70 vuotta täyttävä Björn Wahlroos ajattelee, että elämä on mennyt hyvin, jos ympäristönsä jättää parempaan kuntoon kuin missä sen sai. ”Se koskee myös perhettä.”

”Sijoittajat ovat kysyneet minulta vuosien varrelta monta kertaa: Why don’t you look at Germany? Olen aina vastannut siihen sanoen, että Saksa on toista maata”, Sammon ja UPM:n hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos sanoo.

Saksan luonne kiinnostaa nyt erityisesti, koska jälleen yksi suomalaisyhtiö eli Fortum joutuu tulemaan Saksasta kotiin verissä päin. Yhtiö kirjaa lähes kuuden miljardin euron tappion energiayhtiö Uniperin ostosta, joka sujui vaivalloisesti jo ennen energiakriisiä.

Aiemmin Saksassa ovat olleet suurissa vaikeuksissa muun muassa teleyhtiö Sonera ja Nokia. Miksi Saksa on niin vaikea maa?

Wahlroosin mainitsemat sijoittajat tarkoittivat saksalaisia pankkeja, kuten Deutsche Bankia ja Commerzbankia, joita yritettiin toistuvasti kaupitella fuusiokumppaneiksi Sammolle vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneina vuosina. Sampo oli tuolloin Nordean suurin omistaja.

Saksalaispankit olivat kirjanneet valtavia tappiota sijoitustoiminnassaan ja luottosalkuissaan. Pankkien osakkeiden arvon romahdus teki niistä periaatteessa houkuttelevia ostokohteita. Silti Wahlroos ei innostunut.

” ”Siellä seisoo viisi saksalaismiestä nauramassa jollekin, enkä minä tiedä, mille he nauravat.”

Hänen mukaansa saksalaisten yritysten ja valtiovallan omituisen kiinteä yhteys sekä maan erikoinen yhtiölainsäädäntö tekevät Saksasta epäilyttävän toimintaympäristön.

Yhtiölainsäädäntö esimerkiksi takaa yrityksen johdolle suuren toimintavapauden suhteessa jopa enemmistöomistajaan. Se tekee yritysten todellisesta haltuunotosta vaikeaa.

”Siellä pitää tietää erittäin hyvin, mitä tekee. En halua lentää Frankfurtiin aamukoneella mennäkseni Deutsche Bankin pääkonttoriin lounaalle ja kun tulen, siellä seisoo viisi saksalaismiestä nauramassa jollekin, enkä minä tiedä, mille he nauravat”, Wahlroos sanoo.

Wahlroos antaa Teamsin välityksellä haastattelua viikko ennen syntymäpäiväänsä. Hän istuu Nizzan-kotinsa terassilla Välimeren rannikon erityisessä valossa. Tänään maanantaina 70 vuotta täyttävä Wahlroos järjesti syntymäpäiväjuhlansa jo heinäkuun lopussa Halikossa Wahlroosien omistamassa Åminnen kartanossa.

”Varsinaisena syntymäpäivänäni olen Mallorcalla puolimälsässä konferenssissa. Ehkä syömme aamulla vaimoni kanssa kakkua.”

Vielä sitä ennen edessä on matkustelua muun muassa Espanjaan ja Uruguayhin, jossa Wahlroos ja UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen osallistuvat Montevideon uuden syväsatama­terminaalin avajaisjuhlallisuuksiin.

Terminaalin kautta kuljetetaan UPM:n Uruguayhin rakentaman sellutehtaan tuotanto maailmalle.

Wahlroosin tuntuu olevan vaikeaa pysyä aloillaan pitkiä aikoja. Hän singahtelee jatkuvasti Suomen-, Tukholman-, Ranskan- ja Lontoon-kotiensa väliä ja lisäksi vielä muilla matkoilla tiiviiseen tahtiin.

Työasioissa tahti väistämättä vähän hiipuu, kun hän luopuu Sammon hallituksen puheenjohtajuudesta ensi keväänä. Seuraajakin on jo käytännössä valittu, vaikka julkisuuteen nimeä ei ole kerrottu.

UPM:n puheenjohtajuuden suhteen mitään aikataulua ei ole julkistettu, mutta tuskin Wahlroos siinäkään pestissä jatkaa vuotta paria kauempaa. Hänellä on jo 48 työvuotta takana.

” ”Sammon kannalta ratkaisevaa oli, että ymmärsimme varhaisessa vaiheessa kääntää takkimme.”

