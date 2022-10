Taloustieteen merkittävin huomionosoitus myönnettiin kolmelle pankkikriisien tutkijalle.

Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin on muistoksi on myönnetty Ben Bernankelle, Douglas Diamondille ja Philip Dybvigille.

Heidän palkittiin pankkikriisien ja rahoitusmarkkinoiden kriisien tutkimuksistaan. Palkinto kutsutaan taloustieteen Nobel-palkinnoksi.

”Nykyaikainen pankkien tutkimus selvittää, miksi meillä on pankkeja, kuinka tehdä niistä vähemmän haavoittuvia kriiseissä ja kuinka pankkien romahtaminen pahentaa finanssikriisejä. Tämän tutkimuksen perustan loivat Ben Bernanke, Douglas Diamond ja Philip Dybvig 1980-luvun alussa. Heidän tutkimuksillaan on ollut suuri käytännön merkitys rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä ja rahoituskriisien hoidossa”, Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia perustelee päätöstään.

Bernanke on Yhdysvaltojen keskuspankin entinen pääjohtaja, Diamond taloustieteen professori Chicagon yliopistossa ja Dybvig Washington-yliopistossa.

Talouden toiminta edellyttää, että äästöt on ohjattava investointeihin. Tässä on kuitenkin ristiriita: säästäjät haluavat välittömän mahdollisuuden käyttää varojaan odottamattomien menojen varalta. Sen sijaan yritysten ja asunnonomistajien on tiedettävä, ettei heidän tarvitse maksaa lainojaan takaisin ennenaikaisesti.

”Diamond ja Dybvig osoittavat, kuinka pankit tarjoavat optimaalisen ratkaisun tähän ongelmaan. Toimimalla välittäjinä, jotka ottavat vastaan ​​talletuksia monilta säästäjiltä, ​​pankit voivat antaa tallettajien käyttää rahojaan halutessaan ja tarjota lainaajille myös pitkäaikaisia ​​lainoja.”

Tiedeakatemian mukaan heidän tutkimuksensa osoittivat myös, kuinka näiden kahden toiminnan yhdistelmä tekee pankeista haavoittuvia huhuille niiden välittömästä romahtamisesta.

”Jos suuri määrä säästäjiä samanaikaisesti nostaa pankkitalletuksiaan, huhusta voi tulla itsensä toteuttava ennustus – alkaa talletuspako ja pankki kaatuu. Tämä vaarallinen dynamiikka voidaan estää valtion takaamalla talletussuojalla ja toimimalla pankkien viimesijaisena rahoittajana.”

Diamond on osoittanut tutkimuksissaan, että välittäjinä pankit voivat paremmin arvioida lainanottajien luottokelpoisuutta ja varmistamaan, että lainoja käytetään hyviin sijoituksiin.

Bernanke on erikoistunut 1930-luvun suuren laman tutkimukseen. Hän osoitti sen, miten talletuspako oli ratkaiseva tekijä kriisin syvenemisessä ja pitkittymisessä.

Pankkien romahtaessa arvokasta tietoa lainanottajista katosi, eikä niitä voitu luoda nopeasti uudelleen. Yhteiskunnan kyky kanavoida säästöjä tuottaviin investointeihin heikkeni siten voimakkaasti.

Bernanke työskenteli Yhdysvaltojen keskuspankin pääjohtajana vuosina 2006–2014. Hänen pääjohtajakaudella keskuspankki ryhtyi ennennäkemättömiin poikkeustoimiin vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen.