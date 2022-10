Sähkön hinta painuu miinukselle jälleen perjantaina aamuyöllä. Siirtohinnan ja pörssisähkösopimusten marginaalien vuoksi sähkön tuhlaamisella ei silti pysty ansaitsemaan.

Sähkön Suomen aluehinta oli torstaina aamuyöllä usean tunnin ajan negatiivinen.

Myös perjantaina on tiedossa tuulinen päivä ja sähkön aluehinta Suomessa on vuorokauden viiden ensimmäisen tunnin aikana negatiivinen. Halvimmillaan sähkö maksaa –0,96 euroa megawattitunnilta eli noin –0,1 senttiä kilowattitunnilta.

Perjantaina päivälläkin sähkö maksaa kalleimmillaan verojen kanssa vain 1,8 senttiä kilowattitunnilta.

Kun sähkön pörssihinta on negatiivinen, sähkön tuottaja joutuu maksamaan siitä, että se syöttää verkkoon sähköä. Vastaavasti sähkön kuluttajalle maksetaan siitä, että hän kuluttaa sähköä.

Energiaviraston markkinoista vastaavan johtajan Antti Paanasen mukaan myös pörssisähköä ostavalle tavalliselle kuluttajalle negatiivinen sähkön hinta pitää hyvittää laskussa.

”Ellei sopimuksessa ole jostain syystä toisin sovittu.”

Pörssisähköä välittävät sähköyhtiöt ottavat pörssisähkön myynnistä yleensä marginaalin, joka esimerkiksi Helenillä on 0,38 senttiä kilowattitunnilta. Fortumin marginaali on 0,3 senttiä kilowattitunnilta.

Käytännössä negatiivinen hinta siis vähennetään marginaalista, mutta maksettavaa silti jää. Sähköstä maksetaan aina myös kulutuksen mukaan kiinteä siirtohinta omalle verkkoyhtiölle.

Näistä syistä sähköä tuhlaamalla ei pysty tienaamaan, vaikka markkinahinta on negatiivinen.

Hinnan painuminen miinuksen puolelle johtuu siitä, että sähkön kysyntää on vähemmän kuin sähkön tuotantoa, jota ei joko kannata tai pysty sulkemaan lyhyeksi aikaa.

Ydinvoimalat pyörivät tyypillisesti koko ajan tasaisella tahdilla markkinahinnasta riippumatta. Myös tuulivoimalat tuottavat yleensä täydellä teholla sähköä, vaikka hinta olisi miinuksella.

Niiden tehoa on mahdollista säätää siipiä kääntämällä tai pysäyttämällä voimala kokonaan. Tuulivoimaloiden tuotantoa on kuitenkin myyty paljon kiinteähintaisilla, niin sanotuilla PPA-sopimuksilla, joten tuotantoa ei välttämättä kannata vähentää, vaikka sähköstä on ylitarjontaa.

Sähkön hinta on painunut negatiiviseksi aiempina vuosina hyvin harvoin, Paanasen mukaan vain noin kymmenen kertaa. Jatkossa negatiivisia tunteja voi tulla useammin, koska sekä ydinvoiman että tuulivoiman määrä on kasvanut Suomessa.