Opel Astra perustuu nykyään ranskalaiseen tekniikkaan. Lataushybridi tarjoaa hyvän sähkökantaman ja halpoja kilometrejä.

Opelin taival automarkkinoilla on ollut vaiheikas. Saksalaisfirma ehti toimia 1930-luvulta alkaen lähes 90 vuotta amerikkalaisen General Motorsin sateenvarjon alla, kunnes rankasti tappiollinen kansanautomerkki myytiin lopulta ranskalaisille. Peugeotin ja Citroënin muodostama PSA-yhtymä osti Opelin vuonna 2017.

Siitä lähtien Opelia on asteittain imetty kohti Ranskaa ja tekniikkaa yhtenäistetty Pösön kanssa. Nyt integraatio on viimeistelty ja uusi Astra on käytännössä saksalaisen kulmikas versio 308-Peugeotista.

Jättimäisen emokonsernin nimi on nykyään Stellantis, ja Opelin brändi on hahmoteltu sen tarjonnan edullisempaan päähän. Opel on nykyään tavallaan halpaversio Peugeotista samalla tavalla kuin espanjalainen Seat on nähty eräänlaisena Volkswagenin Pirkka-mallina.

Tämä markkina-asemointi saattaa kyllä puraista ranskalaisia jalkaan, sillä Astra tuntuu tarjoavan rahalle parempaa vastinetta kuin koreampi Peugeot-sisarensa.

Ohjaamo on varsin kliininen ja muovinen.

Samalla tekniikalla ja osittain jopa paremmilla varusteilla lastattu Astra on tuhansia euroja halvempi kuin uusi 308. Hinnassa ja varusteissa Astra päihittää myös tämän kokoluokan ikiaikaisen saksalaisverrokin eli Volkswagen Golfin. Golf on autona hiotumpi mutta niin ikään kalliimpi.

Koeajoin Astrasta kahta mallia: 130-hevosvoimaista bensa-automaattia sekä 180-hevosvoimaista lataushybridiä. Jälkimmäinen esiintyy kuvissa, ja se olkoon jutun päähenkilö, sillä se on ajomukavuudeltaan ja taloudellisuudeltaan paras valinta Astraa pohtivalle. Töpselimalli maksaa 36 000 euroa, ja halvin bensamanuaali-Opel lähtee kaupasta 26 000 eurolla.

Vaihteenvalitsin on täysin sama osa kuin Peugeotissa.

Uusi Astra on terävästi muotoiltu ja ihan komea ilmestys tällaiseksi perusautoksi. Se on myös aivan erinäköinen ja paljon kulmikkaampi kuin Astran edellinen malli. Ulkomitat ovat lähes millilleen samat kuin sisarmalli 308:ssa.

Toista maata on myös ohjaamo. Käyttölaitteet on enimmäkseen otettu Peugeotin osalaatikosta, kuten esimerkiksi vaihteenvalitsimena toimiva nipukka. Kabiinin ilme on silti jollain tapaa vahvasti Saksaa. Suunnittelija on ilmeisesti halunnut alleviivata vanhaa stereotypiaa saksalaisten insinöörimäisestä jäykkyydestä. Linjat on kuin viivoittimella piirretty ja kova muovi on taivuteltu suoriin kulmiin. Ovessa sentään koristelista on rohkeasti asetettu 45 asteen kulmaan.

Kuljettajalla on monisäätöinen ja mukava AGR-istuin vakiovarusteena.

Kaikki napit ovat neliönmuotoisia, ja rattikin on jotenkin kalvinistisen iloton muovipömpylä. Neliöteema toistuu myös mittaristossa ja keskinäytössä. Valikot on järjestelty säntillisiksi laatikoiksi. Vanha Astra etenkin vähän paremmalla varustetasolla oli konservatiivisempi ja arvokkaamman näköinen.

” Kesäkeleillä Astra kulki nyt tismalleen luvatut 59 kilometriä sähköllä yhdistelmäajossa.

Nyt tuntuu kuin istuisi jonkin insinööritoimiston aulassa. Verhoilun vaaleanharmaa värimaailma toki luo tiettyä valoa ja avaruutta. Penkistä erityismaininta: Opelissa on vakiona niin sanottu AGR-istuin, eli Saksan selkäyhdistys on antanut hyväksyntänsä tälle jakkaralle. Penkki säätyy moneen suuntaan. Pitkää kuljettajaa hemmotellaan jopa jatkettavalla reisituella, mikä ei tässä luokassa ole itsestäänselvyys. Sivuttaistuki jää kuitenkin heikoksi.

Myös digimittariston ilme on kuin kulmaviivaimella piirretty.

