Maalämpö houkuttelee pientalojen ostajaehdokkaita, sähkö- tai öljylämmitys ei innosta.

Kiinteistönvälitysketju Kiinteistömaailman mukaan asuntomarkkinat ovat tänä syksynä kehittyneet entistä jakaantuneemmiksi. Yhtiön kiinteistönvälitysbarometrin mukaan Suomessa ei ole enää yhtä valtakunnallista asuntomarkkinaa.

Kiinteistömaailma ennustaa, että asuntojen hinnat laskevat keskimäärin 0,4 prosenttia tulevan 12 kuukauden aikana. Edellisellä 12 kuukauden jaksolla hinnat nousivat 2,2 prosenttia.

Eniten, vajaan prosentin verran nousua barometri ennustaa Tampereelle ja Turkuun, mutta niidenkin ennusteissa on eroa erityyppisten asuntojen ja kaupunginosien välillä. Pääkaupunkiseudulla hinnat hyytyvät noin 0,1 prosentin nousuun. Kaupungeista Lahti on kokemassa isoimman alamäen, kun hintojen ennakoidaan laskevan siellä 2,1 prosenttia.

Asuntojen ja kiinteistöjen arvokehityksen jakautuminen myös alueiden sisällä on voimistuva ilmiö, sanoo toimitusjohtaja Risto Kyhälä tiedotteessa.

”Vierekkäisillä tonteilla olevilla asunnoilla voi olla nyt hyvinkin erilainen myyntiennuste”, Kyhälä sanoo.

Ostajat kiinnittävät nyt entistä enemmän huomiota asuntojen energiankulutukseen. Omakotitaloissa parhaaksi myyntivaltiksi on noussut maalämpö. 330 kiinteistönvälittäjän vastausten perusteella mikään muu tekijä ei nouse lähellekään sen arvostusta, Kyhälä kertoo. Rivitaloissa parhaita myyntivaltteja ovat maalämpö ja tehty putkiremontti.

”Energiakriisi on nostanut voimallisesti keskiöön sen huomion, että suomalainen kiinteistökanta on erittäin heterogeenistä. Uusi talo on aivan eri tuote kuin neljäkymmentä vuotta sitten tai sotien jälkeen rakennettu talo. Asiasta on puhuttu, mutta nyt se alkaa todella näkyä myös hinnoissa ja myynnin ennusteissa.”

Sähkö- tai öljylämmitys on nyt ominaisuus, joka Kiinteistömaailman barometrin mukaan selvästi hankaloittaa rivi- tai omakotitalon myyntiä.