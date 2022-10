Presidentti Joe Biden on neuvonantajansa mukaan ohjeistanut, että Yhdysvallat ei sulje ulos mitään keinoja pohtiessaan vastaustaan öljynviejämaiden Opec+-ryhmän ilmoitukseen tuotannon leikkaamisesta.

Yhdysvaltain hallinto ei sulje pois mitään keinoja pohtiessaan vastaustaan öljynviejämaiden Opec+-ryhmän keskiviikkoiseen päätökseen leikata raakaöljyn päivätuotantoa.

Talouslehti Financial Timesin mukaan presidentti Joe Bidenin talousneuvonantaja Brian Reese kutsui Opec+-ryhmän päätöstä tarpeettomaksi ja perusteettomaksi. Reesen mukaan presidentti Biden on ohjeistanut, että mitään vaihtoehtoja päätökseen vastaamiseksi ei suljeta ulos.

Hän kertoi Yhdysvaltojen harkitsevan esimerkiksi uusia myyntejä strategisesta öljyreservistään.

Toimittajien kysyessä Reese ei sulkenut ulos myöskään bensan tai muiden öljyjalosteiden vientikieltoja tai rajoituksia. Yhdysvaltaisten öljytuotteiden viennin rajoittaminen olisi huono uutinen energiakriisistä kärsivälle Euroopalle, joka ostaa merkittäviä määriä Yhdysvaltain öljyjalosteita.

Saudi-Arabian ja Venäjän johtama Opec+-kartelli päätti keskiviikkona leikata raakaöljyn päivätuotantoansa kaksi miljoonaa barrelia. Kyseessä on suurin tuotantoleikkaus sitten pandemiavuoden 2020.

Todellinen tuotanto tosin vähenee vain arviolta miljoona barrelia päivässä, sillä osa öljyntuottajista tuottaa jo nyt kiintiötään vähemmän öljyä.

Päätöstä on pidetty vastauksena länsimaiden venäläiselle öljylle suunnittelemille pakotteille. Joulukuussa EU on kieltämässä venäläisen raakaöljyn tuonnin, ja yhdessä G7-maiden kanssa se on asettamassa venäläiselle öljylle hintakaton. Venäjä on uhannut, ettei se myy öljyä hintakattoa noudattaville tahoille.

Yhdysvalloissa tulkittiin, että öljynviejät Saudi-Arabian johdolla asettuivat päätöksellään Venäjän puolelle.

Yhdysvaltain senaatin enemmistöjohtaja, demokraatti Chuck Schumer, kertoi puolueensa harkitsevan kaikkia lainsäädännöllisiä keinoja vastauksena Opec+-maiden ilmoitukseen.

Schumerin mukaan tähän sisältyy myös niin sanottu Nopec-laki, joka Bloombergin mukaan antaisi Yhdysvaltain hallinnolle mahdollisuuden haastaa Opec+-maat oikeuteen energiamarkkinoiden manipuloinnin vuoksi, ja hakea mailta näin mahdollisesti miljardiluokan korvauksia.

Kolme Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraattijäsentä taas kertoivat tuovansa esiin lakiehdotuksen, joka valtuuttaisi Yhdysvallat vetämään joukkonsa ja ohjuspuolustusjärjestelmänsä Saudi-Arabiasta ja Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista.

”Emme näe mitään syytä, miksi yhdysvaltalaisten joukkojen pitäisi jatkaa tämän palvelun tuottamista maille, jotka toimivat aktiivisesti meitä vastaan. Jos Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat haluavat auttaa Putinia, heidän tulisi katsoa hänen suuntaansa puolustustarpeissaan”, edustajat Tom Malinowski, Sean Casten ja Susan Wild sanoivat lausunnossaan.