta vain rikkaimmille ja nostavan valtiontalouden velkasuhteen liian korkeaksi.

Täyskäännös veroleikkauksen suhteen on muun muassa Reutersin ja The Financial Times -lehden mukaan ”nöyryytys” pääministeri Trussille ja valtiovarainministeri Kwartengille. FT:n mukaan u-käännös murentaa vakavasti ministerien arvovaltaa.

Kaksikko on myös lehden mukaan lukenut täysin väärin sekä puolueensa että kansan kantoja asiaan elinkustannuskriisin keskellä.

Vielä sunnuntaina Truss puolusti verokevennyksiä sanomalla niiden olevan osa ”kokonaisvaltaista pakettia, joka tekee verojärjestelmästämme yksinkertaisemman ja alhaisemman”.