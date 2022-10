Sähkön futuurihinnat putosivat rajusti: Se voi tarkoittaa, että sähkö on talvella halpaa

Sähkö- ja kaasufutuurien hinnat ovat yllättäen suorastaan romahtaneet.

Tulevan talven sähköjohdannaisten hinnat ovat halventuneet nopeasti viime päivinä. Ensi vuoden tammi–maaliskuussa erääntyvässä futuurisopimuksessa pohjoismaisen sähkön hinta oli keskiviikkona noin 300 euroa megawattitunnilta, kun vielä viime viikon lopulla megawattitunti maksoi 423 euroa.

30 euroa megawattitunnilta tarkoittaa 30 sentin verotonta kilowattituntihintaa kuluttajalle.

Kalleimmillaan ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen futuurit olivat elokuun lopulla 550 eurossa.

Sähköyhtiö Vattenfallin vanhemman salkunhoitajan Juho Kinnin mukaan johdannaishintojen laskun taustalla on ennen kaikkea maakaasun hintakehitys.

Sähkön hinta on viime kuukausina seurannut tiiviisti maakaasun hintaa, koska maakaasusähkö on kalleimpana tuotantomuotona usein määrännyt sähkön markkinahinnan koko Euroopan markkina-alueella.

”Kaasun hinta on ollut laskussa koko syyskuun ajan, ja Saksassa sähkön vuosihinta on tullut alaspäin. Pohjoismaissa hinnat eivät kuitenkaan vielä syyskuussa laskeneet, koska se oli niin vähäsateinen”, Kinni sanoo.

Kaasun halpenemista voi pitää yllättävänä talven lähestyessä. Kinnin mukaan se on kuitenkin aivan loogista, koska kaasuvarastoja on täytetty Euroopassa niin innokkaasti, että nyt ne ovat lähes täysiä.

”Samaan aikaan teollisuuden kaasun kysyntä Euroopassa on selvästi vähentynyt ja luvassa on lauhempaa säätä. Kun kaasua tulee markkinoille koko ajan ja kysyntä pienenee, hinta laskee”, hän sanoo.

Keskiviikkona iltapäivällä TTF-maakaasun seuraavan päivän toimitusten hinta oli laskenut vain 83 euroon megawattitunnilta.

Kaasuvarastojen hyvä tilanne vaikuttaa myös talven hintoihin, koska markkinoilla nähdään, ettei akuuttia hätää ole tiedossa, vaan normaalista talvesta saatetaan selvitä jopa ilman vakavaa pulaa.

Selviämistä edesauttaa teollisuuden kaasunkulutuksen merkittävä väheneminen Euroopassa. Monet teollisuusyritykset ovat sulkeneet väliaikaisesti tuotantoa, josta kaasun tai ylipäätään energian kallistuminen on tehnyt kannattamatonta.

Maakaasua käytetään etenkin kemianteollisuudessa myös prosessien raaka-aineena.

”Pohjoismaiden sähkön hintaan vaikuttavat myös sääennusteet. Ne ovat muuttuneet niin, että luvassa on nyt matalapainetta eli sateita ja tuulta”, Kinni sanoo.

Se tarkoittaa runsaasti edullista vesi- ja tuulivoimaa. Runsaat sateet kertyvät myös vesivoimaloiden varastoaltaisiin, joten ne vaikuttavat koko talven tilanteeseen. Koko kesä ja alkusyksykin olivat suuressa osassa Pohjoismaita poikkeuksellisen kuivia.

Epävarmuus markkinoilla on kuitenkin edelleen suurta. Johdannaismarkkinoilla käydään melko vähän kauppaa ja pienillä määrillä sähköä. Osasyynä on suurten hintavaihtelujen aiheuttama johdannaismarkkinan vakuusvaatimusten kasvu, joka ajoi jo Fortumin vaikeuksiin.

Perinteiset sähkönmyyjät välttelevät vakuusriskien kasvun takia nyt johdannaisia, joita vastaan ne voisivat myydä määräaikaisia sähkösopimuksia.

Ne sähköasiakkaat, joiden vanhat pitkäaikaiset sähkösopimukset ovat umpeutuneet, onkin käytännössä ajettu ostamaan pörssihinnoiteltua spot-sähköä.

Johdannaishinnat ovat markkinoiden ennuste talven sähkön hinnasta, mutta todellisuudessa kukaan ei tiedä, mihin hinta oikeasti asettuu.

Jos talvikuukausille osuu pitkiä pakkasjaksoja, jolloin tuulee vähän, sähköstä voi tulla pula ja tuntikohtaiset pörssihinnat voivat olla etenkin päiväsaikaan hyvin korkeita.

Jos on lauhaa, sateista ja tuulista, sähkö voi olla varsin edullistakin.

Keskiviikkona nähtiin jälleen tuulisuuden valtava vaikutus markkinoihin tuulivoiman lisääntymisen myötä.

Sähkö oli Suomessa iltapäivän ja illan tunteina halvimmillaan ilmaista. Torstainakin sähkö on Suomessa hyvin halpaa, ja aamuyön tunteina hinta on jopa negatiivinen.

Suomen tuulivoimalat tuottivat keskiviikkona iltapäivällä kello 15 sähköä noin 2 300 megawatin teholla. Fingrid ennusti tuotannon nousevan torstaiaamuyöllä yli 3 700 megawattiin eli samalle tasolle ydinvoimaloiden tuotannon kanssa.

Kaikkien tuulivoimaloiden yhteenlaskettu nimellisteho on tällä hetkellä 4 386 megawattia. Kun on ollut tyyntä, niiden yhteenlaskettu tuotantoteho on saattanut jäädä vain muutamaan kymmeneen megawattiin.