Ohjaamon vipstaakit on aseteltu kuriin ja järjestykseen, ja ne myös toimivat loogisesti. Infojärjestelmä on periaatteessa sama kuin Peugeotissa mutta toimii järkevämmin eikä takkua. Vähän kömpelöä navigointijärjestelmää ei välttämättä kannata ottaa lisävarusteena, sillä kännykästä keskinäytölle peilattu Android Auto toimii Google-karttoineen mainiosti.

Sitten tärkein eli ajettavuus. Tätä töpselimallia liikuttaa 1.6-litrainen nelisylinterinen bensaturbo kaverinaan vaihteistoon asennettu sähkömoottori. Yhteensä nämä tuottavat 180 hevosvoimaa, ja pelkällä sähkölläkin auto jaksaa ihan hyvin pysyä liikenteen rytmissä. Pösöön ja muihin Stellantiksen malleihin saa myös 225-hevosvoimaisen version samasta tekniikasta, mutta tuo ainoastaan bensamoottoriin tuleva 45 hevosen lisäteho ei käytännössä juuri tunnu.

Opelissa kaikki on selkeää ja kulmikasta.

Hybridijärjestelmä tekee varsinkin kaupunkiajosta sulavaa, kun liikennevaloista päästään lähtemään pehmeästi sähköllä. Akkuun varautuu aina sen verran virtaa jarrutuksista, vaikkei sitä lataisi. Ja ladata tietysti kannattaa. Kesäkeleillä Astra kulki nyt tismalleen luvatut 59 kilometriä sähköllä yhdistelmäajossa. Se on tässä luokassa aivan hyvä lukema ja kattaa useimpien päivittäiset ajot. Talvella kantama tipahtanee noin kolmanneksella.

Lataus onnistuu parhaimmillaan 7,4 kW:n teholla, mutta laturi on yksivaiheinen, eli täysi teho vaatii 32 ampeerin sulaketta. Silti pienehkö 12,4 kilowattitunnin akku latautuu kotona yön yli täyteen vaikka lämpötolpasta.

Pitkän kuljettajan takana joutuu istumaan polvet koukussa.

Ohjaus on aika neutraali ja kevyeksi tehostettu. Astraa on helppo ajaa, mutta erityistä tunnokkuutta ei kannata odottaa. Alusta on hivenen napakka, ja tältä osin yleisfiilis on karkeampi kuin vaikkapa VW Golfissa.

Stellantiksen kaikkia hybrideitä vaivaa kulmikas jarrutuntuma. Liikennevaloihin pysähtyessä jarruvoimaa on vaikea säätää pehmeästi, sillä jarru tahtoo loppuvaiheessa ikään kuin haukata. Tähän tottuu, mutta on ihmeellistä, miksi poljintuntuma on haluttu säätää tällaiseksi.

Keskinäyttö on selkeä, ja ilmastoinnille on jätetty perinteiset nappulat.

Enimmäkseen mukavasti toimivan lataushybridin jälkeen hyppäys 130-hevosvoimaisen bensamallin rattiin ei oikein elähdytä. Tässä halvemmassa mallissa on 1.2-litrainen, kolmipyttyinen voimanpesä, ja tuntuma on aluksi kuin traktorissa. Pieni kone pörisee ja tärisee, ja valoihin pysähdyttäessä start–stop-järjestelmä toimii aika karkeasti. Tiessään on lataushybridin jäntevä kiihtyvyys ja sähköinen pehmeys. Tästä bensa-Astrasta ei lauluja kirjoiteta.

Toki bensamalli on peräti 7 000 euroa edullisempi. Kulutuksessa ei näy eroa: lataushybridi vei yhdistetyssä ajossa tyhjällä akulla samat kuusi litraa satasella. Ja ladattuna töpselimalli kulkee varsin halvalla jopa nykyisillä sähkön hinnoilla.

Latausjohdoille ei ole piilopaikkaa.

Takatiloiltaan Astra on tyypillinen oman kokoluokkansa edustaja. Pitkän kuljettajan takana jalkatila jää niukaksi. Kontti on kohtalaisen kokoinen, mutta lataushybridissä harmittaa, ettei johtoja saa pohjan alle piiloon.

Töpseliversiona uusi Astra on onnistunut perusauto. Pieniä karkeuksia kompensoi se, että Opel on vähän halvempi kuin moni kilpailija.

Astran saa tietysti myös farmarina, ja kiinnostavin versio on vielä tulossa: ensi vuonna ilmestyy täyssähköinen farmarimalli. Se tulee olemaan ensimmäinen Suomessa myytävä keskiluokan sähköfarmari. Och samma på franska: myös 308:sta tulee sähköfarkku.