Sampo on poikkeuksellinen pörssiyhtiö, koska se on niin vahvasti Wahlroosin luomus. Hän tuli yhtiön toimitusjohtajaksi vuonna 2001, kun Sampo ja valtion Postipankista synnytetty Leonia-pankki yhdistettiin.

Sopimukseen kuului, että Sampo-Leonia osti Wahlroosin Mandatum-investointipankin ja kauppahinnaksi hän sai noin kaksi prosenttia Sammon osakkeista.

Omistus oli oiva kannustin alkaa maksimoida Sammon arvoa. Vuosien mittaan Sampo muun muassa myi entisen Postipankin toiminnot Danske Bankille hyvään hintaan ja osti vakuutusyhtiö Ifin sekä viidesosan Nordeasta.

Wahlroos siirsi Nordean pääkonttorin vuonna 2018 Suomeen, mutta sittemmin Sampo myi kaikki pankin osakkeet ja keskittyi vahinkovakuutus­liiketoiminnan laajentamiseen.

Sammon toimitusjohtajaksi kolme vuotta sitten nimitetty Torbjörn Magnusson johtaa vakuutusjättiään nyt käytännössä Tukholmasta käsin. Vähän ilkeästi voisi todeta, että Sammosta näyttää tulleen Wahlroosin käsittelyssä lopulta ruotsalainen vakuutusyhtiö.

Wahlroos ei provosoidu.

”Se johtuu siitä, että Torbjörn ei ole löytänyt Ifin johtoon yhtä raskaan sarjan vakuutusjohtajia Suomesta kuin Norjasta ja Ruotsista. Yritys- ja sijoitusasioissa raha ratkaisee. Se on omistajien rahaa ja sille pitää saada mahdollisimman hyvä tuotto. Ei näissä hommissa olla rakentamassa kansallisia imperioita. Niille, jotka sellaista yrittävät, käy yleensä huonosti”, Wahlroos sanoo.

Perään Wahlroos luettelee Sammon huikeita lukuja. Pelkästään If on Wahlroosin mukaan kymmenkertaistanut arvonsa Sammon omistuksessa. Yhtiö on myös tuottanut osinkoa noin 20 prosenttia suhteessa kauppahintaansa joka vuosi.

Koko Sammon pääoman tuotto on ollut keskimäärin 15–20 prosenttia vuodessa 20 viime vuoden aikana.

”Sammon kannalta ratkaisevaa oli, että ymmärsimme varhaisessa vaiheessa kääntää takkimme ja ostaa Ifin kokonaan. Ifin menestys on sitten hyvin pitkälti Torbjörnin taitavan johtamisen ansiota.”

Sammon menestys on tehnyt Wahlroosista itsestään upporikkaan. Mutta samalla on hyötynyt esimerkiksi suuri joukko suomalaisia piensijoittajia ja Suomen valtio, joka omisti pitkään Sammosta noin 12 prosenttia.

Sampo ilmoitti hiljan tutkivansa rinnakkaislistausta Tukholman pörssiin. Suomen valtio on toisaalta myynyt ison osan Sampo-omistuksestaan. Onko pääkonttorikin valumassa pikku hiljaa Tukholmaan.

”Siihen en usko. Pitäkää huolta, että niin ei käy. Sehän ei ole enää pian minun asiani”, Wahlroos sanoo.

Sen sanominen ei varmasti ole helppoa, sillä Wahlroosin ura ja elämä on nivoutunut viime vuosikymmenet niin vahvasti Sampoon.

” Oma perhe on Wahlroosille kaikki kaikessa.

Seitsemänkymppisenä suurin osa elämästä on väistämättä takana. Mitä Wahlroos ajattelee eletystä elämästä? Onko se täyttänyt tarkoituksensa?

”Oliko se ehkä Franciscus Assisilainen, joka on sanonut, että elämän tarkoitus on jättää oma elinpiiri vähän parempaan tilaan kuin missä sen sai. Minusta se on aika viisaasti sanottu, ja suurin piirtein niin minäkin olen ajatellut, että kannattaa elää”, Wahlroos sanoo.

Hän ajattelee, että ainakin yritykset, joiden kanssa hän on tehnyt töitä, ovat ilmeinen onnistuminen. UPM:llä menee metsäalan rakennemuutoksen jälkeen hyvin. Sammon menestys jo käsiteltiinkin.

