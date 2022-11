Main ContentPlaceholder

Talous | Metsäteollisuus

Kartongista tuli metsä­yhtiöille uusi rahasampo – taustalla on masentava kehityskulku

Suomessa on surtu paperiteollisuuden romahdusta. Nyt tilalle on nousemassa kartonki, joka on paljon muutakin kuin aaltopahvia. Kartongin vientihinta on ollut paperia kalliimpi jo 20 vuotta.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio tuotteittensa keskellä. Suomeen on tulossa lähivuosina kaksi valtavaa kuluttajapakkausten taivekartonkia valmistavaa konetta.