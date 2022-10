Ilmarinen katsoi, että se on toiminut lainmukaisesti eikä ole ylittänyt sallitun toimialan rajoja. ”Yllättyneen” ja ”pettyneen” työeläkeyhtiön vastaus Finanssivalvonnalle oli poikkeuksellisen väkevä.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen on ollut vuosia Finanssivalvonnan tehotarkkailussa. Eläkeyhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä Porkkalankadulla tontilla, jolla aiemmin sijaitsi asunnottomien yömaja Lepakkoluola.

Eläkevarojen sijoittamista valvova Finanssivalvonta (Fiva) epäili viime tammikuussa, että Suomen suurin työeläkeyhtiö Ilmarinen oli rikkonut alan keskeisiä lakipykäliä vuosina 2018–2019. Työeläkeyhtiö Ilmarinen hoitaa noin 56 miljardin arvoista eläkevarallisuutta ja maksaa eläkettä noin 454 000 ihmiselle.

Fivan poikkeukselliset epäilyt käyvät ilmi viime tammikuussa Ilmariselle lähetetystä kuulemiskirjeestä. Sen mukaan Ilmarinen oli ylittänyt toimialansa rajat ja käyttänyt eläkevaroja vääriin tarkoituksiin.

Finanssivalvonnan selvitysten mukaan Ilmarisen toiminta oli kokonaisuutena arvioiden ollut ”vähintään huolimatonta”. Siksi Fiva harkitsi julkisen varoituksen antamista Ilmariselle tänä vuonna.

Finanssivalvonnan lähettämä kuulemiskirje ja siihen Ilmariselta saatu vastaus eivät ole olleet aiemmin julkisuudessa.

Fivan epäilyt koskivat muun muassa sitä, että Ilmarinen oli ylittänyt laissa säädellyt toimialan rajat. Näin Ilmarinen olisi rikkonut säännöstä työeläkeyhtiön toiminnan tarkoituksesta, joka on laissa työeläkevakuutusyhtiöistä.

Lain mukaan työeläkevakuutusyhtiön tehtävänä on vain ja ainoastaan harjoittaa sosiaaliturvaan kuuluvaa lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa.

Valvojan mukaan Ilmarinen oli rikkonut laissa säädellyt toimialan rajat työhyvinvointitoiminnassaan eli työkyvyttömyysriskin hallinnassa. Fiva epäili Ilmarisen rikkoneen lakia vuonna 2018 ja lokakuussa 2019.

Lisäksi Finanssivalvonta epäili, että Ilmarinen oli rikkonut lakia työeläkevarojen käytöstä. Valvojan mukaan Ilmarinen oli käyttänyt hallitsemaansa omaisuutta eli eläkevaroja työeläkeyhtiön toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen vuonna 2018.

Tämänkin epäilyn taustalla oli työhyvinvointitoiminta. Fivan mukaan Ilmarinen käytti asiakkaidensa työhyvinvointitoimintaan varallisuutta, jota siihen ei oltu lain mukaan tarkoitettu.

Fiva on aiemmin todennut muidenkin työeläkeyhtiöiden myöntäneen asiakkailleen työhyvinvointirahaa kyseenalaisin perustein. Valvoja on epäillyt, että rahoja on annettu asiakkaiden saamiseksi eikä työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Ilmarinen säästyi lopulta julkiselta varoitukselta. Fivan lakiasioiden mukaan asiassa ei ollut perusteita rangaistuksille epäiltyjä rikkomuksia koskevien säännöksien tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

Finanssivalvonnan johtoryhmä päätyi samalla kannalle. Fiva päättikin keskeyttää Ilmariseen kohdistuneen rangaistusprosessin viime toukokuun lopussa tulkinnan­varaisuuksien vuoksi.

Tulkinnanvaraisuuksiin vetosi erityisesti Ilmarinen, jonka mukaan työeläkeyhtiöt eivät ole voineet ennakoida Finanssivalvonnan uusia tulkintoja ja suosituksia ennen niiden julkaisua.

