Credit Suissen osake on halventunut maanantaiaamuna lähes 10 prosenttia.

Sveitsiläisen jättipankin Credit Suissen ongelmat pahenevat. Maanantaiaamuna yhtiön osakkeet kääntyivät lähes 10 prosentin laskuun.

Yhtiön osake maksoi maanantaiaamuna kello 11.30 noin 3,6 Sveitsin frangia. Yksi frangi on hieman euroa vahvempi. Credit Suissen osake on nyt historiansa pohjalukemissa. Osake on syöksynyt tämän vuoden aikana lähes 60 prosenttia.

Korkeimmillaan yhtiön osake maksoi vappuaattona 2007 noin 87 frangia.

Credit Suissen ongelmat kärjistyivät viime viikolla, kun yhtiön luottoriskijohdannaiset nousivat noin 15 prosenttia. Luottoriskijohdannainen on sijoitustuote, jolla sijoittajat voivat suojautua kohteen maksukyvyttömyysriskiä vastaan.

Credit Suissen luottoriskijohdannaiset ovat nyt kalleimmillaan vuoden 2009 jälkeen. Niiden nousu kuvastaa sitä, että markkinat arvioivat pankin maksukyvyttömyysriskin kasvaneen merkittävästi.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan pankin uusi johto on pyytänyt sijoittajilta alle 100 päivää yhtiön kurssin kääntämiseksi. Vielä perjantaina yhtiön toimitusjohtaja Ulrich Koerner vakuutti henkilökuntaa siitä, että pankin kassa ja likviditeetti ovat vahvoja. Samalla hän lupasi henkilökunnalle säännöllisiä päivityksiä kunnes pankki julkaisee uuden strategisen suunnitelmansa 27. lokakuuta.

Talouslehti Financial Times kertoi sunnuntaina, että pankin johtoporras käytti viikonlopun suurten asiakkaidensa ja sijoittajien rauhoitteluun.