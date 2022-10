Korot nousevat ja kansainväliset kiinteistösijoittajat sulattelevat ostoksiaan, joten sijoitusasuntomarkkina hiljenee.

Viime vuosina raha on ollut halpaa ja asuntosijoittamisessa iso buumi. Nyt hinnat ovat tulossa alas.

Asuntosijoittamisen ammattilais­markkinassa on luvassa hiljaisia kuukausia.

Isojen asuntosijoittajien kauppamäärät laskevat ja pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat voivat laskea yli 10 prosenttia tulevana talvena, arvioi kiinteistökonsultti JLL:n johtaja Mikko Kuusela.

Arvio koskee ammattilaismarkkinaa, ei yksityishenkilöiden välistä asuntokauppaa. Ammattilaismarkkinalla tarkoitetaan sijoittajia, jotka voivat ostaa sijoituskohteikseen usean kokonaisen kerrostalollisen verran asuntoja. Tällaisia ovat Suomessa esimerkiksi asuntosijoitusyhtiöt Kojamo ja Sato tai kiinteistörahastot.

Hiipumisen taustalla on ensinnäkin korkojen nousu, koska myös isot sijoittajat rahoittavat asuntokauppansa velalla. Kun rahoituskustannukset nousevat, kannattaa tehdä matalampia ostotarjouksia.

”Kukaan ei osta asuntoja täysin omalla pääomalla, vaan kaikki käyttävät velkarahaa. Se, että velkaraha on ollut halpaa, on varmistanut tuotot. Nyt velan hinta on noussut. Jos haluaa samaa tuottoa, asuntokannasta täytyy maksaa vähemmän”, sanoo JLL:n Kuusela.

Toisekseen hintatasoa laskee kansainvälisten sijoittajien toiminta. Viime vuosina ulkomaiset sijoittajat ovat ostaneet Suomessa asuntoja sadoilla miljoonilla euroilla, sanoo Kuusela. Tämä on myös nostanut hintoja.

”Moni kansainvälinen sijoittaja sulattelee niitä ostoksia, joita Suomessa on tehty. Asuntoja on ostettu aika ruusuisilla kuvilla, on luotettu koviin käyttöasteisiin ja tuotto-odotuksiin”, Kuusela sanoo.

Kuuselan mukaan voidaan sanoa, että asuntosijoittamisen kupla on puhjennut. Kuuma markkinatilanne on jäähtynyt kovin nopeasti.

Uhkaako asuntosijoitusmarkkina jäätyä kokonaan pääkaupunkiseudulla?

”Ei se varmaan kokonaan jäädy. Nähtävissä on jo se, että uusia kohteita ei laiteta liikkeelle samalla tavalla kuin viime vuosina. Rakentaminen on viime vuosina ollut vahvasti vuokra-asuntovetoista. Varmasti rakennusyhtiöt joutuvat miettimään, millaisia hankkeita kannattaa laittaa käyntiin.”

Suomen asuntomarkkinat eivät ole sijoittajien silmissä erityisen epämiellyttävät, vaan ongelmat ovat Kuuselan mukaan samat ympäri Eurooppaa. Sijoitusasunnoissa markkinoiden muutos ei siis Kuuselan mukaan riipu Suomen sijainnista hyökkäyssotaa käyvän Venäjän vierellä.

”Rahoitusmarkkinan tilanne vaikuttaa enemmän. Keskusteluissa ei nouse lainkaan esille, että ollaan Nato-prosessissa mukana.”

Vuokralaisille asuntosijoittamisen markkinan hiipuminen voi jossain määrin olla hyvä uutinen. Sijoittajat haluavat pitää kiinni vuokralaisistaan, joten vuokraan ei voi tehdä isoja korotuksia riskeeraamatta vuokralaisten menettämistä.

”Vuokratasoon on rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa”, Kuusela sanoo.

”Onneksi Suomessa on vapaa vuokramarkkina ja muuttaminen on helppoa, koska vapaata tarjontaa on paljon.”

Kuuselan arvion mukaan useimpien sijoittajien ei ole mahdollista tehdä 7–8 prosentin vuokrankorotuksia. Todelliset korotukset voivat olla noin 2,5–3 prosenttia, jolloin omistajan rahoituskustannukset voivat nousta korkojen myötä vuokraa enemmän.

”Lähitulevaisuudessa ei ole mahdollisuutta samanlaisiin oman pääoman tuottoihin kuin mihin on totuttu”, Kuusela sanoo.

Kun olemassa olevat asunnotkaan eivät liiku, voi sijoittajavetoinen ja yksiöihin keskittyvä rakentaminen joksikin aikaa jäädä. Kuusela kuitenkin uskoo rakentamisen hidastumisen kääntyvän myöhemmin taas niin, että tarjonnasta on pulaa ja vuokrat nousevat nopeammin.

Kuuselan mukaan asuntosijoittamisen markkinan hiljeneminen on väliaikaista.

”Epäilykseni on se, että loppuvuosi on rauhallista, mutta ensi vuoden alusta markkinan on pakko käynnistyä uudestaan.”