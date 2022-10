Kansainvälisen energiajärjestön pääjohtaja Fatih Birol vaatii EU-mailta järeämpiä toimia energian säästämiseksi.

Euroopalla on edessään vähintään kaksi vaikeaa talvea, ennen kuin energiakriisi mahdollisesti alkaa helpottaa, varoittaa Kansainvälisen energiajärjestön pääjohtaja Fatih Birol. Varautuminen pitkittyvään energiapulaan pitäisi aloittaa välittömästi ja edellyttää nykyistä päättäväisempiä toimia energian säästämiseksi.

Eräänlaisena rikkaiden maiden energia-ajatushautomona toimiva IEA on pitkin vuotta esittänyt, että EU-maiden pitäisi ryhtyä toimiin energian säästämiseksi, mutta vaatimukset ovat kaikuneet osin kuuroille korville.

”Olisin toivonut, että Euroopat maat olisivat olleet ketterämpiä ja reagoineet ehdotuksiimme nopeammin”, Birol sanoi keskiviikkona vieraillessaan Helsingissä.

”Näemme joitain askelia oikeaan suuntaan, mutta jos kysytte minulta, ovatko toimet riittäviä, vastaus on ’ei missään tapauksessa’.”

Viesti osuu myös Suomeen. Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on linjannut, että energian säästöön kannustetaan viestinnällä. Viranomaiset ovat aloittamassa Astetta alemmas -kampanjan, joka ”kutsuu kaikki yritykset, organisaatiot ja ihmiset mukaan energiansäästötalkoisiin”. Pakollisiin energiansäästötoimiin hallituksella ei ole ollut halua.

”Meidän ei pidä jättää kysynnän vähentämistä ihmisten hyvän tahdon varaan, vaan tarvitsemme sääntelyä”, Birol sanoo.

Hänen mukaansa joukkoliikenteestä pitäisi nyt tehdä ilmaista tai hyvin halpaa, mikä vähentäisi yksityisautoilua. Myös nopeusrajoituksia pitäisi laskea. Julkisten rakennusten, liikekiinteistöjen ja kotitalouksien energiankäytölle pitäisi asettaa pakollisia rajoituksia.

Birol sanoo ymmärtävänsä, että ehdotukset ovat radikaaleja, mutta hänen mukaansa välttämättömiä.

”Muuten edessä voi olla vielä epäsuositumpia toimia.”

Energian säästö on Birolin mukaan nyt väistämätöntä, sillä energiakriisi johtuu pohjimmiltaan siitä, että energian kysyntä on suurempaa kuin sen tarjonta. Venäjä on katkaissut suurimman osan kaasutoimituksistaan Eurooppaan, ja länsimaat ovat myös kieltämässä venäläisen öljyn tuonnin.

Vaikka huomio tällä hetkellä on siinä, kuinka Eurooppa selviää tulevasta talvesta, Birol kehottaa varautumaan jo tuleviin vuosiin.

”Tuleva talvi on vaikea, mutta seuraava talvi voi olla hyvin vaikea.”

Tämä johtuu siitä, että varautuminen seuraavaan talveen aloitetaan vaikeammista lähtökohdista. Tänä vuonna kaasuvarastot Euroopassa on täytetty venäläisellä kaasulla, joka vielä kesäkuuhun saakka virtasi normaalisti suureen osaan Eurooppaa. Ensi vuonna kaasuvarastot on täytettävä mahdollisesti kokonaan ilman venäläistä kaasua.

Tänä vuonna nesteytetyn maakaasun eli lng:n hankintaa on puolestaan helpottanut se, että tiukat koronarajoitukset ovat hidastaneet Kiinan talouskasvua ja kaasun kysyntää. Kiina on perinteisesti maailman suurin lng:n ostaja.

Vaikeat ajat Euroopan energiamarkkinoilla kestävät ainakin kevääseen 2024, Birol ennustaa. Sen jälkeen helpotusta voi tulla ainakin kolmelta suunnalta.

Ensimmäinen on markkinoille tuleva uusi, päästötön tuotanto, jonka syntymistä EU-maat vauhdittavat tuilla ja lupamenettelyjä nopeuttamalla. Parhaillaan IEA on päivittämässä Saksan uusiutuvan sähkön ennustetta vuodelle 2025, ja jo entuudestaan ripeästi kasvavaa ennustetta ollaan nostamassa vielä 50 prosenttia, Birol kertoo.

Toisekseen Ranskan ydinvoimalat, jotka tänä vuonna ovat kärsineet massiivisista ongelmista, ovat toivottavasti jo takaisin markkinoilla. Tänä vuonna pahimmillaan puolet maan ydinvoimaloista on ollut pois tuotannosta.

Kolmanneksi tänä vuonna Euroopan vesivoimaloiden tuotanto on ollut tavanomaista vähäisempää poikkeuksellisen kuivuuden vuoksi. Jos ensi vuosi on tavanomaisen sateinen, sekin tuo helpotusta.

”Mutta olisi väärin ajatella, että talven 2023 jälkeen kaikki on aurinkoista ja hyvin. Tilanne helpottaa asteittain. Mutta näen, että silloin kevät koittaa.”