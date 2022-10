Juri Milner aloitti riskisijoittajan uraansa Kremlin luotto-oligarkin Ališer Usmanovin tuella. Sittemmin Milner on katkaissut suhteensa Venäjään ja tuominnut sodan.

Teknologiasijoittaja Juri Milner on päättänyt katkaista suhteensa Venäjään.

Venäläistaustainen miljardööri Juri Milner kertoo luopuneensa Venäjän kansalaisuudestaan.

Milner perheineen jätti Venäjän vuonna 2014 Krimin valloituksen jälkeen, hän kertoo twiitissään. Tänä kesänä perheenjäsenet ovat luopuneet Venäjän kansalaisuuksistaan.

Nykyisin Kalifornian Los Altosissa asuvalla Milnerillä on ollut Israelin kansalaisuus vuodesta 1999. Milnerin perustaman DST Global -sijoitusyhtiön mukaan Milner ei ole vieraillut Venäjällä kertaakaan vuoden 2014 jälkeen.

Talouslehti Forbesin mukaan Milnerin laskennallinen omaisuuden arvo on 7,3 miljardia dollaria. Forbes kuvailee Moskovassa syntynyttä Milneriä merkittävimmäksi venäläiseksi teknologia­sijoittajaksi.

Milner on Piilaakson teknologiasijoittaja, joka on onnistunut usein ennustamaan tulevat menestyjät. Hän on sijoittanut yhtiönsä kautta varhaisessa vaiheessa muun muassa sosiaalisen median palveluihin Facebookiin ja Twitteriin.

Myytyään osuutensa näistä yhtiöistä hän on sijoittanut musiikin suoratoistopalveluun Spotifyhin ja majoitussovellus Airbnb:hen. Lisäksi hän on tehnyt sijoituksia kiinalaisiin Alibabaan, Xiaomiin ja JD.comiin.

Teknologiasijoittaja Milner ja hänen liiketoimensa ovat herättäneet tänä vuonna huomiota Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Kiinnostusta on herättänyt varsinkin se, että Milner aloitti riskisijoitus­uransa Kremlin luotto-oligarkki Ališer Usmanovin tuella.

Usmanov on Venäjän hallitusta tukeva miljardööri, jolla on erityisen läheiset suhteet Vladimir Putiniin. Lännen pakotteiden kohteena olevan Usmanovin tehtävänä Putinin koneistossa on EU:n mukaan ollut ”huolehtia rahoitusvirroista”.

Yhdysvaltoihin kotiutunut Milner ja hänen projektinsa ovat tänä vuonna tuominneet Venäjän sota­toimet. Milner on kertonut ottaneensa venäläistä rahaa vastaan viimeksi vuonna 2011.

Fysiikkaa Moskovan valtionyliopistossa opiskellut Milner muutti 1980-luvun lopulla Yhdysvaltoihin opiskelemaan liiketaloutta. Hän työskenteli Maailmanpankissa Washingtonissa ennen kuin aloitti sijoitusalalla ensin Venäjällä ja sitten Yhdysvalloissa.