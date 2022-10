Ranskassa poliitikot valmistavat kansalaisia energiansäästö­talkoisiin näyttämällä mallia ja pukeutumalla lämpimästi.

Ranskan pääministeri Élisabeth Borne on herättänyt huomiota lämpimällä pukeutumisellaan tänä syksynä. Neuleiden lisäksi hänet on nähty sonnustautuneena toppatakkiin.

Ranskalainen kylä aikoo hankkia kaikille alueen koululaisille fleecetakit kylmän talven varalle.

”Oppilaiden täytyy voida hyvin oppiakseen”, Luoteis-Ranskan Normandiassa sijaitsevan Périers’n pormestari Gabriel Daube sanoo saksalaislehti Der Spiegelin mukaan.

”Fleecetakkien kustannus on kohtuullinen, ja sen kautta voimme tukea oppilaiden hyvinvointia.”

Kaikille alueen noin 350:lle koululaiselle fleecetakkien ostaminen maksaa yhteisölle noin 6 000 euroa.

Ranskalaiskylä aikoo laskea luokkahuoneiden lämpötiloja säästääkseen energiaa. Pormestari Dauben mukaan lämpötilan laskeminen 19 asteeseen olisi vielä hyväksyttävissä. Fleecet auttavat pitämään koululaiset lämpimänä, jos säät äityvät todella kylmäksi.

Fleecetempaus on pieni kurkistus kriisitalveen valmistautuvaan Ranskaan, jossa lämpimistä vaatteista on tullut uhkaavan energiakriisin symboli.

Tärkeistä energiansäästötoimista kansalaisia muistuttavat ranskalaispoliitikot ovat alkaneet esiintyä aiempaa arkisemmissa ja samalla myös lämpimämmissä tamineissa.

Pääministeri Élisabeth Bornen päällä oli paksu neulepaita tilaisuudessa, jossa presidentti Emmanuel Macron esiintyi tavalliseen tapaan puvussa. Lisäksi Borne on osallistunut sisätiloissa järjestettyihin tilaisuuksiin toppatakki yllään.

Yleensä puvussa esiintyvä Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire julkaisi Twitterissä kuvan itsestään pooloneule yllään.

Kenties eniten ihmetystä on herättänyt energiasiirty­mäministeri Agnès Pannier-Runacher. Hän osallistui viime viikolla Bornen kanssa samaan tilaisuuteen sonnustautuneena jakkutakkiin, jonka alle oli puettu sekä untuvatakki että poolopaita.

Poliitikkojen verhoutuminen neuleisiin ja lämpimiin on huvittanut ja sitä on myös arvosteltu. Brittilehti The Guardianin mukaan vaatevalinnoilla viestimisen on tulkittu olevan holhoavaa käytöstä.