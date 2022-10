HS alkaa julkaista päivittäisiä sähkön hintatietoja. Lukijat voivat tiedon avulla siirtää sähkönkulutustaan järkeviin ajankohtiin sekä säästää rahaa.

Sähköstä on tulossa talvella pulaa, elleivät energiamarkkinat tee yhtäkkistä positiivista täyskäännöstä.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid kertoi maanantaina, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa aiheuttaa epävarmuuksia sähkön saatavuuteen.

”Suomalaisten on syytä varautua tulevana talvena mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkökatkoihin”, Fingrid linjasi.

Samalla myös sähkön hinta uhkaa nousta todella korkeaksi. Pohjoismaiden verottomat futuurihinnat ovat nousseet ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle jo yli 316 euroon megawatti­tunnilta. Vielä kesän alussa vastaava hinta oli alle 140 euroa megawatti­tunnilta.

Futuurihinnoista ei voi suoraan päätellä kuluttajille koituvia hintoja, mutta verolliseksi muutettuna nykyiset futuurihinnat tarkoittaisivat, että kuluttajat maksaisivat sähköstä 39 senttiä kilowattitunnilta. Se on kova hinta, vaikka alkuvuoden futuurihinnat ovatkin olleet viime päivinä laskussa.

Paras keino sähköpulan välttämiseen on säästää sähkön käyttöä. Alueellisten sähkökatkojen riski on talvella suuri etenkin aamun ja iltapäivän kulutushuippujen aikana. Siksi omaa sähkönkulutusta on syytä suunnata mahdollisuuksien mukaan kulutushuippujen ulkopuolelle.

HS alkaa osana energiakriisin tiivistä seurantaansa julkaista päivittäin tietoja sähkön pörssihinnoista. Tuoreimmat hintatiedot löydät keskiviikkoaamusta alkaen osoitteesta hs.fi/sahko.

Grafiikkavetoisen uutisen tarkoituksena on tarjota lukijalle tietoa siitä, milloin sähkön käyttö on kunkin päivän aikana järkevää ja milloin omaa käyttöä kannattaa mahdollisuuksien mukaan välttää.

Päivittäin julkaistava grafiikka kertoo sähkön tuntihinnan eli niin kutsutun pörssihinnan Suomessa. Mukana on aina eilinen ja kuluva päivä, ja iltapäivisin näkyviin ilmestyvät myös seuraavan päivän hinnat.

Kuluttaja voi ennakoida ja käyttää sähköä silloin kun se on halvinta. Tällä on merkitystä kahdella tavalla.

Jos olet pörssisähkön käyttäjä, hyöty näkyy suoraan pienempänä sähkölaskuna. Lisäksi sähkömarkkina toimii niin, että pienikin leikkaus huippukulutuksesta laskee kalleimpien tuntien hintaa paljon.

Toisin sanoen: kun kysyntä vähenee, hinta laskee kaikilla kuluttajilla. Jos kaikki sähkösaunojat eivät laita omaansa päälle samaan aikaan, hintapiikit jäävät todennäköisesti pienemmiksi.