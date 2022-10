Venäjän talous vajoaa vakavaan taantumaan, eikä merkkejä talouden elpymisestä ole.

Länsimaiden määräämät talouspakotteet romuttavat venäläisten elintason pitkäksi aikaa, ennustaa Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimusyksikkö.

Yksityinen kulutus supistuu tuntuvasti ja mittavan epävarmuuden takia suuria hankintoja lykätään eikä palkkakehitys pysy kuluttajahintojen kallistumisen eli inflaation vauhdissa.

Ennusteen mukaan Venäjän talous vajoaa pahaan taantumaan, sillä bruttokansantuote supistuu tänä vuonna neljä prosenttia ja yhtä paljon ensi vuonna. Vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa ennusteen mukaan vain prosentin.

”Ennustamme hyvin suurta talouden supistumista. Venäjän talouden tunnelin päässä ei näy valoa, koska vakavan taantumaan jälkeen ei ole mitään merkkejä talouden elpymisestä. Sen sijaan Venäjällä on sopeuduttava selvästi aikaisempaa heikompaan elintasoon”, sanoo Suomen Pankin vanhempi neuvonantaja Laura Solanko.

Ennusteen mukaan kansalaisten käytettävissä olevat reaalitulot supistuvat selvästi tänä vuonna ja ensi vuonna. Tämä tarkoittaa, että reaalitulot jäävät kutakuinkin vuoden 2010 tasolle.

Pakotteiden takia Venäjälle on liki mahdotonta hankkia länsimaista pääomaa ja osaamista. Toistaiseksi myös Venäjän ”ystävällisiksi” määrittelemät valtiot ovat olleet hyvin varovaisia sitoutumaan merkittäviin investointeihin Venäjälle.

Sodan seurauksena Venäjän talous sekä yhteiskunta sulkeutuvat ja irtautuvat maa-ilmantaloudesta. Sota kasvattaa valtion painoarvoa talouden kaikilla osa-alueilla.

”Etenkin kansainvälisten suuryhtiöiden näkökulmasta Venäjä on vuosikausiksi suljettu markkina-alue. Venäjä on jo aiemmin pyrkinyt omavaraiseen talouteen, mutta on yhä edelleen riippuvainen ulkomailta tuotavasta teknologiasta ja muista hyödykkeistä”, Solanko sanoo.

Länsimaiden etenkin rahoitusmarkkinoille kohdistamien pakotteiden takia Venäjä on suurilta osin eristetty kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. Maksujen välitys on hidasta ja kallista. Lisäksi huomattava osa keskuspankin ulkomaille sijoittamasta omaisuudesta on jäädytetty.

Tavarakaupan rajoitukset ja ulkomaisten yritysten oma-aloitteiset vetäytymiset Venäjän markkinoilta ovat katkaisseet logistiikkaketjuja ja johtaneet monien tuontituotteiden hintojen erittäin voimakkaaseen kallistumiseen.

Suomen Pankin mukaan EU:n asettamat tuontikiellot esimerkiksi puutavaralle ja terästuotteille puolestaan näkyvät näiden toimialojen tuotannon supistumisena.

Venäjän keskuspankin voimakkaat toimet välittömästi sodan syttymisen jälkeen estivät laajamittaisen finanssikriisin. Valuuttapaon estämiseksi valuutan maastavientiä ja käteisvaluutan nostoa rajoitettiin voimakkaasti, ja vientiyritykset velvoitettiin kotiuttamaan 80 prosenttia vientituloistaan.

Talletuspaon estämiseksi keskuspankki nosti keväällä ohjauskoron 20 prosenttiin ja lisäsi huomattavasti rahan tarjontaa markkinoilla. Arvopaperipörssi pidettiin suljettuna kuukauden.

Sittemmin keskuspankki on laskenut ohjauskorkoaan selvästi inflaatiovauhdin alapuolelle. Syyskuun lopussa ohjauskorko oli 7,5 prosenttia ja inflaatiovauhti 13,7 prosenttia.

Vaikka monet rajoituksista on kevään jälkeen poistettu, ulkomaalaisten sijoittajien on vaikeaa siirtää varojaan Venäjältä ulkomaille. Tästä syystä rupla ei enää ole vapaasti vaihdettava valuutta ja samalla liikepankkien sekä yritysten mahdollisuudet ulkomaisen rahoituksen hankkimiseksi on Suomen Pankin mukaan hävitetty pitkäksi aikaa.

Maanantaina julkaistu ennuste Venäjän taloudesta perustuu oletukselle, että Euroopan unionin päättämät rajoitukset venäläisen raakaöljyn ja öljy-tuotteiden tuonnille tulevat voimaan suunnitellusti joulukuussa 2022 ja helmikuussa 2023.

Lisäksi ennusteessa päätellään, että kaikki muut pakotteet pysyvät muuttumattomina voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Venäjän määräämien vastapakotteiden takia euroalueen talous on erittäin suuressa vaarassa vajota taantumaan.

Venäjä on supistanut energian myymisen Eurooppaan murto-osaan aikaisemmasta.