Ilmarinen katsoi vastauksessaan Fivalle, että vuosina 2016 ja 2019 annetut määräykset, ohjeet ja tiedotteet olivat lisäksi ”osin tulkinnanvaraisia”.

Ilmarinen katsoi asianajotoimistolta tilaamassaan vastauksessa, että yhtiö on harjoittanut ”vain lakisääteisen eläkevakuutuksen toimeenpanoa ja noudattanut toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä”.

Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen halusi antaa suullisen selvityksen sotkuista suoraan Finanssivalvonnan johtokunnalle. Johtokunta on Fivan johtoryhmän yläpuolella oleva hallitustyyppinen elin.

Ilmarinen katsoi, että se ei ole ylittänyt sallitun toimialan rajoja ja että se on muutenkin toiminut lain säännösten mukaisesti. Mahdolliset ylitykset työhyvinvointirahoissa olivat Ilmarisen mukaan vähäisiä ja Ilmariselta puuttui syyllisyys.

Ilmarinen kiisti toimineensa tahallisesti tai huolimattomasti, minkä vuoksi julkinen varoitus tuli jättää jättää antamatta.

”Finanssivalvonnan näkemys, jonka mukaan sen on syytä harkita julkisen varoituksen antamista, on täysin perusteeton”, Ilmarinen kirjoitti valvojalleen.

Ilmarisen mielestä Fivan lähettämä kirje sisälsi ”osin virheitä” ja oli osin tapahtumakuluiltaan ”harhaanjohtava”.

Lisäksi Ilmarinen kertoi pyytäneensä ohjeistusta sääntelemättömiin seikkoihin ja tapaamisia valvojan kanssa. Näistä kumpikaan ei ole toteutunut, Ilmarinen vastaa valvojalleen.

”Ilmarinen on toiminut huolellisesti voimassa olevan sääntelyn mukaan, mutta on tästä huolimatta joutunut kärsimään pitkäkestoista mainehaittaa aiheettomien väärinkäytössyytösten takia”, Ilmarinen kirjoittaa.

Ilmarinen kirjoittaa vastauksessaan kärsineensä ”pitkäkestoista mainehaittaa” aiheettomien väärinkäytössyytösten takia.

Ilmarisen mukaan yhtiölle on koitunut merkittävää mainehaittaa useiden vuosien ajan kestäneiden tarkastusten sekä niiden perusteella tehtyjen uutisten ja artikkeleiden perusteella.

Ilmarinen kertoi olevansa”yllättynyt ja pettynyt kuulemiskirjeestä”, jonka se pyysi Finanssivalvontaa salaamaan kokonaisuudessaan julkisuudelta.

Finanssivalvonnan sisällä katsottiin, että Ilmarisen vastaus Fivalle oli poikkeuksellisen väkevä. Fivan johtoryhmä päätti, että työeläkeyhtiöiltä kuulemiskirjeisiin saadut vastaukset toimitetaan johtoryhmälle heti niiden saavuttua, jos ne sisältävät poikkeuksellisen vahvoja kriittisiä näkemyksiä.

Finanssivalvonta kirjasi asian johtoryhmän kokouspöytäkirjaan. Kokouksen puheenjohtaja oli kesäkuussa tehtävänsä jättänyt Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen.

Jo pelkkä rangaistusprosessi työeläkeyhtiön ympärillä on harvinaisuus. Samanlainen selvitys on ollut käynnissä vain kerran aikaisemmin, kun Fiva harkitsi julkisen varoituksen antamista työeläkeyhtiölle vuonna 2014.

Selvitysten kohteena oli työeläkeyhtiö Elon edeltäjä Eläke-Tapiola. Myös Eläke-Tapiola jäi ilman julkista varoitusta, mutta yhtiön hallitus ja silloinen toimitusjohtaja Satu Huber saivat ankarat moitteet Finanssivalvonnalta.

