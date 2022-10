Presidentti Recep Tayyip Erdoğan on määrännyt keskuspankin keventämään rahapolitiikkaa, vaikka se on omiaan kiihdyttämään jo ennätyksellisen voimakasta inflaatiota.

Turkissa kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio kiihtyi syyskuussa 83,5 prosenttiin, kertoi maan Tilastokeskus maanantaina. Inflaatiovauhti oli voimakkainta 24 vuoteen.

Tästä huolimatta presidentti Recep Tayyip Erdoğan on määrännyt keskuspankin keventämään rahapolitiikkaa jo kahdesti kuluneen kahden kuukauden aikana. Presidentti ei kaikesta päättelen usko siihen, että inflaatiota olisi mahdollista hillitä rahapolitiikkaa kiristämällä.

Viime viikolla presidentti Erdoğan ilmoitti sanomalehti Financial Timesin mukaan, että keskuspankin ohjauskoron pitäisi olla yksinumeroinen vuoden loppuun mennessä. Hänen mielestään koronlasku vahvistaisi Turkin valuuttaa.

Nykyisin ohjauskorko on 12 prosenttia. Turkin liira on heikentynyt vuoden kuluessa runsaat 40 prosenttia suhteessa euroon samaan aikaan, kun keskuspankki on useasti keventänyt rahapolitiikkaa.

Inflaation seurauksena kotitaloudet köyhtyvät, koska tietyllä määrällä rahaa saa ostettua vähemmän tavaroita ja palveluita kuin aikaisemmin. Lisäksi voimakas inflaatio on haitallista yrityksille ja sijoittajille.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikön Juha Kilposen mukaan Turkkia voi pitää esimerkkinä siitä, mihin keskuspankkien itsenäisyyden horjuttaminen johtaa.

”Jos keskuspankki menettää itsenäisyytensä ja joutuu määrittelemään rahapolitiikkansa poliitikkojen ohjauksessa, sillä ei ole enää mitään keinoja huolehtia tärkeimmästä tehtävästään eli hintavakaudesta.”

Kun rahapoliittinen ja finanssipoliittinen päätöksenteko erotettiin länsimaissa toisistaan, sillä pyrittiin nimenomaan turvaamaan hintavakaus pidemmän ajan kuluessa.

”Samalla finanssipolitiikan tehtävänä on huolehtia velkakestävyydestä. Jos edes toinen näistä ankkureista pettää, seurauksena on se, mitä on nähty esimerkiksi Turkissa”, Kilponen sanoo.

Yleensä poliitikot vastustavat rahapolitiikan kiristämistä siksi, että se hidastaa talouskasvua. Kun rahapolitiikkaa kiristetään, se vähentää ajan mittaan yritysten investointeja ja kotitalouksien kulutusta.

Taloustieteen professori Niku Määttänen Helsingin yliopistosta korostaa myös keskuspankkien rahapoliittisen itsenäisyyden tärkeyttä.

”Inflaation kiihtymisen estäminen ja vakaan talouskehityksen edistäminen edellyttää toisinaan sellaista rahapolitiikkaa, joka tilapäisesti heikentää talouskasvua. Tällaiset toimet voivat olla ristiriidassa poliittista valtaa edustavan hallituksen tavoitteiden kanssa. Jos hallitus päättää itse rahapolitiikasta, se voi joissakin tilanteissa haluta lykätä rahapolitiikan kiristämistä ja jättää siitä seuraavat ongelmat tulevalle hallitukselle.”

Määttänen arvioi, että itsenäisen keskuspankin voi olla hallitusta helpompi keskittyä pidemmän aikavälin talouskehityksen vakauttamiseen.

”Samalla se lisää ihmisten luottamusta siihen, että inflaatio pysyy pidemmän päälle maltillisena ja vakaana hallituksesta ja vaaliasetelmista riippumatta. Tällainen luottamus itsessään myös helpottaa inflaation pitämistä vakaana, sillä toteutuva inflaatio riippuu paljon siitä, minkälaista inflaatiota ihmiset odottavat.”