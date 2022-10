Suunniteltu vähennystarve johtuu yhtiön toimitusjohtajan mukaan pandemian jälkeisestä kysynnän heikkenemisestä.

Suomalainen teknologia-alan yritys Yousician aloittaa muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat koko yhtiön henkilöstöä. Mahdollista on, että yhtiö irtisanoo jopa 58 työntekijää. Se on suuri määrä, sillä yhtiöllä on noin 170 työntekijää.

Yousicianin toimitusjohtaja Chris Thür sanoo tiedotteessa, että suunniteltu vähennystarve johtuu pandemian jälkeisestä kysynnän heikkenemisestä. Tämän lisäksi yhtiön taloustilannetta on heikentänyt maailmantalouden yleinen epävarmuus ja kasvun eteen tehdyt investoinnit.

”Lisäksi lisärahoituksen saanti on vaikeutunut huomattavasti globaalin taloustilanteen myötä. Toimintojen ja työtehtävien uudelleenorganisoinnin avulla pystymme tulevaisuudessakin jatkamaan palvelujemme kehittämistä miljoonille musiikin harrastajille ympäri maailman”, Thür sanoo tiedotteessa.

Yousician kehittää musiikin soittamiseen ja opetteluun tarkoitettuja sovelluksia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lisäksi yrityksellä on toimisto New Yorkissa.

Suomalaislähtöisistä kasvuyrityksistä myös Swappie, Oura ja Smartly ovat kevään jälkeen kertoneet vähentävänsä väkeä varautuessaan tiukempiin aikoihin.