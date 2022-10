Asuntolainojen viitekorkojen vaihtelut ovat olleet tänä vuonna varsin suuria.

Asuntolainojen viitekorkoina käytettävät euribor-korot ovat nousseet tänä vuonna historiallisen nopeasti, ja korkojen noteerausten viikkovaihtelut ovat olleet varsin suuria.

Suomen käytetyin viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi maanantaina vuoden korkeimpaan noteeraukseensa eli 2,639 prosenttiin. Edellinen korkein noteeraus tänä vuonna tehtiin kaksi viikkoa sitten, jolloin korko oli niin ikään yli 2,6 prosentissa.

Korkoennätysten välissä vuoden euribor kävi viime viikon keskiviikkona 0,3 prosenttiyksikköä alempana. Notkahdus edellisen viikkoon oli kuluvan vuoden suurin.

Kahdentoista kuukauden euriboriin sidottujen asuntolainojen korkojen tarkistuspäivä on vuosittain. Lainan viitekorko on seuraavan vuoden ajan tarkistuspäivän korkonoteeraus.

Asuntolainan korkokulujen nousu vaihtelee siten sen mukaan mille päivälle asuntolainan tarkistuspäivä sattuu osumaan.

Miksi pankit käyttävät viitekorkona tarkistuspäivän päiväkohtaista noteerausta eikä esimerkiksi viikon tai kuukauden keskiarvoa?

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että kyse on pitkään jatkuneesta käytännöstä. Hän ei tarkemmin tiedä, mikä käytäntöön oli alunperin syynä.

”Käytäntö on käsittääkseni ollut käytössä vuosikymmenien takaa helibor-korkojen ajoista lähtien, ja sama käytäntö on jatkunut euribor-ajalla ja jäänyt elämään”, Heiskanen muistelee.

Helibor-viitekorkoja käytettiin Suomessa vuosina 1987–98, kunnes tilalle vaihtuivat euroalueen yhteiset euribor-korot.

Heiskanen sanoo, ettei periaatteessa ole estettä ryhtyä käyttämään asuntolainan viitekoron tarkistusprosessissa esimerkiksi koron kuukausikeskiarvoa. Euribor-korkojen määräytymistä on kehitetty viime vuosina.

Vaikka euribor-korkojen noteerausten vaihtelut ovat saattaneet tuntua tänä vuonna suurilta, euriborit vaihtelevat normaalisti aika vähän, Heiskanen muistuttaa.

”Lähtökohtaisesti euribor-korot ovat varsin vakaita huolimatta siitä, että ne ovat nousseet tänä vuonna jyrkimmin euroalueen historiassa”.

Euribor-korkojen iso vaihtelu johtuu siitä, että korkonäkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat. Euroalueen nopea inflaatio ja taantumauhka puoltavat sekä korkeita että matalia korkoja.

Heiskanen muistuttaa, että 1990-luvun alussa euriborien päivävaihtelut olivat voimakkaampia kuin kuluvana vuonna. Silloin pankit kehittivät asuntolainojen viitekoroiksi omat prime-korot, jotka muuttuvat hitaammin kuin markkinakorot.

Prime-korkoihin sidottujen asuntolainojen osuus on Suomen Pankin tilastojen mukaan ollut tasaisessa laskussa vuodesta 2008 ja osuus on nykyään vain 3,5 prosenttia pankkien lainakannasta.

Suomalaisten kahden viimeisen vuoden aikana otetut asuntolainat olivat Finanssiala ry:n kyselytutkimuksen mukaan viime vuonna keskimäärin 168 700 euron suuruisia. Lainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 20,4 vuotta.

Uusien asuntolainojen laskennallinen marginaali oli puolestaan elokuussa Suomen Pankin keräämien tietojen mukaan 0,78 prosenttia.

Jos tällaisen asuntolainan korontarkistuspäivä sattui olemaan maanantaina, lainan korkokustannus vuodessa on lähes 290 euroa suurempi kuin, jos tarkistuspäivä olisi ollut viime viikon keskiviikko.

HS laski, miten korkojen nousu näkyy eri kokoisissa lainoissa. Laskelman lähtökohtana on, että lainan marginaali on 0,72 prosenttia ja laina-aika 25 vuotta. Esimerkiksi viime vuonna ostetun 400 000 euron perheasunnon rahoittamiseksi otetun lainan kuukausimenot nousevat todennäköisesti viime vuoteen verrattuna yli 500 eurolla, jos lainan korko tarkistetaan lähipäivinä. Tällaisen lainan kohdalla korontarkistuspäivällä on suuri merkitys.

Viime keskiviikkona 5. lokakuuta vuoden euribor noteerattiin 2,363 prosenttiin. Kyseisellä korkotasolla kuukausittainen maksu asettui 58 euroa maanantain korolla määräytyvää maksua pienemmäksi. Vuodessa muutaman päivän sisällä tapahtunut korkoheitto voi siis tarkoittaa 700 euroa pienempiä tai suurempia asumismenoja.

Markkinaodotusten mukaan vuoden euribor saattaa hyvinkin nousta lähiaikoina 3 prosenttiin. Silloin kyseisen lainan lyhennykset nousevat yli 2 000 euroon kuukaudessa eli lähes 600 eurolla viime vuodesta.

HS:n laskelmat ovat karkeita esimerkkilaskelmia. Oheisesta laskurista voit katsoa tarkemmin, miten korkojen nousu vaikuttaa menoihisi.