Energiakriisin taustalla oleva kaasupula ei ole helpottamassa vuosiin. Kova kilpailu rajallisista lng-toimituksista jatkuu, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

Vaihteeksi hyvä uutisia kaasumarkkinoilta: EU:n kaasuvarastot ovat nyt 90-prosenttisesti täynnä. Kaasua on varastoissa enemmän kuin aiempina vuosina tähän aikaan.

Varastojen täyttäminen on keskeinen varautumistoimi tulevaan talveen, ja siinä on onnistuttu jopa odotuksia paremmin. EU-mailla on nyt puskuria, joka auttaa niitä kestämään mahdolliset pakkasjaksot tai Venäjän uudet kiristystoimet.

Jos talvi ei ole erityisen kylmä eikä energiamarkkinoilla tule uusia myllerryksiä, kaasun saanti on EU:ssa turvattu ensi talveksi, arvioi Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n pääjohtaja Fatih Birol vierailullaan Helsingissä viime viikolla. Kodit eivät kylmene eivätkä tehtaat pimene.

Energiakriisi peruttu? Ei alkuunkaan. Valitettavasti kaasuvarastojen täyttyminen on vain hento valon pilkahdus synkässä maisemassa.

Varastot auttavat Eurooppaa sinnittelemään läpi tulevan talven, mutta eivät yksin riitä turvaamaan kaasun riittävyyttä. Normaalina talvena varastot riittävät kattamaan alle kolmanneksen kaasun kulutuksesta, eli Eurooppa tarvitsee katkeamatonta kaasun virtaa läpi talven. Kaasusta voi tulla akuutti pula, mikäli talvi on poikkeuksellisen kylmä, Venäjä katkoo loputkin toimitukset Eurooppaan tai nesteytetyn maakaasun eli lng:n tuonti häiriintyisi.

Ja vaikka yhdestä talvesta selvittäisiin, edessä on aina seuraava. Birolin mukaan kaikkein suurin kysymys juuri nyt on, kuinka EU täyttää kaasuvarastot seuraavaa talvea varten. Hänen viestinsä Helsingissä oli, että talvesta 2023–2024 voi tulla vielä tulevaakin talvea vaikeampi, sillä siihen joudutaan valmistautumaan vaikeammista lähtöasetelmista.

Tänä vuonna kaasuvarastot on täytetty pitkälti venäläisellä putkikaasulla, mutta on hyvin mahdollista, että ensi vuonna venäläistä kaasua ei ole enää lainkaan tarjolla. Silloin varastojen täyttäminen olisi kalliimpaa ja vaikeampaa.

Birolin mukaan energiakriisi voi alkaa helpottaa asteittain keväästä 2024 alkaen. Tämäkin voi olla optimistinen arvio. Energiakriisin pohjalla on oikeastaan kaasupula, eikä helpotusta siihen ole tiedossa moneen vuoteen.

Venäläisen putkikaasun jättämä aukko Euroopassa on paikattu lähinnä lng:llä, jota tänne on tuotu laivoilla ennen kaikkea Yhdysvalloista. Lng:n saatavuuden turvaaminen on nyt Euroopalle kriittisen tärkeää. Ilman lng:tä Eurooppa ei pärjää.

Jo keväällä Euroopassa havahduttiin siihen, että lng:tä ei voida tuoda EU:hun riittävästi puutteellisen terminaalikapasiteetin vuoksi, ja terminaaleja ryhdyttiin hankkimaan vauhdilla lisää. Yksi sellainen on tulossa näillä näkymin myös Suomeen, Inkooseen, mistä käsin se palvelee myös Baltian maita.

Tuontiterminaalit yksin eivät kuitenkaan riitä, sillä pulaa on myös itse lng:stä.

Kun Eurooppa on ryhtynyt korvaamaan venäläistä putkikaasua lng:llä, sen kysyntä on kasvanut niin nopeasti, ettei tarjonta millään pysy perässä. Pullonkaulan muodostaa nyt vientiterminaalien kapasiteetti, eikä tämä ongelma ratkea nopeasti. Vientiterminaalissa kaasu jäähdytetään noin -160-asteiseksi, jolloin se muuttuu nesteeksi, ja tankataan laivoihin.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa on useita hyvin pitkällä olevia terminaalihankkeita, joissa rakentamispäätös on odottanut vain sitä, että joku ostaja laittaa nimen pitkäaikaiseen hankintasopimukseen. Se on käytännössä ehto sille, että investointi saa rahoituksen. Mutta vaikka hankintasopimus tehtäisiin tänään, rakentaminen vie aikaa, ja terminaali on käytössä vasta 5–7 vuoden päästä. Konsulttiyhtiö Energy Aspects arvioi, että merkittävää uutta vientikapasiteettia ei tule markkinoille ennen vuotta 2026.

Siihen saakka eurooppalaiset ja aasialaiset ostajat jatkavat kilpailua maailman merillä seilaavista lng-lasteista. Itse asiassa IEA odottaa kisan vain kiristyvän ensi vuonna, jos koronarajoitukset Kiinassa hellittävät ja maan talouskasvu jälleen kiihtyy. Kiina on perinteisesti ollut maailman suurin lng:n ostaja.

Kaikki tämä enteilee sitä, että kaasupula ja energiakriisi jatkuvat pitkään. IEA ei ole varoituksineen yksin. Monen vuoden kriisistä on varoittanut myös Shellin toimitusjohtaja Ben van Beurden. Belgiassa pääministeri Alexander De Croo varoitteli kansalaisia, että edessä voi olla 5–10 vaikeaa talvea.

Ainoa keino, jolla kaasupulaa lyhyellä aikavälillä voidaan helpottaa, on energian säästäminen.

Suomessa tilanne ei ole aivan yhtä synkkä kuin muualla Euroopassa, koska maakaasulla on täällä marginaalisempi rooli ja uusi ydin- ja tuulivoimakapasiteetti auttaa laskemaan sähkön hintaa. Silti kaasupulan aiheuttama sähkön hinnan nousu heijastuu Keski-Euroopasta pohjolaan saakka. Suomessa pahimmassa pulassa ovat teollisuusyritykset, jotka tarvitsevat maakaasua prosesseissaan. Lyhyellä aikavälillä niiden ei auta kuin maksaa kaasulasku mukisematta.

Kansalaisten kriisinsietokyvyn ja kotitalouksien ja yritysten investointipohdintojen kannalta on Suomessakin hyvä ymmärtää, että energiakriisi ei ole ohi, jos vain jaksamme värjötellä läpi yhden talven.