”Suomessa on nyt Pohjoismaiden suurin ja menestyksekkäin vakuutusyhtiö ja Pohjoismaiden suurin pankki”, hän sanoo.

Wahlroos mainitsee myös peruskorjaamansa Åminnen kartanon.

”Ehkä jopa sanoisin, että lähipiirini, perheeni on huomattavasti vähemmän komplisoitu kuin se, mistä minä itse tulin.”

Wahlroosin isä oli kauppa- ja teollisuus­ministeriön pitkäaikainen kansliapäällikkö Bror Wahlroos, joka käytti ainakin jossain vaiheessa runsaasti alkoholia ja tunnettiin despoottisena johtajana.

Wahlroos on sanonut aiemmin, että isän alkoholinkäyttö vaikutti koko perheeseen. Elämäkerrassaan hän kuvaa isänsä elämää epäsäännölliseksi ja isäänsä varsin etäiseksi.

Oma perhe on Wahlroosille kaikki kaikessa. Hän hoitaa yhdessä poikansa kanssa perheen sijoituksia ja on yhteydessä lapsiinsa lähes päivittäin. Kesken haastattelunkin puhelimeen tulee soitto tyttäreltä.

Wahlroosit viettävät paljon aikaa Englannissa asuvien lastensa ja näiden perheiden kanssa.

”Mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin ymmärtää, että elämä on jatkumoa ja siinä perhe on tärkeä. Ei se aina ole pelkkää myötätuulessa seilaamista, mutta kyllä minä hirveän paljon arvosta niitä hetkiä, jotka saan viettää perheeni ja lasteni perheiden kanssa.”

Venäjän rikkaimmat omistavat huviloita Nizzassa Wahlroosin naapurustossa, mutta Wahlroos ei ole heidän kanssaan seurustellut. ”Nizzan ravintoloissa on voinut huomata jo vuosien ajan, että venäläisten määrä on vähentynyt jatkuvasti.”

Jatkossa Wahlroosilla on vielä enemmän aikaa paitsi perheelle myös harrastuksilleen, kuten metsästykselle, kirjoittamiselle, lentokoneiden bongailulle tai Venäjän historialle. Kolmiosaiseksi tarkoitetun elämäkerran toinen osa ilmestyy syksyllä.

Venäjän historian jälleen yhtä traagista käännekohtaa Wahlroos on seurannut yhtä suurella huolestuneisuudella kuin muutkin.

Yllättynyt hän ei silti ollut siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, sillä Venäjän hallitsijat ovat aina käyttäytyneet aggressiivisesti ja käyttäneet sotilaallista voimaa.

”Venäjä on ollut 1400-luvulta lähtien maa, josta puuttuu länsimaille ominainen konstitutionaalinen balanssi. Se taas liittyy mongolien invaasioon, joka tuhosi vanhan maanomistuksen ja siihen liittyvän tasapainon itsenäisen aristokratian ja hallitsijan välillä”, Wahlroos sanoo.

”Venäjällä yksinvalta on ollut aina totaalista.”

Tasapainon puutteeseen liittyy myös Venäjän suurin ongelma.

”Diktaattoreilla ei ole toimivaa eläkesuunnitelmaa. Putin ei luultavasti jää kovin pitkäksi aikaa henkiin sen jälkeen, kun hän viimeisen kerran sulkee Kremlin oven takanaan. Siksi hänen on tehtävä asioita, lähes mitä tahansa pysyäkseen vallassa ja hengissä.”

Siksi idea Venäjän rauhoittamisesta sitomalla se taloudellisin siten Eurooppaan epäonnistui, vaikka taloudellinen keskinäisriippuvuus on Euroopan sisällä toiminut loistavasti ja tuottanut rauhaa ja hyvinvointia.

”Tietenkin raha merkitsee Putinillekin paljon, mutta henkiin jääminen on hänelle vielä rahaakin tärkeämpää. Siksi taloudelliset riippuvuussuhteet eivät Venäjällä riitä takaamaan rauhaa”, Wahlroos sanoo.

Monen muun tavoin Wahlroos on ollut yllättynyt siitä, miten taitamatonta Venäjän sodankäynti on ollut.

”Venäjän operatiivinen sotasuunnittelu ja joukkojen suorituskyky on niin käsittämättömän paljon heikompi kuin mitä me uskoimme. Olen yllättynyt vain siitä, miten surkeasti Venäjän operaatio on epäonnistunut”, Wahlroos sanoo.