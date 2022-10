Varovaisuus on valttia, mutta koska osakemarkkinoille kannattaa palata?

Keskuspankit ovat tuskien kiikkulaudassa: joko taltutetaan inflaatio talouskasvun kustannuksella tai eletään inflaation kanssa pitkään. Sijoittajan kannattaa tällöin välttää riskejä, kirjoittaa HS Vision toimittaja Juha-Pekka Raeste.

Vuosi 2022 on ollut osakesijoittajalle surkea. Maailman pörssejä heiluttava Yhdysvaltain S&P 500 -indeksi on on tänä vuonna tullut alas yli 20 prosenttia ja teknologiayhtiöihin painottunut Nasdaq jo yli 30 prosenttia.

Yhtä rajua on ollut kurssilasku kehittyvillä markkinoilla. Euroopassakin osakekurssit ovat tänä vuonna runsaan 20 prosentin laskuvauhdissa vuoden alusta laskien.

Tuottoa on tänä vuonna saanut sijoittamalla dollariin, kultaan tai Brent-viitelaadun öljyyn, maailman suurin varainhoitaja Blackrock listasi viikkokatsauksessaan.

Keskuspankit ovat nostaneet korkoja eri puolilla maailmaa vastustaakseen inflaatiota. Osin sen seurauksena taantuma uhkaa useita kehittyneitä maita.

Sijoittajat miettivät nyt kuumeisesti sitä, missä vaiheessa kurssit lähestyvät pohjia. Vasta silloin olisi hyvä aika lisätä sijoituksia.

Keskuspankkien koronnostot ovat herättäneet keskustelua siitä, miten hyvin pandemian jälkeistä pitkälti tarjontapuolen häiriöistä johtuvaa hintojen nousua tulisi hillitä.

Rahapolitiikan haukkojen mielestä talouden hiipumista ja työttömyyden kasvua on harkitusti uhrattava, jotta nousevien hintojen kierre saadaan katkaistua.

Rahapolitiikan kyyhkyset painottavat enemmän työllisyyden ja talouskasvun merkitystä.

Heidän mielestä keskuspankkien tulisi pitää enemmän huolta huolta työllisyyden ja talouden kasvusta.

Maailma saattaa olla astumassa uuteen aikaan, jossa inflaatio pysyy pitkään vieraanamme.

Britannian viimeviikkoinen korkokriisi, jossa Englannin keskuspankin täytyi pelastaa maan eläkeyhtiöt osto-ohjelmallaan, kävi monelle esimerkkinä siitä, mitä tuleva tasapainottelu valtion elvytysyritysten ja nousevien korkojen viidakossa voi tarkoittaa.

Kasvun hakeminen veronalennuksilla ja julkista velkaa lisäämällä ei onnistu, jos markkina ei uudistuksiin usko.

Aina kun hallitukset tai keskuspankit yrittävät elvyttää markkinoita, inflaatio nostaa päätään.

Keskuspankit joutuvat seisomaan kiikkulaudan yhdellä laidalla helposti puolisen vuotta, koska koronnostojen vaikutus inflaatioon ottaa aikansa. Tämän keskuspankin tekojen ja vaikutusten välisen viiveen takia keskuspankit ”joutuvat” usein nostamaan korkoja liikaa.

Kun talouden iso kuva vaihtelee, huolellinen sijoittaja pitää tällöin riskitasonsa matalana.

” Kun pörssi usein ennakoi talouden käänteitä noin puoli vuotta etuajassa, sijoittajan pitäisi kuitenkin arvioida, koska tuo käänne tulee.

Blackrock kertoi viikkokirjeessään odottavansa taantumaa keskeisillä kehittyvillä markkinoilla. Yhdysvalloissa taantumaan voidaan suistua ensi vuonna, euroalueella jo aiemmin ja jyrkemmin energiakriisin takia, maailman suurin omaisuudenhoitaja ennustaa.

Blackrockin mukaan nyt eletään taktisen sijoituspolitiikan aikaa. Se tarkoittaa ”vähiten huonoja vaihtoehtoja” ja velkakirjasijoitusten suosimista ennemmin kuin osakkeita. Osakkeita Blackrock pitää silti ”suhteellisen houkuttelevina” pitkällä aikavälillä.

Blackrockin mukaan sen näkemys perustuu siihen, että kehittyneiden maiden osakkeiden hinnoissa inflaatiopelot ja korkeammat korot eivät olleet ainakaan vielä lokakuun 3. päivänä 2022 täysin hinnoiteltuina.

Tulosodotuksetkin ovat Blackrockin mukaan optimistisia.

Talousennustukset odottavat ensi vuodesta vaikeaa. Kun pörssi usein ennakoi talouden käänteitä noin puoli vuotta etuajassa, sijoittajan pitäisi kuitenkin arvioida, koska tuo käänne tulee.

Näkymä on poikkeuksellisen epäselvä. Poliittiset käänteet voivat nyt tuoda suuria muutoksia niin valuuttakursseihin kuin tulevaisuuden uskoon – nopeastikin.