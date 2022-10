Vaikka sähkön kuluttaja saisi sähkö­yhtiöltä maksun sähkön käytöstä, hänestä ei tule arvonlisä­vero­velvollista.

Sähkömarkkinoilla on viime päivinä nähty erikoinen ilmiö, kun sähkön hinta on aamuyöllä painunut miinusmerkkiseksi. Sää on ollut niin tuulinen, että sähköä on syntynyt yli normaalin kysynnän ja sille on löytynyt ottaja vasta negatiivisella hinnalla.

Sähkön Suomen alueen pörssihinnat ovat olleet torstain, perjantain ja lauantain aamuöinä enimmillään noin 0,1 senttiä kilowattitunnilta negatiivisen puolella.

Sähköyhtiöt perivät pörssisähkön välittämisestä noin 0,3–0,5 sentin suuruista marginaalia, joten käytännössä negatiivinen hinta on vähennetty tuosta marginaalista, eikä kuluttaja siis saa sähköyhtiöltä rahaa. Negatiivinen hinta näkyy sähkölaskun pienenemisenä.

Mutta ainakin teoriassa eteen voi tulla tilanteita, joissa sähkön hinta on niin paljon negatiivinen, että sähköyhtiön pitäisi todella maksaa kuluttajalle siitä, että tämä käyttää sähköä.

Pitääkö tuosta hinnasta silloin maksaa veroa? Kun kuluttaja ostaa sähköä sähköyhtiöltä, hintaan lisätään arvonlisävero. Pitääkö se lisätä silloinkin, jos raha kulkee toisin päin?

Verohallinnon johtavan veroasiantuntijan Mika Jokisen mukaan ei pidä.

Tilanne on Jokisen mukaan täysin selvä silloin, kun negatiivinen hinta vähennetään pörssisähkön marginaalista. Sähköyhtiö tekee laskelman verottomilla hinnoilla ja alv lisätään vasta jäljelle jäävään hintaan, jonka kuluttaja sähkölaskussaan maksaa.

Vaikka negatiivinen sähkönhinta ylittäisi marginaalin ja kuluttaja saisi sähköyhtiöltä maksun sähkön käytöstä, kuluttajalle ei Jokisen mukaan verolaskua lankeaisi.

”Kuluttajasta ei tule silloinkaan arvonlisäverovelvollista. Kuluttaja ei edelleenkään myy mitään, vaan hän on ostaja, mutta ostohinta vain menee negatiiviseksi”, Jokinen sanoo.