Myös Eläke-Tapiolan osalta Fivalla oli epäily, että eläkkeensaajien omaisuutta oli käytetty työeläkevakuutusyhtiölain 24. pykälän vastaisesti yhtiön toiminnalle vieraaseen tarkoitukseen. Lopulta Fiva luopui näkemyksestä, että julkista varoitusta tarvitaan.

Työeläkeyhtiö Elon edeltäjä Eläke-Tapiola välttyi aikoinaan julkiselta varoitukselta. Elo sen sijaan joutui Finanssivalvonnan tehostettuun eli asiamiesvalvontaan joulukuussa 2020.

Myöhemmin Finanssivalvonta tosin joutui panemaan tehovalvontaan Eläke-Tapiolan ja Eläke-Fennian yhdistymisen tuloksena muodostuneen työeläkeyhtiön Elon.

Fivan mukaan yhtiön hallinto oli sellaisessa sotkussa, että vakavaraisuuspääoma alitti valvojan edellyttämän tason osakekurssien romahduksen jälkeen koronakeväänä. Puolitoista vuotta kestänyt asiamiesvalvonta päättyi viime kesäkuussa.

Lue lisää: Suomalaisten eläkkeistä huolehtiva yhtiö joutui valvojan holhoukseen vuosi sitten – mitä Elossa oikein tapahtui?

Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota Suomen suurimman työeläkeyhtiön Ilmarisen ja muidenkin työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoimintaan toistuvasti vuodesta 2015 alkaen.

Helsingin Sanomien selvityksessä oli käynyt keväällä 2015 ilmi, että suuret työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma käyttävät työkyvyn ylläpitoon tarkoitettua rahaa asiakaskilpailuun kiihtyvään tahtiin. Julkista työhyvinvointirahaa ei kuitenkaan ole tarkoitettu kilpailuun asiakkaista.

Fivan viime tammikuun kuulemiskirje perustui pääosin valvojan vuodesta 2018 lähtien tekemistä havainnoista. Finanssivalvonta tarkasti Ilmarisen työkyvyttömyysriskin hallintaa eli työhyvinvointirahojen käyttöä vuosina 2018–2019.

Fiva katsoikin, että Ilmarinen on käyttänyt väärin työeläkejärjestelmän rahoja. Joulukuussa 2019 julkistetun tarkastuskertomuksen mukaan Ilmarisen työhyvinvointitoiminta asiakkailleen oli ”laadultaan ja laajuudeltaan” ylittänyt työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan sääntelyn rajat.

Fivan mielestä Ilmarinen oli lisäksi kohdistanut työhyvinvointipalvelut osin väärille asiakkaille. Valvojan havaintojen mukaan hyvinvointitoiminnalla on pyritty hankkimaan uusia asiakkaita eli työhyvinvointitoiminta on ollut kilpailukeino.

Finanssivalvonta lähetti vielä tammikuussa 2020 Ilmariselle selvityspyynnön liittyen yksittäisen yhtiön kanssa tehtyyn työhyvinvointisopimukseen.

Tammikuussa 2021 Fiva taas ojensi Ilmarista poikkeuksellisessa valvontakirjeessä, jossa käytiin erikseen läpi 12 valvojan havaitsemaa epäkohtaa työeläkeyhtiössä. Ilmarisen hallitus katsoi tuolloinkin yhtiön noudattavan hyvää hallintoa.

Finanssivalvonta päätti syksyllä 2021 jäädä seuraamaan korjaavien toimien vaikutusta käytännön toimintaan sekä arvioimaan tarvittavia valvonnallisia toimenpiteitä. Seuraavan vuoden tammikuussa Fiva lähettikin kuulemiskirjeen, jossa Ilmarinen sai kuulla olevansa epäiltynä lakien rikkomisesta.