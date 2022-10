Vuoden viimeinen neljännes on lähtenyt käyntiin vauhdikkaalla nousulla osakemarkkinoilla.

Lokakuu on lähtenyt käyntiin kovalla nousulla Wall Streetillä.

Vuoden viimeinen neljännes on lähtenyt pörsseissä käyntiin kovalla rallilla apean syyskuun jäätyä taakse.

Yhdysvalloissa seuratuimmat osakeindeksit olivat tymäkässä nousussa jo maanantaina, ja vauhti jatkuu toista päivää. Parin päivän nousu ei välttämättä kerro mitään osakemarkkinoiden laajemmasta suunnasta, vaikka nousu on ollut kovaa.

Maailman seuratuimpiin osakeindekseihin kuuluva S&P 500 oli kello 19 Suomen aikaa noin 2,8 prosentin nousussa. Suurten yhtiöiden Dow Jones oli noin 2,5 prosentin nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq noin 3,2prosentin nousussa.

Reilusti yli kahden prosentin päiväliikkeet ovat indekseissä poikkeuksellisia, vaikka viime vuosina osakemarkkinoilla onkin nähty myös kovaa heiluntaa. S&P 500 on tiistain nousun myötä etenemässä kohti kovinta kahden päivän rallia sitten maaliskuun 2020, jolloin indeksi palautui koronapandemian alun rajusta notkahduksesta.

Yhdysvaltojen suuryhtiöiden osakekursseja seuraava S&P 500 -osakeindeksi oli syyskuun loputtua ollut laskussa kolme perättäistä vuosineljännestä. Yhtä pitkä laskuputki nähtiin viimeksi vuonna 2009 finanssikriisissä.

Vuoden alkuun nähden S&P 500 on edelleen 22,82 prosentin laskussa. Indeksi on heilahdellut rajusti tänä vuonna, välillä myös ylöspäin. Myös Dow Jones on vuoden alusta 17,6 prosentin laskussa ja Nasdaq reilun 30 prosentin laskussa.

Toista päivää jatkuva nousuputki on tuonut toivonpilkahduksen siitä, että osakemarkkinat voisivat alkaa toipua tämän vuoden kovasta laskusta. Siksi osa sijoittajista on jo pukenut jälleen ostohousuja jalkaan.

Laajemmassa kuvassa osa markkinoista uskoo, että Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan kiristämisvauhti voisi helpottua, koska talous on etenemässä kohti taantumaa ja tulikuumat työmarkkinat ovat jäähtymässä. Se tarkoittaisi, että korkojen nousuvauhti hidastuisi.

Korkoja nostamalla keskuspankit taistelevat kiihtynyttä inflaatiovauhtia vastaan. Korkojen nostaminen tiukentaa rahoitusoloja, mikä kutistaa yritysten ja kansalaisten liikkumatilaa investoinneissa. Keskuspankkeja onkin kritisoitu siitä, että korkoja nostamalla ne ajavat taloutta taantumaan.

Toiset katsovat, että alkuviikon nousussa kyse on vain laskumarkkinaan kuuluvasta heilunnasta.

”Karhumarkkinat eivät etene suorassa linjassa, emmekä ole vielä pohjalla”, sanoo Pine Bridge -sijoitusyhtiön salkunhoitaja Hani Redha talouslehti Wall Street Journalille.

”Olemme olleet koko vuoden karhumarkkinassa ja meillä on ollut näitä hyvin tyypillisiä ralleja välissä”, Redha sanoo.

Yhdysvaltojen liittovaltion kymmenvuotisen valtionlainan markkinakorko laski tiistaina 3,6 prosenttiin eli alimmilleen miltei kahteen viikkoon, mikä avittaa teknologiaosakkeiden nousua. Korko nousi vasta viime viikolla neljään prosenttiin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008.