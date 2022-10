Sosiaalisen median huhumylly on heiluttanut viime päivinä Credit Suissea. Pankki on niin iso, että sen kaatuminen tarkoittaisi vakavia seurauksia maailman rahoitusmarkkinoille.

Sveitsissä pääkonttoriaan pitävä investointipankki Credit Suisse on ollut viime päivät huhumyllyssä. Yhtiön osakekurssi romahti maanantaina pahimmillaan yli kymmenen prosenttia ja yhtiön luottoriskijohdannaiset kallistuivat tuntuvasti. Luottoriskijohdannaisten hinnan nousu on Credit Suisselle huolestuttava tieto, sillä sijoittajat voivat suojautua luottoriskijohdannaisilla yhtiön konkurssin varalta.

Sijoittajien alkoivat hermoilla, kun huhut Credit Suissen heikosta rahoitusasemasta kiihtyivät sosiaalisessa mediassa viime viikonloppuna.

Kurssiluisu jatkui vain päivän ajan. Tiistaina Credit Suissen osakekurssi ponnahti yhdeksän prosenttia ylemmäs. Keskiviikkoaamuna osake on jälleen ollut vajaan kahden prosentin pudotuksessa.

Spekulaatio Credit Suissen ympärillä kiihtyi viime perjantaina, kun uutistoimisto Reuters kertoi Credit Suissen sisäisestä viestinnästä. Reutersin mukaan Credit Suissen toimitusjohtaja vakuutti alaisilleen lähettämässä viestissä, että pankin kassa ja likviditeetti ovat vahvoja.

Viestien vuotaminen julkisuuteen oli pankille kiusallista, sillä vakavaraisuuttaan vakuutteleva pankki on useimmiten epätoivoinen pankki. Credit Suisse on niin iso, että sen kaatuminen tarkoittaisi vakavia seurauksia maailman rahoitusmarkkinoille.

Reutersin uutisen jälkeen asia lähti omille kierteilleen sosiaalisessa mediassa. Credit Suisse nousi viikonlopun puheenaiheeksi monissa eri sosiaalisen median kanavissa, kuten Twitterissä ja Redditissä. Redditin Wall Street Bets -yhteisössä Credit Suisse oli puhutuimpia osakkeita viime viikonloppuna.

Wall Street Bets nousi julkisuuteen alkuvuodesta 2021, kun sen heilutti joukkovoimalla muun muassa Gamestop-pelikaupan ja suomalaisen Nokian osakekursseja.

Somessa spekuloitiin Credit Suissen konkurssilla. Monet rinnastivat Credit Suissen viikonloppuna Lehman Brothersiin ja ennustivat tälle viikolle täysimittaista pörssiromahdusta.

Mitään suurta pörssiromahdusta ei ole kuulunut. Pörssit eri puolilla maailmaa nousivat vahvasti maanantaina ja tiistaina. Credit Suissenkin osakekurssi palautui nopeasti maanantain ensisäikähdyksestä.

Credit Suisse osui siis hetkeksi meemisijoittajien tähtäimeen, mutta onko yhtiö oikeasti vaikeuksissa?

Credit Suisse ei ole kovinkaan hyvä eikä hyvämaineinen pankki.

Yhtiön toiminta ollut jo vuosien ajan heikosti kannattavaa. Osakekurssi on laskenut viidessä vuodessa yli 70 prosenttia ja noin puolella alkuvuoden aikana.

”On selvää, että tarvitsemme pikaisia ja päättäväisiä toimia”, yhtiö kertoi puolivuotiskatsauksessaan heinäkuussa, kun se kertoi surkeista alkuvuoden luvuistaan. Samalla yhtiö vaihtoi toimitusjohtajaa.

Credit Suisse rakentaa parhaillaan uutta strategiaa. Se aikoo todennäköisesti myydä osia ja leikata kovalla kädellä kuluja. Todennäköisesti muodonmuutos käy niin kalliiksi, että pankki hakee uutta rahaa osakeannilla vielä loppuvuoden aikana.

Credit Suissen maine on tahriintunut viime vuosina lukuisissa skandaaleissa. Vuonna 2021 Credit Suisse kärsi miljardiluokan tappiot, kun Archegos-sijoitusyhtiö menetti muutaman päivän aikana kymmenien miljardien eurojen sijoitusomaisuuden.

Credit Suisse oli myös myös brittiläisen Greensill-rahaston kumppani. Greensilliä epäillään useista väärinkäytöksistä ja rahasto ajautui maksukyvyttömyyteen viime vuonna.

Credit Suisse on saanut myös lukuisia sakkoja ja muita sanktioita vuosien varrella. On oikeastaan vaikea löytää finanssialan sotkua, johon Credit Suisse ei olisi sotkeutunut edellisen vuosikymmenen aikana. Listalta löytyy rahanpesua, veronkiertoa, valuuttakurssien vedätystä, omien työntekijöiden vakoilua ja niin edelleen. Viimeisimmät rapsut pankki Yhdysvaltain viranomaisilta viime viikolla.

Reddit-palvelussa leviävät huhut yhtiön konkurssista ovat suorastaan luontevaa jatkoa tälle listalle.

Surkeista tulosluvuista ja skandaaleista huolimatta konkurssipuheissa ei näytä olevan perää. Viikonlopun huhut olivat kiusallisia, mutta huhut Credit Suissen kuolemasta vaikuttavat ennenaikaisilta.

Vaikka Credit Suissessa on paljon vikaa, mikään julkinen tieto ei viittaa siihen, että se olisi kaatumassa juuri nyt. Puolivuotiskatsauksen perusteella yhtiöllä on kassavaroja, ja tappioiden varalta kerätyt pääomapuskurit ovat kohtuulliset. Nyt kysymys on lähinnä siitä, miten kalliiksi yhtiön osakeanti loppuvuonna käy.

Meemisijoittajat ja keskustelupalstojen trollit voivat vaikeuttaa rahankeruuta. Mitä alemmas Credit Suissen osakekurssi tippuu, sitä enemmän osakkeita yhtiön pitää laskea liikkeelle osakeannissa rahaa kerätäkseen.