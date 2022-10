OP:n mukaan aiemmin siirtymättä jääneet maksut ovat lähteneet pankista, ja niiden pitäisi näkyä muiden pankkien tileillä tämän päivän aikana.

Suomen suurin finanssiryhmä OP-ryhmä varoittaa, että osa sen kautta kulkevista palkoista- ja etuuksista myöhästyy perjantaina.

”Osa OP Ryhmästä muihin pankkeihin lähtevistä maksuista on tänään myöhässä. Maksut sisältävät myös palkkoja ja etuuksia. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä, ja pyrimme ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa”, pankki kirjoittaa Twitterissä.

Kello 10 jälkeen pankki kertoi, että OP:lta lähtevät SEPA-maksut toimivat jälleen normaalisti. Pankin mukaan aiemmin siirtymättä jääneet maksut ovat lähteneet pankista, ja niiden pitäisi näkyä muiden pankkien tileillä tämän päivän aikana.

SEPA-tilisiirto on Euroopassa standardi tilisiirto, joka mahdollistaa maksut euroalueella.

OP on muun muassa Suomeen myönnetyillä lainoilla ja Suomesta tehtyjen talletusten määrällä mitattuna Suomen suurin pankki.

OP:n markkinaosuus Suomeen myönnetyistä lainoista on 35 prosenttia. OP on myöntänyt Suomeen lainoja 93,5 miljoonalla eurolla. Toiseksi suurimmalla Nordealla vastaava osuus on 25 prosenttia ja 67,3 miljoonaa euroa.

Suomalaisten talletuksia OP:lla on 76,2 miljoonaa euroa. Sen markkinaosuus talletuksista on 38 prosenttia. Nordealla talletuksia on 56,4 miljoonaa euroa. Sen markkinaosuus on 28 prosenttia.